Este año no han podido celebrar el anacrónico "Toro júbilo" de Medinaceli

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria estimó la solicitud de medida cautelarísima instada desde el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) contra el Acuerdo del órgano "competente" del Ayuntamiento de Medinaceli en el que se aprobó la celebración del anacrónico Toro Júbilo para el pasado sábado 16 de noviembre de 2024 o la autorización municipal para la celebración de éste, así como frente a la autorización de la delegación territorial en Soria de la Junta de Castilla y León para la celebración del referido festejo en Medinaceli.



Tras presentar alegaciones las administraciones implicadas en la tortura animal (Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Medinaceli), el juez confirmó la sentencia:

“Es criterio de este Juzgador que, en atención a las circunstancias concurrentes y ponderando las mismas, procede acceder a la medida de suspensión pedida por la parte actora. Y ello toda vez que resulta evidente que las circunstancias que concurren en este caso no pueden conducir a otra decisión de este Magistrado-Juez, ya sea solo por razones evidentes de coherencia jurídica y unidad de criterio con la extensa fundamentación jurídica de la sentencia dictada por este mismo autor el pasado 02/09/2024 en el seno del P.O. 136/202 y a la que se remite reiteradamente el escrito iniciador de PACMA”, señala el juez.

El magistrado considera “digno de mayor protección la integridad física, el bienestar y la vida del animal que vaya a emplearse en esta edición del Toro Júbilo 2024 frente a la celebración del festejo taurino tradicional que se pretende por el Ayuntamiento de Medinaceli, con el amparo de la Junta de Castilla y León”.

“El elemento tradicional, la tradición y determinados ritos, no pueden alzarse como un valladar infranqueable de la consideración actual de los animales como seres sintientes y su debida y ya legal protección por la normativa europea y española (artículos 13 del TFUE y 333 bis del Código Civil), prevaleciendo el derecho de los animales a su protección e integridad física y psíquica, a su bienestar, de acuerdo a las características de cada especie. Por todo ello, se determina la procedencia en el presente caso de anteponer el interés representado por el bienestar animal debido a la consideración de los animales como seres sintientes frente al interés que representan las Administraciones Públicas recurridas, por el tiempo que haya de transcurrir hasta el dictado de la resolución definitiva del pleito”, argumenta.

La medida cautelar solicitada por PACMA contaba con los informes veterinarios de AVATMA. LA RAPIDEZ DE LA JUSTICIA PARA SUSPENDER EL FESTEJO DE MANERA CLARA A través de un auto se consideró además que la actuación debía ser inmediata teniendo en cuenta los pocos días que quedaban para el festejo y es por eso que este año no han podido torturar animales.

Según el juez "sí concurren las razones de especial urgencia para realizar un pronunciamiento sobre la medida cautelarísima de suspensión solicitada por el partido político recurrente, toda vez que la celebración de este festejo taurino está previsto para dentro de cuatro días, el próximo sábado 16 de noviembre de 2024".

Por todo ello, "debo anular y declarar no ajustada a derecho dicha actuación administrativa", en referencia a la aprobación en el Ayuntamiento y la autorización de la Junta, "y no pudiendo celebrarse tal espectáculo taurino tradicional por carencia de base legal y reglamentaria".

Aunque la medida municipal recurrida se corresponde con el Toro Jubilo de 2023, "si la base jurídica en que se fundan y en que pueden fundarse los actos recurridos no puede ser otra que la que ya se analizó, se enjuició y se decidió en esta primera instancia, ninguna otra puede ser la respuesta en aras del principio de unidad de criterio y de seguridad jurídica, ahora en sede cautelar o cautelarísima".

Las sentencias dictadas por este juez son ejemplares y por fin se da a los animales la consideración que merecen, aunque lógicamente los que hacen de la tortura y humillación pública un negocio no tardaron en mostrar su agresividad.

Lo que los vecinos y gobernantes no han conseguido en los juzgados, lo intentan conseguir lloriqueando en los medios de comunicación con falacias anacrónicas.

Los vecinos aficionados a la violencia contra los animales están muy indignados con lo que está sucediendo en su pueblo. “Si se suspende el toro, se tenía que cancelar la manifestación”, “Cómo han podido permitir que se celebre” o “Han venido a casa del ahorcado a ver la soga” eran algunas de las frases que se escuchaban en los bares del pueblo a media tarde.

Lo primero es que la resolución no es definitiva, es una medida cautelar y el toro júbilo no está suspendido definitivamente, lo segundo es que yo no sé quién son para dar legitimidad al derecho a protesta o quitarla y lo tercero es que no había ninguna manifestación, era una concentración, pero ya es demasiada información para que la entiendan.

Reconociendo que estaban muy afectados por todo que se estaba perpetuando en su localidad, estos han recalcado en las conversaciones con amigos en que “han venido a reírse nosotros”. Ahora, todos estaban muy orgullosos por cómo habían reaccionado ante “esa provocación”.

¿Como puede haber medios de comunicación que en lugar de preocuparse por celebrar los avances de la sociedad sigan publicando estas cosas?



La tortura y humillación pública a la que es sometida el toro es injustificable y eso es lo que tendrían que estar publicando.

La plataforma Defensa Animal hemos enviado un comunicado a todos los medios de comunicación sobre todo esto y apoyando el logro de PACMA. Igualmente y como pide el comité de derechos del niño de la ONU, hay que alejar completamente a la infancia de esta violencia extrema.

AMENAZAS A PACMA POR CONSEGUIR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

El Partido Animalista PACMA denunció públicamente el jueves insultos y amenazas recibidos a través de sus redes sociales tras haber logrado la suspensión del Toro Júbilo de Medinaceli, que estaba previsto para el sábado.

La formación política afirma que llevan varios días recibiendo mensajes hostiles tras ser estimada el martes su solicitud de medida cautelar de paralización del festejo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Soria.

En septiembre de este mismo año, una sentencia del mismo juzgado, que mana de un recurso interpuesto en noviembre de 2023 contra el Ayuntamiento de Medinaceli y la Junta de Castilla y León, ha puesto entre las cuerdas al Toro Júbilo logrando demostrar que la ordenanza municipal que regula este festejo, original de 1999, fue modificada en el año 2000 y nuevamente en 2015 sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, por lo que el festejo habría perdido su carácter "tradicional".

PACMA ha reafirmado que continuará defendiendo los derechos de los animales pese a los intentos de intimidación. La formación política enfatiza que "la violencia verbal y las amenazas solo alimentan la teoría de que la violencia contra los animales deriva en violencia generalizada".

Como bien han señalado, si la tauromaquia sigue siendo legal hoy en día es por el regadero de subvenciones que recibe pese al rechazo de la mayoría de la sociedad.

Igualmente, PACMA mantuvo su protesta que ya tenía convocada desde antes de la resolución para el sábado y los taurinos también hicieron otra por la noche dando la nota como siempre con señalamientos y mentiras.

ACTITUDES ANTIDEMOCRÁTICAS DEL AYUNTAMIENTO

Al igual que hace el alcalde de Alfafar que también es del PP (Juan Ramón Adsuara), el alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel, decía el miércoles que había recibido con "tristeza y desolación" la noticia de la suspensión porque estaba todo en marcha para su celebración este sábado, pero también y sobre todo con "profunda indignación", ya que considera que la Justicia, que ha antepuesto el bienestar del animal a una tradición de siglos, no es igual para todos.



Tristeza y desolación tienen las personas que lo han perdido todo en Valencia por culpa de la DANA, una catástrofe medioambiental provocada por las actitudes humanas y la codicia política.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja se sumó a criticar la protesta legítima convocada el sábado, 16 de noviembre, por el Partido Animalista (PACMA) contra el Toro Jubilo. "No tiene sentido ir desde fuera a arremeter contra la cultura de un pueblo", manifestó Santonja sobre la manifestación de PACMA.

El responsable de la cartera de Cultura señaló, en este sentido, que las personas que se manifestaron el sábado contra el toro embolado "no tienen nada que ver con Medinaceli, no han hecho nada por Medinaceli, no sabían dónde está Medinaceli y no volverán allí".

Como si ellos hicieran algo por su pueblo más allá de darle una imagen nefasta a nivel nacional por su crueldad anacrónica contra los animales y llenarse los bolsillos por supuestamente gestionar el municipio.

Además, no se manifestaron, se concentraron frente al Ayuntamiento y también lo hicieron después los que maltratan animales.

"Los vecinos de Medinaceli son quienes nos están conservando Medinaceli, quienes viven y trabajan y aman a Medinaceli", ha agregado al respecto, para incidir en que los vecinos del municipio soriano "aman sus tradiciones" como es la "celebración inmemorial" del Toro Jubilo.

Sobre la decisión judicial, Santonja ha afirmado que "no comparte" la que ha determinado la suspensión del festejo taurino en Medinaceli, si bien ha precisado que la respeta "sin ningún esfuerzo" porque cree "en la legalidad".

En definitiva, tanto el alcalde como el consejero de turno tienen las mismas actitudes antidemocráticas que Juan Ramón Adsuara que utiliza los plenos de Alfafar para difamarme, decir que mucha gente que protesta no es del pueblo y pedir que no protestemos (además de que fue más allá pidiendo que vaya a otro pueblo más violento para que me pase algo a manos de los taurinos).

Lo cierto es que en Alfafar íbamos a hacer una nueva protesta a finales de noviembre, pero por cuestiones de respeto y lógica, no lo vamos a hacer porque la gente lo ha perdido todo y lo que hay que hacer es estar ahí quitando barro y ayudando a las personas que más nos necesitan, pero eso no quita a que estas actitudes que el alcalde ha mostrado contra mi persona durante años, vayan a dejar de ser criticadas.

No sé qué tienen estos políticos en la cabeza para abusar de su poder y dar legitimidad a la gente para protestar o no por ser del pueblo o no serlo, pues aquí se trata de tener empatía o no tenerla y da igual donde vivas, pues los toros torturados sufren igual en Medinaceli y en cualquier pueblo que se les torture.

De todas formas, si la gente fuera del pueblo también pondrían pegas a que protesten, pues lo que les molesta realmente no es que se sea o no del pueblo, les molesta que se plante cara a una tradición obsoleta, violenta y anacrónica que permiten, además de la defensa de los seres sintientes.

El alcalde y el consejero de Medinaceli al igual que hizo el de Alfafar, hablan mucho contra los derechos fundamentales a protestar por lo que se cree justo, pero en ningún momento y de ninguna de las maneras pueden justificar la tortura de los animales y, por lo tanto, están diciendo claramente que esto es una salvajada, pero que debe ser permitida porque en su pueblo hay salvajes que la disfrutan y como hay gente a la que le causa placer la angustia de los animales y es tradición, pues ya lo utilizan como "argumento".

Tradición también era apedrear mujeres, esclavizar personas de color o tirar cabras de campanarios, pero la sociedad evoluciona mientras estos políticos anticuados se quedan atrás.

Y por supuesto que en Medinaceli también hay muchas personas contrarias a la tortura animal, pero ni siquiera se atreven a acudir a las protestas por la violencia que ejercen los taurinos y que normalizan las administraciones.

Tampoco la gente que va a disfrutar de la violencia es toda del pueblo y de hecho, en Alfafar (que es donde más protestas hemos convocado desde la plataforma antitaurina), sabemos que la mayoría de gente que abusa de los animales es de todos los pueblos de alrededor que se van moviendo cuando llegan las anacrónicas fiestas de tortura a cada pueblo diferente.

Suspendimos la protesta en cuanto pasó esta catástrofe, pero la respuesta a la DANA, para frenar en lo posible su proliferación exponencial, habría de ser, en este orden que señala rebeldes indignadas:

1. La transición a dietas vegetales que permitan una restauración efectiva de la naturaleza, la biodiversidad y los ciclos de agua y nutrientes, de modo que bosques y océanos puedan regular el clima planetario, integrando la perspectiva antiespecista, habitualmente denostada y excluida, en el epicentro del debate ecosocial.

2. El decrecimiento radical de consumos en todos los órdenes de la vida como único modo de frenar los combustibles fósiles, hacia modos de vida desindustrializados y más cercanos a los de numerosas comunidades indígenas de la Tierra.

3. El replanteamiento profundo de nuestro modo ubicuo y destructivo de habitar y ocupar la Tierra, con un freno a la urbanización, especialmente de la tan castigada costa, así como iniciando un debate sobre el tabú de la superpoblación, que urge abordar desde perspectivas radicalmente democráticas, ecofeministas, queer y antirracistas.

INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Os dejo un informe emitido por AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia):

Estos espectáculos suelen comenzar sujetando al toro con cuerdas atadas a su cabeza, mediante las que es conducido, una vez desencajonado, hasta un poste donde es amarrado.

Allí se le acopla en los cuernos un armazón en cuyos extremos se colocan unas bolas impregnadas con un líquido o sustancia inflamable, capaz de mantener el fuego ardiendo durante un tiempo prolongado. A continuación se prenden estas bolas, que arderán mientras el toro corre en la zona acotada para ello o es conducido a lo largo de un recorrido nocturno por las calles del municipio.

Podría llegar a pensarse que estas actividades, en las que no se producen heridas ni sangrado, son “inocuas” para los animales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: todos los festejos taurinos implican un intenso sufrimiento, tanto físico como emocional, para los toros que son obligados a participar en ellos, ya que les provocan alteraciones de su normal funcionamiento orgánico y fisiología (lo que puede definirse como ausencia de bienestar animal).

El bienestar de un individuo está relacionado con su adaptación al medio en el que habita. Los animales utilizados en estos festejos viven en fincas en extensivo, en las que la presencia del hombre y el entrenamiento para la manipulación, el manejo o el transporte no son habituales. Cualquier alteración que los saque de sus hábitos y ambiente rutinarios les produce estrés y miedo que, a su vez, es promotor de respuestas orgánicas que terminan siendo patológicas, dada la incapacidad de estos animales para adaptarse a situaciones novedosas incompatibles con su naturaleza en las que, además, se ven rodeados de un entorno desconocido para ellos.

Ensayos previos descritos en la literatura científica han evaluado la reacción al stress y el esfuerzo de adaptación metabólica en hembras bovinas de lidia de 2 años de edad cuando son sometidas a diferentes secuencias de manipulación controlada (tales como inmovilización en mangas de contención, suelta y transporte), demostrando que todas las manipulaciones les provocan incrementos estadísticamente significativos de cortisol (marcador de la reacción de estrés), además de aumentos, en mayor o menor medida, de otros 13 parámetros plasmáticos.

La conclusión del estudio es que los bovinos de lidia requieren grandes ajustes internos cuando se enfrentan a cualquier tipo de manipulación, por simple que ésta sea.

De hecho, ningún animal que sea capaz de enfrentarse a una situación de estrés y controlarlo manifestará las alteraciones que estarán presentes a nivel muscular, a nivel de oxigenación y a nivel emocional en los toros embolados después del festejo.

En el caso de los individuos de la especie bovina las manifestaciones externas de dolor o de sufrimiento no suelen ser fáciles de reconocer, porque son presas de otros animales y está en su naturaleza ocultarlas, a fin de no manifestar debilidad ante potenciales depredadores. No obstante, se pueden detectar en los animales que participan en festejos taurinos claros signos de desorientación y constantes manifestaciones de estrés, ansiedad, miedo y angustia que describiremos más adelante.

EL SUFRIMIENTO DE LOS TOROS

En su largo informe, detalla varios puntos sobre el sufrimiento de los animales:

. Sufrimiento por la pérdida de visión y capacidad sensorial. . Sufrimiento por miedo. . Sufrimiento emocional. . Sufrimiento por estrés. . Sufrimiento físico. . Lesiones.

Como conclusiones el informe señala lo siguiente:

El reconocimiento empírico de que los animales pueden experimentar sensaciones de dolor, angustia y sufrimiento implica definir como moralmente injustificable cualquier daño intencionado que se les cause.

Aunque a los toros embolados no se les provocan heridas, podemos decir que los daños musculares, el sufrimiento respiratorio en forma de hipoxia y el estrés son muy similares a los que sufren los animales en una lidia clásica. El trato tan sumamente antinatural al que se somete a estos bovinos y el terror que les provoca el tener fuego en sus cuernos ha sido reconocido incluso por profesionales defensores de la tauromaquia, entre ellos el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (11, 12).

El intenso sufrimiento tanto físico como emocional que padecen los toros durante los espectáculos descritos en este informe nos hace clasificar a éstos como unos de los más crueles ejemplos de tortura animal institucionalizada en nuestro país, éticamente inaceptable desde cualquier punto de vista. En este aspecto, la bióloga Valenciana Rosa Más se suma a la petición de abolir todos los festejos taurinos explicando que los toros son animales herbívoros que no suelen desplazarse grandes distancias debido a su corpulencia; gustan de tumbarse sobre la hierba, a la sombra de los árboles.

«El hecho de sacarles de este entorno para meterlos en camiones, actividad que se realiza a base de palos porque los animales no quieren salir de su hábitat y ser situados en un ambiente hostil, lleno de gente vociferante, les causa una profunda angustia», reclama.

La bióloga explica, además, que sus músculos poseen fibras musculares cortas, no adecuadas para correr; por lo que obligarlos les genera cansancio y fatiga respiratoria. «Tampoco son animales acostumbrados al agua, pueden nadar, pero no es una de sus mejores habilidades porque no es una actividad que suelan hacer. Por esta razón ocurre la muerte de los toros en algunos casos, bien por ahogamiento o por paro cardíaco», indica la experta.

«Los festejos taurinos son el epítome del afán de dominación del humano sobre la naturaleza, del hombre sobre la bestia, de una cultura patriarcal y violenta que es todo lo contrario a una sociedad justa», zanja la bióloga.



ACABEMOS CON TODOS LOS FESTEJOS TAURINOS

A pesar de los lloriqueos y de la desvergüenza política que estamos viendo, lo de Medinaceli es una buena noticia que por fin ha antepuesto el interés del animal por encima de unos cuantos perversos intereses egoístas.

Esto es una medida cautelar y, por lo tanto, no está suspendido para siempre, pero el pasado sábado no pudieron estar allí acosando y torturando a un animal indefenso por diversión.

Pese a ello, otro grupo de vecinas tomando café también expresaban su malestar. Creen que los animalistas han ido “a provocar”, ya que no tenía ningún sentido venir a manifestarse cuando se ha suprimido la fiesta (pese a que no se ha suspendido más que cautelarmente, pero no dan para más y tampoco son nadie para decir cuándo, cómo y dónde tiene que protestar la gente).

El portavoz del PACMA, Javier Sanabria, ha asegurado que esta medida cautelarísima del Juzgado “sienta un precedente”, y que desde el partido van a seguir luchando para que las convocatorias como el Toro de la Vega o el Toro Jubilo desaparezcan, al igual que cualquier festejo taurino.

Sanabria ha criticado declaraciones del alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel, en las que aseguraba que, en el Toro Jubilo, el animal sufría menos que en otros festejos, palabras que desde el partido animalista han calificado de “insultantes”, ya que “desde PACMA se protege al animal y ellos lo torturan”.

¿De verdad son capaces de reconocer el sufrimiento animal a la par que permitirlo?

Aunque la sentencia para la suspensión del Toro Jubilo todavía no es firme, ya que cabe recurso de apelación, desde PACMA han asegurado que, si la justicia finalmente no les da la razón, seguirán "luchando y utilizando todas las herramientas judiciales" que estén en su mano "para la suspensión definitiva de esta y otras celebraciones similares”.

Como veis, amenazar, insultar en redes sociales y lloriquear lo saben hacer los que abusan de los animales, pero argumentar una sola cosa que justifique el uso y tortura animal, para nada, pues solamente hablan de tradición como si la palabra en sí aportara algo positivo.

Es curioso que los que más argumentos dan contra la tauromaquia sean los propios taurinos, pues no saben defender lo que hacen ni tiene justificación alguna.

Y recordar que resulta vergonzoso que haya políticos y vecindario atentando contra derechos constitucionales como el de la protesta, además de que ellos hicieron la suya por la noche, también contando todo tipo de mentiras ante los medios de comunicación.

Cuando un político jura la Constitución, se compromete con unos derechos constitucionales que luego vulnera casi siempre.

Vergonzoso que mientras ha tenido que ser un juez el que se ponga de parte de los animales y de la justicia, los políticos sigan blanqueando el sadismo y la violencia, más con la que tenemos liada en Valencia tras sufrir esta catástrofe de la que también tienen culpa, pues vivimos una urgencia climática de la que pasan olímpicamente.

Ahora, es muy importante que firmes la iniciativa nacional noesmicultura.org por la desprotección de la tauromaquia y acabemos con esta lacra social que nos avergüenza como sociedad y que parasita millones de dinero público para una minoría violenta, pues no hay más que recordar que en Chiva presentaron la documentación fuera de plazo y por el acoso consiguieron celebrar el anacrónico torico de la cuerda apoyado por todos los partidos políticos de izquierda y derecha.

Es necesario avanzar como sociedad acabando con esta vergüenza nacional cuanto antes y los políticos parecen no estar a la altura.