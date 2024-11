La DANA provoca pérdidas en el 30% de las cooperativas valencianas y afecta a cerca de 11.000 trabajadores

Las cooperativas de la provincia de Valencia tienen una fuerte implantación en los territorios más dañados por la dana, lo que se ha traducido en que un 30% de ellas ha visto afectada su actividad por la catástrofe. Hay un total de 478 cooperativas radicadas en los municipios afectados, que emplean a cerca de 11.000 personas. Sus ventas anuales agregadas ascienden a 1.527 millones de euros, aportan 286 millones de euros al PIB valenciano y dan servicio a más de 65.000 usuarios.

Esta primera estimación, realizada por Valestat (el Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana de Ciriec-España), “muestra una casuística muy heterogénea”, ha señalado el presidente de Concoval, Emilio Sampedro, quien ha puntualizado que las cooperativas afectadas actúan en sectores tan diversos como la educación, el transporte, servicios sociales y comunitarios, crédito, comercio, agricultura, energía e industria.

“Deberá pasar todavía un tiempo para poder calcular el nivel de daños real en las cooperativas afectadas, pues es más que probable que haya afectación a cosechas de próximas campañas en el sector agroalimentario o múltiples pérdidas de negocio asociadas al cierre de empresas”, ha señalado Sampedro, quien ha defendido la necesidad de que las ayudas planteadas por las distintas administraciones tengan en cuenta esta realidad.

En los municipios más afectados, aquellos que se consideran “zona cero” hay activas un total de 67 cooperativas, 37 de ellas en las localidades de Catarroja, Utiel y Aldaia.



Se registran grandes daños en el sector servicios y en el campo

Por sectores, el sector servicios es el más afectado, con 321 cooperativas dañadas (67,15%), seguido por el industrial, con 118 (24,6%); el agrícola, donde el número es de 22 (4,6%) y finalmente el de la construcción, con 17 entidades afectadas (3,56%).

Las cooperativas agroalimentarias estiman que pueden tener alrededor de 25.000 hectáreas de cultivo afectadas, a las que hay que sumar daños en almacenes e industrias. La mayor parte de las pérdidas se concentran en la Ribera Alta, con poblaciones como L’Alcúdia, Carlet, Massalavés, Alfarp y Llombai; pero también hay afectación en poblaciones de L’Horta Sud, como Massanassa.

Las producciones más dañadas han sido los cítricos y el kaki, que estaban en plena recolección. También, de los siete millones de kilos de arroz que estaban almacenados, se han perdido dos millones de kilos y además los arrozales se encuentran muy afectados por los residuos que el temporal ha arrastrado hasta las zonas de cultivo.

Las cooperativas de transporte también han sufrido las consecuencias de esta dana que ha dañado a alrededor de 1.000 camiones pertenecientes tanto a transportistas residentes en las zonas afectadas como en el resto de España. Además de las pérdidas en los vehículos, muchas han visto también dañadas sus instalaciones en hangares y despachos.

Cerca de un centenar de oficinas de cooperativas de crédito se han viso siniestradas por el temporal. Se trata de entidades con presencia en los municipios afectados: Caixa Popular, Grupo Cajamar, Caja Rural Albal, Caixa Rural Algemesí y Caixa Rural l’Alcúdia.

Por otra parte, muchas cooperativas de enseñanza tienen instalaciones en las zonas afectadas, principalmente en L’Horta Sud donde se concentra gran parte del alumnado. Los centros de Florida y Larrodé, en Catarroja, o La Gavina, en Picanya, han perdido aulas, zonas deportivas, patios, mobiliario y enseres de todo tipo.

Concoval exige al Gobierno atención a la singularidad cooperativa

El presidente de Concoval ha afirmado que la fuerte incidencia que la dana ha tenido en el sector justifica la necesidad de arbitrar medidas singulares para las cooperativas. En este sentido, Concoval ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se revisen las condiciones para la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor con causa en la dana cuando afecten a personas socias trabajadoras o de trabajo, para quienes se exigen requisitos adicionales que no se requieren en otras modalidades de empleo.

Asimismo, la Confederació ha pedido a la Generalitat que autorice, de forma excepcional y transitoria, la aplicación del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa a mitigar los efectos de la dana. Por otro lado, Sampedro ha insistido en que “es absolutamente prioritario que las ayudas y acciones puestas en marcha por las Administraciones Públicas tengan en cuenta la singularidad cooperativa” y ha añadido que “puesto que las cooperativas no participamos en las mesas de diálogo social, donde se pactan la mayoría de medidas reparadoras, muchas veces ocurre que tales medidas no tienen en cuenta nuestras particularidades y, a posteriori, se han de realizar ajustes y modificaciones de urgencia para atenderlas”.

El presidente de Concoval también ha recordado que el cooperativismo ha trasladado a los respectivos gobiernos propuestas de carácter general, entre ellas que las donaciones que reciban de sus empresas las personas trabajadoras afectadas no tengan la consideración de retribución en especie y estén exentas de tributación por IRPF.

El cooperativismo se solidariza con los afectados por la dana

Las cooperativas valencianas se movilizaron rápidamente, desde la misma noche del 29 de octubre, para hacer frente a la situación de emergencia derivada de la catástrofe. En colaboración con las autoridades locales de las poblaciones afectadas, se hicieron llegar a las personas damnificadas agua, alimentos, material de ferretería y de limpieza y productos de todo tipo. Además, sobre el terreno, han estado prestando servicios como la provisión de electricidad en localidades que han perdido el suministro y han facilitado maquinaria agrícola para colaborar en las labores de limpieza de las calles. También han puesto sus instalaciones a disposición de las Administraciones para facilitar la prestación de servicios públicos sanitarios, de acogida y veterinarios. Por último, destacan algunas iniciativas singulares como la batería de medidas adoptadas por la cooperativa Consum, entre las que destaca el reparto de cuatro millones de euros entre sus trabajadores afectados (suma que se incrementará con la recaudación de las donaciones realizadas por trabajadores no afectados en favor sus compañeros damnificados).

Por otra parte, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social Española (Cepes) y Concoval han impulsado la creación de un fondo para la recuperación de empresas de economía social afectadas. Este fondo está recibiendo grandes donaciones de cooperativas valencianas y de otras comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi y Madrid. Los fondos recaudados serán asignados, mediante instrumentos financieros, en colaboración las cooperativas de crédito con implantación en la Comunitat Valenciana.