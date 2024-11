Los 1/16 arrancan en Salta con los ‘Tomás’ capitaneando la exhibición

Fabuloso día de pádel en Salta. Se nota que, con el cambio de fase de juego, ha subido el listón de exigencia y los partidos así lo demostraron.



La primera parte de los 1/16 de final, que ofrecieron un total de ocho encuentros, solo dieron respiro a los jugadores en la mitad de ellos, mientras que los otros cuatro necesitaron un camino de supervivencia total.

Salvándose de la «quema», los números 1, ‘Tolito’ Aguirre y Gonzalo G. Alfonso, quienes debutaban en la competición y solventaban el trámite con un 6-2 y 6-4 ante Federico Fleitas y Nicolás Zurita. También Maxi Sánchez y Fede Chiostri, autores de un 6-0 y 6-2 frente a Joaquín Saura y Álex Romero, así como Rodrigo López y Pedro Perry (6-4 y 6-3 ante Alfonso Sánchez y Daniel Blanco) y, por último, Ramiro Pereyra y Juani De Pascual, quienes en su primer partido anotaron un 6-3 y 6-2 sobre el español Javi Pérez Morillas y Pablo Nicolás Egea.

Tras esta tranquilidad, llegó la tempestad padelera. Abrieron hostilidades Javier Collantes y Miguel Morales siendo capaces de levantar un partido muy difícil ante Óscar Guiral y Santiago Pineda. Sin lugar a dudas, el mejor encuentro del día.

Las dos duplas merecieron llevarse la victoria, pues tuvieron ocasiones para ello y el duelo se cerró con la guinda, un tie break en el que Collantes y Morales echaron el resto para llevarse la eliminatoria por 4-6, 6-4 y 7-6.

Higor Ensslin y Diego Ramos no pudieron imponerse al binomio de moda en A1 Padel, Juan ‘Coquito’ Zamora y Mariano González. Otro partido y otra victoria para ellos, mucho más ajustada que en su debut pero aprendiendo a sufrir y a sacar adelante los momentos complicados del partido, en los que fallar es un golpe doble (4-6 y 6-7).

Mismo resultado obtuvieron Tomás Cheda y Tomás Posse, los grandes protagonistas del día, al llevarse contra todo pronóstico la victoria en su encuentro en detrimento de Andrés Britos y Yain Melgratti. Lógicamente estos partían como favoritos pero la efectividad de Cheda con el remate y el trabajo en defensa y manejo de Posse, quienes apenas cometió errores durante el encuentro, fueron armas contra las que no pudieron revelarse Britos y Melgratti. Aunque lo intentaron, se quedaron a las puertas con un 6-4 y 7-6.

Para terminar, otro trabajo ‘made in remontada’, en esta ocasión para Santiago Rolla y Facundo López, quienes consiguieron darle la vuelta a un comienzo en contra frente a Martín Andornino y Jesús Ruiz.

El reencuentro de los primeros en esta segunda etapa se saldó con un primer parcial con ciertos errores que fue lo que les condenó, dando ventaja a Andornino y Ruiz. Posteriormente, en el tie break del segundo, las tornas cambiaron y la mejoría de Santiago y Facundo fue evidente, acrecentándose más todavía tras empatar y saltar a la tercera manga, donde ya dominaron a placer el encuentro (4-6, 7-6 y 6-2).