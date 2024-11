​Dos jóvenes lanzan “Letras de Esperanza” para apoyar con la fuerza de la palabra a los damnificados de la DANA

"Letras de Esperanza" es una iniciativa de dos jóvenes del Regnum Christi de Valencia y Bilbao, Marina y María, que busca brindar consuelo y luz a las víctimas de la DANA de Valencia a través de cartas y dibujos personalizados que les leen y entregan en mano haciéndoles llegar aliento y cariño desde cualquier lugar del mundo. Está logrando un impacto internacional, y ya se reciben cartas desde España, Argentina, México, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.



Según explican las creadoras del proyecto, María Pardo y Marina Lozano, 22 y 20 años respectivamente, “una carta no restaurará las pérdidas de los afectados, pero sí puede alegrar el día de muchos de ellos, sacar una sonrisa y encender un corazón que lleva días sin ver la luz”, dice Marina, que asegura que los afectados “necesitan también tráileres de luz y aliento”.

María, desde Bilbao, enamorada de la palabra y autora de @uncampodenaranjos, explica que “Letras de Esperanza” también responde “al hecho de que muchos jóvenes de fuera de Valencia queremos colaborar, pero no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos muchos recursos económicos ni podemos trasladarnos”. Por eso, esta iniciativa, ofrece “la oportunidad de llegar directamente a los afectados con nuestro cariño” a través de la palabra.

Logística sencilla

La iniciativa está abierta a cualquier persona que desee colaborar. Las cartas o dibujos se envían a través de un formulario en línea. Los voluntarios del Regnum Christi entregan las cartas en mano a los afectados mientras trabajan en la limpieza y recuperación de las casas y lugares afectados por la DANA.

Alcance internacional

Letras de Esperanza ha generado una pequeña ola de apoyo en diferentes lugares del mundo de personas que ven en estas cartas un gesto de cercanía en tiempos de adversidad. En los cinco primeros días de vida se han recibido más de 100 cartas procedentes de España, México, Argentina, Estados Unidos y Bélgica.