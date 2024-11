Manipulación y degradación política

Una sociedad entra en degradación progresiva debido a una serie de “elementos nocivos”, según las normas y leyes de la naturaleza social, de la naturaleza moral y de los juramentos incumplidos.

Cuando las personas, socialmente “normales”, sin grandes carreras y sin economía de nacimiento, por circunstancias sobrevenidas, se encuentran compartiendo mesa selecta en compañía de otras ejecutivos interesados en que dichas personas les sean de “su utilidad”, los invitados se van transformando en sujetos “crecidos porque son listos y necesarios”...

Las necesidades se van descubriendo, “comida” tras comida, “cena” tras cena, “copa” tras copa, “juerga” tras juerga, “sexología” a medida del favor... los invitados, transformados, bien pagados, reman las barcas de los negocios “privadísimos” de los directores de orquesta.

Pasa el tiempo y los “invitados” a mesa y mantel, comienzan a vivir con su familia a niveles que el sueldo no permite, pero los ingresos “especiales” les van haciendo creer que son naturales y que deben “parecer y aparecer” mediante una vida social destacada y visible ante su “ambiente social real... el barrio”.

Todos esos elementos conforman la “METÁSTASIS” de la DEGRADACIÓN PROGRESIVA de una elite social gobernante que terminan destruyen una DEMOCRACIA SOCIAL CONSEGUIDA CON OTROS ELEMENTOS: HONRADEZ, IGUALDAD, MORALIDAD SOCIAL Y LIBERTAD SOCIAL.

Veintitantos MINISTERIOS, alejados la mayoría de ellos de las realidades que el pueblo necesita y que derivan de cada uno de los Ministerios.

Ministerios que todas las semanas entran en sorteo para, “cortésmente”, romper la IGUALDAD DE DERECHO A LA INFORMACIÓN, SELECCIONANDO Y, CASUALMENTE, ESCOGIENDO A LOS QUE HABLAN SU MISMO IDIOMA.

Luego esos MINISTROS, de carrera y masters, sonriendo, sin escrúpulos desechan al resto de PRENSA ARROJÁNDOLA A LA ARENA DEL CIRCO ROMANO. Eso, señores Ministros, no es Democracia y pone sobre la mesa que ustedes son iguales que esos que hemos definido al principio de este escrito: VENDEDORES A SUELDO CON DERECHO, en este caso, A CASA, A TRANSPORTE ESPECIAL, A PROTECCIÓN DÍA Y NOCHE y A TENER MESA, MANTEL Y SOBRESUELDO SEGÚN SE VAYAN EJECUTANDO (o agujereando) LOS PRESUPUESTOS.

Todo demagogia barata; a vivir que son dos días; el muerto al hoyo y el vivo al bollo; ilusos los que creen; todos ustedes son los que CREEN SI TOCAN y si no CAMBIO DE PARTIDO.

El pueblo, observa y con humor (que es lo único que es propiedad suya), dicen: “¡VIVA EL BETIS, MANQUE PIERDA”... Quieren decir... que se lo coman... pero que no me engañen.