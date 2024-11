El Mago Juanma García lleva "Astronomagia, donde la magia se encuentra con las estrellas" al Teatro Auditorio Constantino Romero: magia, ciencia y humor para toda la familia

El próximo 30 de noviembre, el Teatro Auditorio Constantino Romero de Chinchilla de Montearagón será el escenario de "ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas", un espectáculo único de la mano del reconocido Mago Juanma García. Este show promete una experiencia mágica e inspiradora, fusionando el arte de la magia con las maravillas del universo en una propuesta para toda la familia Este 30 de noviembre, a las 19:00 horas, el Teatro Auditorio Constantino Romero se llenará de magia, ciencia y risas con "ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas", un espectáculo innovador liderado por el Mago Juanma García. Este espectáculo está diseñado para toda la familia e invita a los asistentes a embarcarse en un emocionante viaje a través del cosmos, combinando la magia más sorprendente con conocimientos astronómicos fascinantes.

Con un aforo de 466 butacas, el evento promete ser un lleno total. "ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas" no es solo un espectáculo de magia, sino una experiencia inmersiva y didáctica que invita a reflexionar sobre el universo y el lugar que ocupa la sociedad en él. Las proyecciones espectaculares transportarán al público a rincones lejanos del cosmos, al tiempo que los actos mágicos desafían los límites de la realidad y deslumbran a pequeños y mayores.

En el corazón del espectáculo, "ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas" también rinde homenaje a las grandes mujeres que han marcado la historia de la ciencia. A través de cada acto, el show celebra a esas pioneras que, con su dedicación y talento, han iluminado el mundo y más allá. Este reconocimiento no solo inspira, sino que también busca destacar la importancia de la curiosidad y el conocimiento como motores del progreso humano.

El Mago Juanma García, conocido por su creatividad, humor y carisma, será el encargado de guiar a los asistentes en este paseo por las estrellas. Su enfoque único combina el asombro de la magia con la emoción del descubrimiento científico.

"Queremos que no solo se asombren, sino que sientan el vértigo de estar al borde del universo, descubriendo sus secretos mientras se divierten", comenta Juanma.

"ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas" se presenta como un espectáculo para toda la familia, donde la ciencia se convierte en una herramienta para inspirar, educar y entretener. Más allá de la magia, el evento invita al público a reflexionar sobre la belleza y la fragilidad del planeta, fomentando un sentido de admiración por el cosmos y por la vida misma.

Entradas Disponibles

El evento ya ha generado una gran expectación entre los habitantes de Chinchilla de Montearagón y localidades cercanas. Las entradas están disponibles a través del siguiente enlace: AQUI. Se recomienda adquirirlas con antelación debido a la alta demanda.

Un Show para Recordar

"ASTRONOMAGIA, donde la magia se encuentra con las estrellas" es más que un espectáculo: es una experiencia transformadora que conecta la magia, el humor y el conocimiento en una propuesta única. De la mano del Mago Juanma García, el público descubrirá la fascinación de las estrellas y la magia de lo desconocido. Este espectáculo promete una noche inolvidable de asombro y aprendizaje, ideal para disfrutar en familia.

Este evento que marcará un antes y un después en la forma de disfrutar la magia y el universo.

