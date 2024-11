NX Technologies crece en el mercado de los Países Bajos, consolidando sus alianzas con The Landrovers y Lumen Yatch, y sumando una nueva colaboración con Dutch Electro Power

El inversor eléctrico desarrollado por NX Technologies, clave en la electrificación de vehículos y embarcaciones, destaca en el mercado holandés por su eficiencia, ligereza y bajo costo NX Technologies, compañía que desarrolla productos y sistemas electrónicos para la tracción de vehículos eléctricos, ha reforzado su posición en el competitivo y exigente mercado holandés de vehículos eléctricos mediante colaboraciones estratégicas que impulsan la movilidad sostenible. La empresa ha trabajado junto a The Landrovers en la electrificación de los icónicos Land Rover Defenders, con Lumen Yachts en el desarrollo de yates de lujo eléctricos y ahora también con Dutch Electro Power, reconocido distribuidor en el ámbito de la electrificación de vehículos de serie corta y media.

El producto que ha captado la atención en este mercado es el inversor eléctrico desarrollado por NX Technologies, un dispositivo que desempeña un papel crucial en el funcionamiento del motor eléctrico, ya que optimiza su rendimiento y mejora la seguridad durante la conducción. Además, se caracteriza por su diseño compacto y eficiente, que no solo reduce los costos y tiempos de producción, sino que también facilita su integración en una amplia variedad de vehículos.

Electrificación de vehículos: alianza con The Landrovers

En su colaboración con The Landrovers, NX Technologies ha trabajado en el proceso de electrificación de los icónicos Land Rover Defenders, vehículos reconocidos por su durabilidad y rendimiento en condiciones extremas. El proyecto tiene como objetivo convertir estos clásicos todoterrenos en versiones eléctricas más eficientes, manteniendo sus características originales. Para ello, NX ha incorporado sus avanzados inversores E150, que mejoran el sistema de tracción total (AWD) y optimizan la precisión del motor eléctrico. Además, se han implementado los más altos estándares de seguridad, cumpliendo con la normativa europea ISO26262 ASIL-D.

El modelo completamente eléctrico Pantera Ibiza Defender ya ha superado exitosamente las pruebas de seguridad de la autoridad de transporte holandesa RDW, lo que certifica su viabilidad como vehículo de carretera.

Electrificación marítima: colaboración con Lumen Yachts

En el sector náutico, NX Technologies ha colaborado con Lumen Yachts para desarrollar yates de lujo eléctricos. El desarrollo de sistemas eléctricos para estas embarcaciones ha permitido crear una experiencia de navegación sostenible sin sacrificar rendimiento ni confort. Lumen Yachts buscaba una solución que asegurara una navegación silenciosa y eficiente, con control de velocidad para mitigar el impacto de las olas y gracias al diseño compacto y optimizado del inversor de NX y su integración eficaz, lograron aumentar la potencia en un 30% y mejorar significativamente la experiencia de navegación sin ruido.

Electrificación de series cortas y medianas: colaboración con Dutch Electro Power

NX Technologies ha ampliado su presencia en Europa mediante su alianza con Dutch Electro Power, una empresa holandesa con más de 30 años de experiencia, ayudando a todo tipo de fabricantes de vehículos de serie corta y media a electrificarse. Esta colaboración permite a Dutch Electro Power suministrar a sus clientes inversores de última generación, al tiempo que NX amplía alcance comercial en la región y mejora su capacidad para ofrecer un servicio cercano.

NX Technologies: Innovación en la transición hacia la movilidad eléctrica

El CEO y socio fundador de NX Technologies, Mikel Peral, ha remarcado que "estas colaboraciones estratégicas nos consolidan como un actor clave en la electrificación de vehículos y embarcaciones en los Países Bajos, un mercado que demanda cada vez más soluciones sostenibles".

NX Technologies destaca por su enfoque innovador, desarrollando tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia energética y son adaptables a distintos tipos de vehículos, incluyendo producciones en corta y media serie. Con su capacidad para crear soluciones tecnológicas que impulsan una movilidad eléctrica más eficiente, silenciosa y respetuosa con el medio ambiente, la compañía sigue siendo un referente en la transformación del sector.

NX Technologies nació con la denominación de EPowerlabs

El año 2020, con el objetivo de afrontar los retos de la electrificación en el sector del transporte, un equipo compuesto por profesionales con experiencia en empresas líderes del sector de automoción como AVL, Ferrari o Punch Powertrain se unió para fundar EPowerlabs.

Posteriormente, fruto del rápido crecimiento y demanda del mercado, en abril de este 2024 se presentó NX Technologies, una nueva marca enfocada exclusivamente en ofrecer productos de electrónica de potencia de forma independiente. Mientras tanto, EPowerlabs continúa liderando los servicios clave de testing, homologación de vehículos y soluciones de ingeniería, garantizando una oferta integral para los clientes.

Actualmente, NX Technologies cuenta con un equipo de 25 personas y está en constante crecimiento, ya que ha expandido sus departamentos de desarrollo de producto, ventas, cadena de suministro y fabricación, respondiendo al aumento de proyectos y nuevas oportunidades en el mercado de la electrificación.