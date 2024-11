"La diabetes tipo 2 va aumentando a lo largo de la vida, de tal manera que por encima de 80-85 años, más del 35% de personas tendrán esta patología", doctor Gabriel Inclán

El Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Bizkaia señala que solo el 50% de los casos de diabetes están diagnosticados Para 2050, se prevé que la diabetes afecte a 1.300 millones de personas, según un estudio publicado en Lancet

La diabetes, una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, afecta a más de 500 millones de personas y está en constante aumento. En Euskadi, el 10,6% de la población sufre esta patología, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, mientras que la cifra nacional asciende hasta los 14,8% según la Sociedad Española de Diabetes. Esta enfermedad se produce cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de glucosa en la sangre debido a un fallo en la insulina, una hormona esencial producida por el páncreas.

El doctor Gabriel Inclán, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Bizkaia, destaca la gravedad de la diabetes y la importancia de su diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. "La diabetes es un mal enemigo, una enfermedad silenciosa, especialmente la de tipo 2, que a menudo no presenta síntomas hasta que las complicaciones están avanzadas", explica el doctor. El retraso en el diagnóstico de la diabetes implica que cuando se detecta, el 50% de los pacientes ya presenta alguna complicación. Además, el internista señala que este tipo de diabetes generalmente se da en casos adultos, por encima de los 40 años: "La diabetes tipo 2 va aumentando a lo largo de la vida, de tal manera que por encima de 80-85 años, más del 35% de personas tendrán esta patología".

Más allá de la diabetes

El doctor Inclán resalta que la obesidad es una epidemia que no se ha abordado adecuadamente, y que está "directamente vinculada al aumento de casos de diabetes". Según un estudio publicado en Lancet, se prevé que, para el año 2050, la cifra de diabéticos alcance los 1.300 millones, con más de un tercio de los casos sin diagnosticar. La falta de prevención es una de las principales razones detrás de este aumento. Cambios como seguir una dieta equilibrada, practicar ejercicio regularmente y reducir el consumo de alimentos procesados pueden ser claves para prevenir la enfermedad.

Según el doctor Inclán, la diabetes también puede tener un impacto negativo en la salud cognitiva: "cuando está mal controlada, puede dañar tanto los vasos grandes como los pequeños. Aunque no se ha demostrado que se asocia directamente con el Alzheimer, la diabetes tipo 2 puede ser un factor de riesgo importante para la demencia vascular".

Asimismo, un mal control de la diabetes puede afectar a la salud bucal, aumentando el riesgo de enfermedades en las encías, como la gingivitis y la periodontitis. "Los altos niveles de azúcar en sangre favorecen la proliferación de bacterias que afectan las encías", explica el especialista. Sin embargo, si la diabetes está controlada y se realiza una correcta higiene dental, es posible prevenir problemas dentales.

Una mala herencia

En el desarrollo de la diabetes también intervienen factores genéticos como índice el doctor Gabriel Inclán: "los hijos e hijas de mujeres embarazadas, diabéticas o prediabéticas van a tener 6 veces más de riesgo de padecer diabetes". Cuando el padre es diabético, el riesgo de que los descendientes desarrollen la enfermedad en su edad adulta es, por lo menos, "4 veces superior".

Existen varios mitos que rodean la diabetes, y desmentirlos es crucial para una mejor comprensión de la enfermedad. Sin embargo, es fundamental recordar que, aunque conocer mucha información sobre la diabetes ayuda contra la desinformación, cada caso es único y requiere un enfoque personalizado. Se debe acudir a un especialista para recibir un diagnóstico adecuado, asegurando así el mejor tratamiento y calidad de vida posible.

Vídeos

Mitos y verdades sobre la diabetes