El área de exposición de Lin-gang se convierte en el centro de innovación de la 7.ª CIIE

Durante la celebración de la CIIE, Lingang Group firmó acuerdos con Plansee, Kognic y Jetway que comprendían acuerdos de cooperación en el ámbito de materiales de alto rendimiento y circuitos integrados El área de exposición de Lin-gang se ha convertido en el principal atractivo de la séptima China International Import Expo (CIIE) gracias a los importantes logros alcanzados en materia de globalización y a los numerosos casos de nuevas potencias de producción de calidad que se han presentado. Hasta el 10 de noviembre, cuando se clausuró la CIIE, el área de exposición, que acogió a 68 empresas de 19 países y regiones, había acogido 19 actos y atraído a unos 60 000 visitantes al día. Se firmaron numerosos acuerdos de cooperación industrial y comercial.

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

Durante la celebración de la CIIE, Lingang Group firmó acuerdos con Plansee, Kognic y Jetway que comprendían acuerdos de cooperación en el ámbito de materiales de alto rendimiento y circuitos integrados. El área de exposición también acogió eventos organizados por las empresas instaladas en los parques gestionados por el Lingang Group, entre los que se incluyen los realizados entre MAKA Systems GmbH y China National Building Material, Innovation Center Denmark y Caohejing Hi-tech Park, así como el evento entre Xellar Biosystems y sus socios.

MAKA System ha cerrado un acuerdo de 2,05 millones de euros con China National Building Material. Song Zhijia, vicepresidente de MAKA, declaró: "Otro cliente de Hangzhou que quedó impresionado por nuestros equipos expuestos. Nos invitaron a visitar al cliente en Hangzhou y es muy probable que lleguemos a un acuerdo en el futuro".

Como principal promotor del área especial de Lin-gang y socio de la CIIE para la contratación de expositores, Lingang Group aceleró su proceso de globalización durante la expo. El 7 de noviembre, Lingang Group firmó acuerdos con Mizuho Bank y Mizuho Bank (China) para construir el polígono industrial de pequeñas y medianas empresas Lin-gang de Japón cerca de la Bahía Financiera del lago Dishui.

El mismo día, Lingang Group también firmó un acuerdo con Gaw Capital y Expo City Dubai para llevar a cabo el proyecto del parque de ciencias de la vida de la expo de Dubai.

El tema central del área de exposición de Lin-gang son las nuevas potencias de producción de calidad. Greenlyzer presentó el primer electrolizador de membrana de intercambio aniónico supergrande de nivel industrial del mundo, que tendrá un gran impacto en la industria mundial de producción de hidrógeno. project44, proveedor global de servicios de visibilidad de la cadena de suministro, lanzó su solución «Movement China by project44» personalizada para los clientes en China, con el fin de ayudarles a seguir el movimiento de la cadena de suministro global a través de una plataforma visualizada.

El área de exposición de Lin-gang también organizó diferentes foros dirigidos a promover el entorno de la innovación. Numerosos proveedores de servicios de talla mundial en áreas de servicios transfronterizos, incubación de ciencia e innovación y servicios financieros emergentes compartieron valiosas perspectivas y estudiaron nuevas oportunidades de colaboración.

También se celebraron diversos actos en torno al tema «Young City for the Youth». El 5 de noviembre, en el área de exposición, Lamborghini Fashion China presentó una serie de nuevos proyectos en el área especial de Lin-gang dirigidos a un público joven, que incluyen un hotel temático Lamborghini, servicios de restauración, cafeterías y otros servicios relacionados con el estilo de vida.

Asimismo, la ceremonia de lanzamiento de la alianza Young City for the Youth atrajo a numerosos ejecutivos e invitados VIP de marcas de moda, como Bikuli, Euglena y L+SNOW Indoor Skiing de Shanghái. Dicha ceremonia está destinada a generar más inspiración para la innovación en el área especial de Lin-gang, una ciudad joven en sí misma.

Jules Thevenon, director de relaciones públicas de asuntos internacionales del área especial de Lin-gang, comentó que la actitud inclusiva, las políticas integrales de acogida, la belleza del entorno y la atmósfera de vitalidad que se respira han atraído a muchos extranjeros a instalarse y abrir sus negocios.

Fuente: Lingang Group