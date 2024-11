Miss Europa Multicultural corona a sus primeras reinas

Recientemente se celebró la pre-gala del certamen de belleza “Miss Europa Multicultural” 2024, un certamen de belleza que busca resaltar los valores humanos y la belleza integral de las candidatas. En esta ocasión fueron galardonadas: como Miss Talento Natalia Acosta, procedente de Navarra y nacida en Colombia, y la madrileña Lucia Álvarez que se alzó con el título de Miss Bikini.



Miss Europa Multicultural es un certamen abierto, inclusivo y multicultural, donde todas las culturas y nacionalidades residentes en Europa tienen cabida, pueden participar todas las mujeres a partir de 18 años, sin límite de edad.

Esta pre-gala, que es un adelanto de lo que se viene en la gala final del 5 de Diciembre, se celebró en la sala Leaves del barrio de Salamanca y conto con la presencia de reconocidas personalidades del mundo de la moda y del espectáculo invitadas como jurados como el ex futbolista David Barral, la Dj y doble de Pamela Anderson Annita Yes, el doctor Carlos Gómez, el nutricionista Fernando Diaz-Rullo, la Miss España Irene Grande, el tenista Juanma Manzano y la cantante Carla Rocher entre otras reconocidas personalidades que estuvieron invitadas al certamen.

La dirección del evento está a cargo de la modelo, event planner y empresaria Killa Tedesqui, el presentador del mismo es el conocido humorista Chema Trueba de Telecinco y se hace a favor de la Asociación Multicultural de personas con discapacidad neurológica.

Esa noche, bajo las luces, no sólo se celebró un certamen de belleza. Se hizo historia con un evento que trasciende las fronteras del físico, del color , de los orígenes.



Una noche en la que Europa se mira al espejo y ve reflejada su principal fortaleza, su diversidad. Cada mujer que desfiló no sólo representó un lugar, una cultura o una tradición. Representan un sueño, una historia y una lucha.

Son la esencia misma de lo que significa ser europeo en este siglo: un crisol de lenguas, acentos, pieles, creencias y visiones de mundo que, en lugar de separarnos, nos une en una sinfonía de valores y encuentro.

Sin duda este nuevo formato de certámenes de belleza donde se busca resaltar principalmente los valores, talentos y personalidad de las candidatas darán mucho que hablar.