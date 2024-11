Keter lanza la nueva gama de casetas de exterior Stronghold

Diseñadas para proporcionar un aislamiento perfecto y combinar una estética elegante, las nuevas casetas de jardín Stronghold de Keter son la solución ideal para almacenar objetos en el exterior Keter presenta el lanzamiento de su innovadora gama de casetas para jardín Stronghold. Han sido diseñadas para proporcionar un aislamiento perfecto y combinar una estética elegante con un diseño robusto. Dispone de una superficie amplia, lo que la convierte en una solución ideal para almacenar bicicletas, cortacésped y cualquier tipo de artículo para jardín. La caseta para exterior Stronghold no es solo un simple refugio para productos de jardín, sino también un reflejo del compromiso de Keter con la excelencia, constante innovación y sostenibilidad.

Características de la colección Stronghold

Combina innovación y funcionalidad, ofreciendo un espacio de almacenamiento resistente.

Fabricada con la avanzada tecnología Evotech +, proporciona la apariencia y sensación de madera real, pero con los beneficios de la resina. Este material innovador resiste a cualquier climatología, está protegida contra los rayos UV, no absorbe el agua y por ello garantiza que la caseta no se pudra ni desgaste. Además, no necesita mantenimiento alguno.

El panel de pared doble con el que están fabricadas, cuyo espesor es de 19 mm, asegura una durabilidad excepcional.

Techo reforzado de acero diseñado para soportar cargas de nieve de hasta 125 kg/m².

Incluye un tragaluz a lo largo de todo el tejado de la caseta y ventanas, lo que garantiza la entrada de abundante luz natural en el interior. Además, cuenta con un sistema de ventilación que favorece la circulación del aire en el interior para evitar los malos olores y humedades.

Interior espacioso que permite múltiples opciones de distribución, facilitando el almacenamiento de equipos pesados como cortadoras de césped, bicicletas y motocicletas.

La amplia entrada de doble puerta, de 144 cm, junto con el tirador ergonómico y el sistema de cierre de puntos, permite un acceso fácil y seguro.

Disponible en tres tamaños: 10 x 8 10 x 11.5 10 x 14. Ventajas y beneficios

Gracias a su fabricación con materiales reciclados, la colección Stronghold es una opción sostenible que contribuye al cuidado del medio ambiente. Su resistencia a cualquier climatología, protección contra rayos UV y su capacidad para absorber agua asegura que los productos de jardín estén siempre protegidos. Estas casetas de jardín están disponibles en dos colores marrón y gris. Además, su fácil montaje y la posibilidad de personalizar los paneles con pintura hacen de Stronghold una solución versátil y práctica para cualquier hogar.

Esta caseta de exterior para jardín es la solución perfecta para quienes buscan un diseño espacioso, funcional y elegante.