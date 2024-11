La IA, la carrera espacial y los vehículos autónomos, impulsan los avances en conectividad en 2025

En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados. Desde la exploración espacial hasta la inteligencia artificial, las innovaciones están redefiniendo la forma en que vivimos y trabajamos. DE-CIX , el operador de Internet Exchange (IX) líder en el mundo que cumple 30 años en 2025, ha identificado cuatro tendencias clave que darán forma al futuro de la tecnología y los negocios el próximo año.



1. La IA impulsa una nueva era de conectividad y digitalización

Según IDC , el 80% de los CIO de todo el mundo planean adoptar la inteligencia artificial (IA) y la automatización para lograr agilidad y negocios basados en conocimientos en los próximos años. A medida que la Inteligencia Artificial (IA) se integra en todos los aspectos de nuestras vidas, la demanda de infraestructuras de red más inteligentes y escalables se vuelve cada vez más apremiante. Y es que, "la IA no solo ofrece soporte para una gestión de red más inteligente, sino que también permite optimizar procesos en todas las industrias, desde la optimización de redes hasta la detección de fraudes. La creación de valor inteligente exige tecnologías igualmente inteligentes." señala Ivo Ivanov, CEO de DE-CIX.

Con la red 5G Advanced lista para su lanzamiento global en 2025, ya se está preparando el escenario para la próxima generación de conectividad móvil. "6G no solo será hasta 100 veces más rápido que el 5G, sino que también integrará IA para proteger, administrar y controlar las redes” asegura Dr. Thomas King, CTO de DE-CIX, quien señala que: "Los estándares, las arquitecturas abiertas y las API serán fundamentales para construir una red del futuro interoperable e inteligente. Además, la computación desagregada, impulsada por tecnologías como Ultra Ethernet, será clave para entrenar los modelos de lenguaje de gran tamaño de forma más descentralizada y eficiente".

2. La carrera espacial en Internet se está intensificando

Los satélites en órbita terrestre baja (LEO) pronto proporcionarán a la humanidad conectividad en todas partes garantizando conexiones de alta velocidad y baja latencia en el océano o, por primera vez, en todos y cada uno de los asientos de los aviones, además de posibilitar conexiones donde antes no era posible. La tecnología de transmisión por satélite ofrece una nueva esperanza desde el espacio para los miles de millones de personas que hoy se ven desfavorecidas por un acceso limitado o inexistente a Internet”, afirma Ivo Ivanov. “Por eso, en 2025 la carrera espacial por Internet se recrudecerá”.

Por otro lado, las empresas de exploración espacial también se fijan ahora en el potencial multimillonario de la minería de asteroides y la Luna para acceder, por ejemplo, al Helio-3 para aplicaciones de computación cuántica. “Sin potencia informática y conectividad en el espacio y en la superficie lunar, nada de esto será posible”, añade Ivanov. Una opinión que se ve respaldada por cifras del Foro Económico Mundial y McKinsey: ambos estiman que la economía espacial global alcanzará un valor de 1,3 billones de dólares en 2035 , frente a los 630.000 millones de dólares de 2023.

3. Vehículos autónomos y robots humanoides: la próxima frontera

La llegada de los vehículos autónomos y los robots humanoides está revolucionando la movilidad y la industria. Se prevé que el tamaño del mercado mundial de robots humanoides roce los 10.000 millones de dólares en 2030 , con su entrada en 2025 en hogares y espacios de trabajo. Se prevé una disponibilidad masiva a partir de 2026 en Estados Unidos y Europa, mientras que China está planeando un despliegue masivo de robots humanoides ya para 2025.

En este sentido, Ivo Ivanov señala que "estos vehículos dependen de una excelente conectividad inalámbrica para mantener seguros a los automóviles y a sus pasajeros. Para facilitar el uso de la IA en diversas industrias, DE-CIX introdujo el concepto de AI Exchange. Se trata de rendimiento, seguridad, cumplimiento y simplicidad, y de permitir que la IA haga su magia."

Sobre los robots humanoides, Ivanov añade: "A medida que la fuerza laboral evoluciona hacia un panorama híbrido de humanos y máquinas, la necesidad de una IA responsable se hace cada vez más clara." Tanto es así que se estima que hasta un 30% de las horas de trabajo actuales podrían automatizarse para 2030.

4. La computación desagregada, clave para el entrenamiento futuro de la IA

El método de entrenamiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) por parte de las empresas cambiará pronto. “Antes, para procesar rápidamente las cargas de cálculo se necesitaban enormes centros de datos centralizados, pero en el futuro será necesario entrenar los modelos de IA de una forma más descentralizada”, afirma el Dr. Thomas King, “aunque solo sea por el hecho de que el espacio para los centros de datos es limitado en todas partes”.

Por su parte, Ivo Ivanov afirma que “la solución la ofrecen los AI Exchanges, que pueden interconectar cargas de trabajo de computación desagregadas y servicios de IA mediante conexiones de alta velocidad. Además ya están preparados para los próximos saltos tecnológicos en el mercado de la IA”. Así, el nuevo Ultra Ethernet está impulsando una tendencia hacia la computación desagregada al reemplazar a InfiniBand.

DE-CIX: 30 años de interconexión neutral

Ya sea en vehículos autónomos, redes autónomas o arquitecturas de TI desagregadas: “Nuestro desarrollo como empresa ha demostrado lo crucial que es la interconexión para las ciudades, los países y los continentes”, afirma Ivo Ivanov. “Seremos testigos de cómo la ciencia ficción se hace realidad en 2025, el año de nuestro aniversario y en el que celebraremos nuestros éxitos con empleados, socios, clientes y amigos».

En este sentido, de cara a 2025, los datos de IDC y DE-CIX para empresas en EMEA muestran que: el 14 % espera que su uso de la nube se vea afectado por el aumento de las necesidades de conectividad y redes debido a los casos de uso de IA. Y el 22 % dice que el rendimiento y la latencia son sus principales preocupaciones cuando usan o planean usar IA en la nube.