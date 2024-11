El ejemplo de los dos “Grandes de España”

Me he tomado la molestia (y se la regalo a todos los votantes y nucleares sanchistas), de analizar las múltiples referencias que hombres célebres, científicos, pensadores, empresarios, filósofos, gestores, escritores, políticos, periodistas, etc. han elaborado para describir la ineficacia, la dejadez, las carencias mentales, la desinformación y la incultura que muestran muchos políticos, dirigentes y otros personajillos en puestos relevantes de la sociedad.