Talentya Digital Global Solutions firma un innovador acuerdo de PPA con Bioenergy Ibérica para su planta de Pellets en Lugo

Talentya Digital Global Solutions y Bionergy Ibérica han firmado un acuerdo pionero de compraventa de energía a largo plazo (PPA), el acuerdo llevado a cabo conlleva una inversión de 15.000.000 de € en la infraestructura energética, con una potencia total instalada de 12 MW para impulsar su planta de pellets, una de las mayores de España. Ubicada en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), esta instalación producirá 60.000 toneladas anuales, integrando tecnología de Industria 4.0 y principios de Economía Circular Talentya Digital Global Solutions y Bioenergy Ibérica han firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) para los próximos 10 años como un impulso a uno de los proyectos más innovadores de España en el sector de la biomasa forestal. Este acuerdo garantizará el suministro energético, tanto térmico como eléctrico, necesario para la puesta en operación de una planta de producción de pellets, que será una de las tres más grandes del país, con una capacidad de 60.000 toneladas anuales. El proyecto, ubicado en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), destaca por su enfoque disruptivo e innovador, basado en los principios de la Industria 4.0 y la Economía Circular, y declarado IEP (Iniciativa Empresarial Prioritaria) por las Xunta de Galicia en enero de 2024.

El PPA firmado entre Talentya y Bioenergy Ibérica marca un hito al ser el primero de este tipo en Galicia y en todo el país. Este modelo de colaboración garantiza estabilidad energética a largo plazo para proyectos industriales sostenibles como el de Talentya, a través de una planificación eficiente y segura en términos energéticos, y mediante la gestión de la producción de 12 MW para el secado de biomasa destinada a la fabricación de pellets, además de suministrar energía eléctrica mediante una turbina ORC (Organic Rankine Cycle) destinado a la generación de electricidad renovable. El proyecto refuerza el modelo de sostenibilidad energética y marca un precedente en la innovación del sector. El Proyecto reducirá las emisiones de 19.200 toneladas anuales de CO2, contribuyendo de manera significativa a la disminución de gases de efecto invernadero.

Con este acuerdo, Talentya y Bioenergy Ibérica se posicionan como líderes en la transición energética, demostrando cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para impulsar una industria más verde y competitiva. Además, representa un modelo a seguir en la industria de energías renovables en España, dado que refuerza el compromiso con el uso sostenible de los recursos forestales, a la par que se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y la Unión Europea.

La planta de TALENTYA será un referente nacional e internacional, al integrar tecnologías avanzadas y un modelo de producción sostenible que aprovecha la biomasa forestal como fuente energética principal. Según representantes de ambas empresas, "este acuerdo fortalece la apuesta por el desarrollo de soluciones energéticas renovables de alto impacto, que contribuyen a la descarbonización y que promuevan la economía local de la zona, su biodiversidad y la sostenibilidad de sus recursos". Además, se sienten comprometidos con la visión a largo plazo de esta iniciativa, que transformará no solo la industria energética, sino también la región, especialmente las comarcas de Os Ancares y O Courel en Galicia, así como Bierzo Oeste en la CCAA de Castilla y León, comprometiéndose ambas a trabajar de manera conjunta para garantizar la ejecución exitosa y la expansión de este ambicioso proyecto que impulsará el crecimiento económico, la sostenibilidad y la creación de empleo en estas áreas, contribuyendo a su desarrollo territorial.

Bioenergy Ibérica: Bioenergy Ibérica es líder en el sector de las energías renovables basadas en biomasa forestal. Su experiencia y compromiso con la sostenibilidad le permiten ofrecer soluciones energéticas eficientes y limpias, liderando la transición hacia un modelo energético libre de combustibles fósiles.

Galintia Landcare: El proyecto denominado Proyecto de Gestión Forestal Sostenible bajo un modelo Industria 4.0 en la Montaña Lucense. Una perspectiva innovadora, integradora, y disruptiva que favorezca el desarrollo de un modelo de Economía Circular en el Territorio, bajo una perspectiva "Landcare". El movimiento Landcare nació en Australia en los años 80 del S.XX, bajo los siguientes principios de gestión sostenible de los recursos naturales, en los que se reconoce que los componentes de recursos están vinculados en el tiempo y el espacio, así como el mejoramiento de los medios de las personas y la base de recursos naturales de la que dependen, prestando atención a la sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural. El Proyecto de Talentya Digital Goblal Solutions, ha sido declarado IEP, Iniciativa Empresarial Prioritaria por las Xunta de Galicia en enero de 2024.