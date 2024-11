La ética en la educación

La necesidad de la enseñanza o la instrucción en ética es casi obvia, por eso a día de hoy nos sigue extrañando el poco espacio que se le dedica a esta disciplina en las escuelas. En un sistema educativo ideal, la ética se enseñaría desde los primeros años de vida, es más, se debería enseñar antes unas bases éticas que conceptos como el complemento directo o la ecuación bicuadrada, pero todo esto puestos a imaginar, claro, porque el pensar en la posible existencia de un sistema educativo de tales características resulta algo más cercano a la utopía que a la realidad.

Desde tiempos anteriores ya la ética venía con un espacio muy reducido en los horarios escolares. Siendo este un par de horas semanales en la educación primaria como alternativa a la religión. La ética de primaria se llamaba <<Valores Cívicos y Éticos>>, en esta asignatura se trataban temas como la amistad, la familia, el acoso, &c. Las normas de evaluación de esta asignatura normalmente las dictaba el profesor, pero generalmente no se utilizaban exámenes como método, siendo de alguna manera una asignatura menos rigurosa. Sea como sea, la ética de primaria era la religión laica de los ateos. En secundaria algo parecido, dos horas semanales como opción en lugar de religión católica. En este caso el temario no está tan definido porque básicamente esta asignatura es la vía mediante la cual el partido que esté gobernando durante ese curso va a infiltrar su ideología con el propósito de que los jóvenes estudiantes normalicen y aprendan esta ideología. En primero de bachillerato ocurre lo mismo.

Con la ley actual (LOMLOE), el único cambio que se ha producido es el recorte de horas. Solo se puede cursar Valores en primero y segundo de la ESO, los demás cursos la asignatura ha sido cambiada por "Atención Educativa", en esta materia no se realiza ninguna actividad, ni siquiera es evaluable. El adoctrinamiento político sigue siendo el mismo en los cursos más bajos. El gobierno actual tira balones sobre su propio tejado, porque si ya teníamos suficiente con la ideología impuesta en las aulas (en la asignatura de Valores), ahora se pretende eliminar poco a poco la asignatura. Aunque, sinceramente, tampoco queda muy clara la decisión de quitar Valores por Atención Educativa.

También resulta muy reduccionista llamar a la asignatura de carácter ético "Valores", pues los nazis o los yihadistas también tenían valores, claro, valores desde su pensamiento y formados desde su moral (si es que se la puede llamar así). Luego la asignatura de Valores debería recuperar el nombre de Ética, pues es de lo que trata. En definitiva, es de gran importancia recuperar la asignatura de Ética, tanto para poder enseñarla, como para que no se enseñe política en su lugar.