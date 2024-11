Diego Uriarte: “Quiero dar un paso más en mi rendimiento”

Diego Uriarte, trabajando para sus compañeros en la Vuelta a Castilla y León (c) SprintCycling

Dar el salto a profesionales es el sueño de cualquier niño que comienza en el mundo del ciclismo. Hacerlo con el equipo de casa y en la estructura en la que has crecido durante tantos años, todavía más. Diego Uriarte (Barañain, 2001), se encuentra relajado tras la concentración inicial previa a la próxima temporada, pero ya concentrado y ambicioso de cara al futuro tras su primer año en el Equipo Kern Pharma y así lo demuestra en esta entrevista.

Debut como profesional en 2024.

Ha sido un año muy bonito, es el momento con el que sueña cualquier ciclista desde que empieza con la bicicleta. Una temporada que además me sirve para afrontar con aun más ganas el 2025. Los principales cambios que ha vivido.

El nivel medio del pelotón es el cambio más evidente. En sub23 hay mucha disparidad, pero en profesionales todo el mundo camina mucho, el nivel es muy alto en cualquier terreno y situación y se va rápido siempre.

Carreras para el recuerdo.

Este año disfruté mucho mis primeras carreras en Mallorca. El debut siempre es especial y llevaba esperándolo bastante tiempo. Más adelante, también me sentí bien al final en Paris-Tours: una carrera de esta categoría y en las condiciones de ese día con lluvia y barro fue algo excepcional.

El trabajo con los compañeros y el staff.

En el Equipo Kern Pharma tenemos todos una muy buena relación y muy cercana. Esto siempre ayuda a la hora de trabajar en carrera. Me encuentro muy cómodo y es muy positivo. Al entrar hace muchos años en la estructura, ya conocía a casi todos en el equipo y esto facilita la integración y el fortalecimiento de la relación en el lado personal y profesional.

Rol en el equipo.

Lo que más he trabajado este año ha sido la habilidad y la experiencia para meterme en fugas. También colaborar en la buena colocación de compañeros dentro del pelotón antes del inicio de un puerto de montaña o de un sprint. Son situaciones de carrera en las que además me encuentro muy a gusto.

Un navarro en el Equipo Kern Pharma.

Es el objetivo por el que trabajaba desde hace muchos años. Empecé en un club pequeño de Pamplona y veíamos ya a los corredores del Equipo Lizarte como referentes. El paso ya a la estructura que luego fue el Equipo Finisher fue ya un sueño y este salto a profesionales con el Equipo Kern Pharma la culminación. Una base perfecta para seguir trabajando con el equipo y creciendo en el futuro.

La relación con los aficionados.

Hay gente por la zona que te conoce más cuando pasas a ser profesional. Otros no tanto, pero al verte con el maillot del Equipo Kern Pharma también animan o te hacen algún comentario positivo.

La lesión tras el Tour de Taiwan y el proceso de recuperación.

Al principio lo viví con un poco de incertidumbre, pero una vez que ya te confirman lo que es y el tiempo de baja, solo queda tener paciencia y recuperarse bien. El equipo me dio confianza y la tranquilidad que necesitaba para volver. Estuve parado apenas dos semanas y ya pude volver a hacer rodillo y caminar por el monte. Al mes y medio comencé una pequeña pretemporada y pude volver antes de lo previsto.

Retos al volver a competir.

Antes de volver tenía algunas dudas sobre el estado en el que estaba. Al final, con el nivel tan alto que hay, tras una lesión es difícil calibrar si estás a la altura competitiva solo con entrenamientos. Afortunadamente, los preparadores me dieron confianza y en cuanto volví a la competición quedé satisfecho.

Objetivo y ambiciones en 2025.

Me gustaría dar un paso más en mi rendimiento en competición. Hasta ahora, cada año he ido creciendo progresivamente y en 2025 quiero seguir esta tendencia. Mi objetivo es ser un ciclista hábil para el equipo, de utilidad en cualquier situación y conseguir destacar en alguna carrera atractiva.

La importancia de los sponsors.

Con este salto a profesionales me he dado cuenta de la fortuna que tenemos con los patrocinadores que tenemos. Son empresas de gran nivel y calidad, que nos apoyan constantemente y por ese lado podemos estar tranquilos y muy agradecidos.

Y un consejo para los compañeros que suben desde el Equipo Finisher.

Que no tengan ningún miedo a nada y sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. De ese modo, conseguirán ofrecer su mejor nivel.