¿En qué universo casarse?

Esta es la pregunta que siempre hacen a cada una de sus parejas al comenzar a crear sus celebraciones mágicas y únicas, las chicas de “Sal y Chocolate”, una empresa de wedding planner especializada en bodas frikis y temáticas.

En la era digital, la personalización ha llegado a todos los ámbitos, incluyendo uno de los momentos más importantes para la vida en pareja. Así es como las bodas temáticas se han vuelto una tendencia con mucha fuerza, permitiendo a las parejas expresar su amor de forma única, inspirándose en sus series, películas, anime o videojuegos favoritos.

¿Cuánto cuesta casarse hoy en día? Organizar una boda, es una tarea muy compleja, no solo por la cantidad de detalles que hay detrás, sino por las horas de trabajo que conlleva. Desde unas 350 h a 450 h de organización.

El precio de las bodas ha ido incrementando en los últimos años. Las parejas cada vez buscan personalización y, además, disponen de un infinito abanico de ideas gracias a plataformas como Instagram o Pinterest, al que antes solamente podían acceder mediante revistas. Lo que antes era sota, caballo y rey, ahora es un mundo lleno de posibilidades en la palma de la mano.

El precio actual de una boda oscila entre los 22.000 € y los 32.000 €. Y es que una gran partida del presupuesto total se va a emplear simplemente en el banquete, un 60% aproximadamente.

Las bodas frikis Después de la ilusión del “Si quiero” la siguiente pregunta suele ser “¿Por dónde empezamos?”. Y es que no solo quedan por delante una infinita lista de tareas, sino que también es de gran importancia seguir los tiempos, para realizarlas sin agobios.

Las parejas frikis son coleccionistas muy fieles a sus gustos en casi todos los aspectos. La organización de una boda así debe reflejar esa parte y es un pilar fundamental del trabajo de “Sal y Chocolate”.

Su objetivo principal es la creación de una ceremonia única, dejando la esencia de la pareja en cada detalle. Por este motivo, las tareas se multiplican, ya que los lugares de búsqueda no son los habituales para otras celebraciones. Esto hace que todo se vuelva más complejo por el hándicap de buscar cada proveedor de manera aislada y mucho más minuciosa.

Es esencial que todos los proveedores entiendan el valor de cada detalle, colocado intencionadamente. Para ello, es clave contratar un equipo especializado o explicarles el concepto de la celebración al detalle para lograr el objetivo común.

Buscadoras de tesoros La figura del wedding planner es considerada la de un proveedor doble, ya que además de sus responsabilidades en la organización integral, también son el punto de enlace entre el resto de los proveedores con la pareja.

Además, a lo largo de los años, la lista de proveedores ha ido creciendo de manera considerable. En las bodas de los padres solo se contemplaba la contratación de unos pocos proveedores, mientras que actualmente, la lista puede llegar a ser infinita para una pareja sin experiencia en este campo. Espacio, banquete, fotografía y video, transporte, grupo o DJ, floristería, vestuario, estilismo, papelería, anillos, decoración…

Sus servicios Desde “Sal y Chocolate” se refieren a sus servicios como «una inversión en tranquilidad para una boda sin estrés». Una inversión, que varía según el servicio contratado y sus condiciones: Coordinación del día B, 950 € + IVA, diseño, decoración y coordinación, 1.700 € + IVA o servicio de organización integral, 2.150 € + IVA.

Sin embargo, refieren que, con el objetivo de ponérselo más fácil a sus parejas, disponen de muchas facilidades de pago, ya que son plenamente conscientes del coste total que conlleva celebrar una boda.

