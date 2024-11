Schneider Electric aumenta la capacidad de producción de su mayor fábrica de centros de datos en Europa

La empresa amplía su superficie de fabricación e integración de 7.000 m² a 12.000 m² en respuesta a la acelerada demanda de soluciones prefabricadas para centros de datos de alta carga computacional por parte de los clientes. Es ahora el mayor centro de fabricación dedicado a las soluciones de centros de datos modulares prefabricados de Schneider Electric en Europa, apoyando el crecimiento de los clientes en los mercados principales y secundarios de la región Aumenta de forma considerable las capacidades de producción de end-to-end para la gama completa de centros de datos modulares EcoStruxure de Schneider Electric y sus componentes críticos, incluidos bastidores de alta densidad, SAIs, equipos de distribución eléctrica de MT y BT, así como disyuntores.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha intensificado significativamente la capacidad de fabricación y producción de su fábrica de centros de datos prefabricados de Barcelona, aumentándola de 7.000 m² a 12.000 m² en respuesta a la aceleración de la demanda de los clientes de soluciones de centros de datos.

Con sede en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, una de las principales ubicaciones europeas para el diseño, la producción y la integración de la cartera de centros de datos modulares EcoStruxure de Schneider Electric, la fábrica y el centro logístico ofrecen ahora 5000 m² adicionales de espacio dedicado a la producción, satisfaciendo los exigentes requisitos de los clientes en cuanto a velocidad de comercialización, previsibilidad y soluciones de centros de datos resilientes.

Impulsada por las crecientes demandas de los clientes de computación e inteligencia artificial (IA), que, según PWC Global, podrían aportar hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial en 2030, la planta de Sant Boi es ahora el mayor centro de fabricación de centros de datos modulares prefabricados de Schneider Electric en Europa. El analista Omdia prevé que las ventas mundiales de sistemas de centros de datos modulares prefabricados generen 8.600 millones de dólares en 2027.

Además, la inversión ha permitido duplicar las capacidades de producción, integración, ensayo y salida de end-to-end tanto de los centros de datos modulares todo en uno como de los módulos de potencia prefabricados de la compañía. Esto incluye componentes clave del sistema de alimentación, como sistemas trifásicos de alimentación ininterrumpida (SAIs), equipos de baja (BT) y media tensión (MT), disyuntores y aparamenta.

"Los centros de datos modulares prefabricados son una de las formas más eficientes y sostenibles de diseñar y desarrollar la capacidad de los centros de datos de alto rendimiento a gran velocidad y escala, al mismo tiempo que garantizan un menor desperdicio, una producción optimizada y una reducción del carbono integrado en el espacio", dijo Marc Garner, SVP, Secure Power & Data Center Business, Schneider Electric, Europa. "Al ampliar nuestra capacidad de producción integral en Barcelona, estamos reforzando nuestras capacidades de cadena de suministro en un momento de crecimiento sin precedentes, y garantizando que los clientes en Europa tengan acceso a soluciones de centros de datos rápidas, predecibles y de alta calidad, que pueden ser diseñadas y estar operativas en tan solo 24 semanas".

Una cadena de suministro global resiliente, creada para la IA y la computación acelerada

Recientemente, Schneider Electric anunció un acuerdo plurianual de 3.000 millones de dólares (2.760 millones de euros) con Compass Datacenters, una de las 5000 empresas de más rápido crecimiento de Inc. Magazine, para integrar las respectivas cadenas de suministro de ambas organizaciones y fabricar soluciones modulares prefabricadas para centros de datos de forma rápida y rentable, a gran escala.

En respuesta a la creciente demanda de IA, este exclusivo acuerdo de 5 años ha permitido a Schneider Electric y Compass Datacenters suministrar centros de datos modulares y altamente escalables que ofrecen un diseño simplificado, una fabricación racionalizada y la capacidad de desplegarse fácilmente en multitud de entornos remotos.

La inversión de Schneider Electric en la fábrica de Sant Boi refleja totalmente esta estrategia y proporcionará a los clientes europeos la capacidad de ampliar sus operaciones de centros de datos en los mercados de centros de datos de Tier 1 y Tier 2, y acelerará los tiempos de despliegue utilizando las mejores capacidades de fabricación y ensayo.

Además, la fábrica de Sant Boi ofrece un entorno de producción altamente optimizado que permite a las organizaciones crear clústeres de centros de datos estandarizados o personalizables con una gran carga de trabajo informático, donde las soluciones pueden ser módulos de alimentación prefabricados o combinar alimentación, refrigeración e infraestructura informática en una solución avanzada lista para su implementación.

