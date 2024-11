​Queda mucho

Hoy hay discrepancias sobre lo que entendemos por personas mayores o tercera edad. Tal vez podemos asimilarlas a la jubilación, a ser abuelos y, por supuesto, con especial atención a quienes tienen una vejez con enfermedades que les hacen dependientes.

Pienso que hay ancianos de planteamientos y actividad a los 55 años, y profesionales con gran energía a los 70, y no digamos entre los que son emprendedores y tienen un negocio que depende de ellos, por no llamarles “empresarios”, porque a veces hablamos de un comercio o un bar que llevan sacando décadas.

La tercera edad es objetiva y, también, subjetiva, o relativa en función de la persona. No me parece bien jubilar a un profesor universitario a la fuerza, cuando puede estar en plenitud de facultades e ilusionado en su tarea, tanto o más que un joven profesor: lo haría flexible, más flexible, en función de la persona. Y no digamos el caso de los médicos, que se les obliga a jubilarse, y a los 65 años pueden rendir muchísimo por su gran experiencia: establecería criterios de flexibilidad.

Mucho hablar de que los mayores son un activo, del envejecimiento activo, pero un conjunto de medidas y planteamientos que se difunden hablan de lo contrario. Aprovechar su experiencia es hasta de justicia y sentido común.

Es penoso que en muchas familias se encomiende de modo abusivo a los abuelos el cuidado de los nietos, de forma descarada: ni trabajo ni cenas de los progenitores, ¡a los abuelos se les convierte en cuidadores a coste cero!. Han de ser abuelos, no cuidadores de nietos por comodidad de los padres. Si los mayores tienen vida propia intensa, profesional-social-cultural, se lo han ganado: hay que respetársela y facilitársela.

Además, con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, se puede hablar de una cuarta edad, ya no tercera. Por tanto, hay que plantearse casi 30-40 años de vida como jubilado, y es un amplio período, que no basta con viajes del INSERSO, sino en muchas más cosas. Queda mucho por empezar a plantearnos y ser consecuentes.