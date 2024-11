Cuántas agencias de noticias existen en el mundo

Cuantificar las realidades es uno de los puntos del método científico hipotético-deductivo de Galileo, basado en la Escuela de Padua de Medicina. Por tanto, cuantifiquemos... ¿Cuántas agencias de noticias hay en el mundo, en Europa, en España…? ¿Cuántos periódicos hay en el mundo, en Europa, en España? ¿Cuántos medios de comunicación: radios, televisión, etc., existen en el mundo, en Europa, en España…?

Puede parecer que es una cuestión pequeña, sin importancia, pero creo que es esencial. Poner número o poner cantidad, cuantificar un fenómeno es esencial para entender y comprender ese fenómeno. No es el único vector, pero es una llave que abre muchas entendederas.

Se expresa e indica que cuatro agencias de noticias controlan la información mundial: La Associated Press de Estados Unidos, la agencia France Press de Francia, La Agencia Reuters británica, La Agencia de Prensa Alemana DPA. Pero mi modesta opinión que para otros sectores geográficos existen agencias noticias de enorme importancia como las rusas, chinas, hindúes, americanas del sur, incluso en España, etc., como Télam, Xinhua, TASS, ANSA, EFE, Notimex, Colpisa, Anadolu, Servimedia…

Una agencia de noticias o agencia de información que recoge noticias de diversas partes del mundo, y se las ofrecen pagando una cantidad dineraria al resto de los medios de comunicación, sean radios, periódicos, televisiones, etc., incluso también a empresas nacionales o internacionales. Es una forma más fácil y sencilla de que la información o noticia o actualidad salga de su territorio pequeño y se pueda extender a otras zonas del mundo. Por eso algunos indican que las noticias sufren una serie de pasos sucesivos de selección y de crianza, la noticia surge en un lugar, es recogida por una agencia o medio, va pasando a otros medios nacionales e internacionales, y, de alguna manera se va friendo y cocinando… las noticias también se van cocinando y degustando por los grandes chefs de la información mundial o nacional…

Cuando joven recomendaban ante una gran noticias de actualidad y día y novedad, vean los diferentes periódicos en sus portadas, y, todos expresaban la información, pero todos con distintos matices –esto en las bibliotecas públicas se podía y podría comprobar de forma fácil-. Hace poco me acerqué a una biblioteca universitaria de importancia, y, ya en la sección de periódicos, no tenían en papel… -me dí cuenta, que el mundo había cambiado, que mi mundo de mi juventud y hasta la mediana edad, era otro, y, que ahora estábamos en otro-.

Hoy, se suele indicar que las agencias de noticias, cumplen varios papeles o fines: uno, el de base de comunicación a otros medios de información y comunicación; segundo, base para empresas o entidades tanto públicas o privadas, como medio de conocer realidades, que de otro modo, quizás tardaría más en conocer, y, para completar otras información que esas entidades, empresas, por ejemplo, o departamentos administrativos y gubernamentales, puedan tener –y, completarlas con sus servicios de información e inteligencia gubernamentales-. Y, también, para personas o grupos de empresas de menor tamaño que quieren conocer, potenciales mercados, etc.

Para eso, las Agencias de Noticias o Información deben disponer de corresponsales en distintas regiones nacionales o internacionales. Unas, son entidades dependientes de la Administración Pública, como la EFE española, otras son privadas, pero siempre se ha indicado que existe una enorme interrelación entre la esfera pública y administrativa, y la privada… Hoy, por lo general el mundo de la información-comunicación está hecha por un ovillo de medios que se combinan y entrelazan: radios, televisiones, periódicos, editoriales, y, otras empresas afines formando conglomerados de un grupo de empresarios y propietarios…

El origen se habla del siglo XIX, en su segunda mitad. Las diversas fases de la Revolución Industrial trajeron consigo cambios en todos los sentidos, y, en la información también. Es lógico que si existían empresas que vendían y compraban en un territorio amplio habría que conocer realidades de distintas geografías. Cuándo un factor o vector social cambia, por lo general, hace que otros también se modifiquen. De formas misteriosas y enigmáticas unas variables afectan a otras. Y, así el redondo mundo va cambiando las cosas. Hemos visto como en estos últimos lustros Internet ha modificado multitud de otros campos de la realidad… Y, todavía están en marcha. Se puede indicar que estamos todavía en la etapa de la Revolución Industrial, en la cuarta fase, según algunos expertos -1750, 1850, 1950, 2050…-.

Los cambios tecnológicos como Internet, la fibra óptica, los ordenadores, teléfonos, satélites han cambiado el mundo, en muchos sentidos, pero también el de la comunicación y por tanto, el de la información. El teléfono móvil, que es un pequeño ordenador en la mano de cualquier persona, puede ser y es, un instrumento y objeto y receptor de información. El móvil, unido al resto de cambios ha proporcionado una revolución en la información. Tal es así, que la prensa en papel, ha cambiado a la prensa digital…

Pero la pregunta sigue en pie, aunque sea aproximadamente, deberíamos saber y conocer, cuántos periódicos existen en un territorio equis, léase España o véase Europa o el mundo, cuántas agencias de noticias, cuántas radios, cuántas televisiones, cuántas…

Y, sabiendo esto creo que tendríamos una concepción más justa y ajustada de estas realidades, porque al final, deberíamos ser conscientes, que no solo nos alimentamos de pan y de agua y de vino y de pasteles, sino también de ideas, de conceptos, de hechos, de datos, de sucesos… y, esto nos lo informan los medios de comunicación, aquí, nos hemos centrado en las Agencias de Noticias-Información y en los periódicos en papel-digitales existentes…

¿Tiene su región alguna agencia de noticias, cuántos periódicos en papel dispone, cuántas radios, cuántas…? ¡Sabiendo esto, ya tendríamos que caminar hacia otras preguntas…!