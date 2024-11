ET ECO-TÚNEL®, presecado en frío eficiente y sostenible

En un mercado donde la sostenibilidad y la eficiencia energética se han convertido en prioridades, la tecnología de presecado y secado en cítricos juega un papel crucial en la conservación de productos perecederos, especialmente en el sector agroalimentario de regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y/o Andalucía. En respuesta a esta necesidad, Pretecval ha desarrollado el ET ECO-TÚNEL®, un sistema patentado de presecado que ofrece una alternativa avanzada a los métodos tradicionales, lo que mejora la calidad de los alimentos y optimiza el consumo energético.

Un enfoque sostenible para la conservación de alimentos El ET ECO-TÚNEL® de Pretecval representa una innovación en el tratamiento de alimentos que permite la eliminación de calor en los procesos de presecado y secado, al basarse en un sistema de condensación de agua. Este sistema, que no utiliza combustibles fósiles como gas o gasóleo, aporta una mejora significativa en términos de eficiencia energética y de reducción de costes. Gracias a esta tecnología, Pretecval proporciona a empresas de la Comunidad Valenciana, Murcia y/o Andalucía una solución más respetuosa con el medioambiente, que minimiza las emisiones y el impacto medioambiental.

El proceso de secado que ofrece el ET ECO-TÚNEL® mantiene la integridad del producto, evitando cambios bruscos de temperatura que podrían comprometer su calidad. Al no calentar el producto, este sistema reduce la sudoración interna, lo que previene la rotura de las capas protectoras naturales, como la película de cera en frutas y verduras.

Además, el sistema optimiza la utilización de energía, logrando una mayor producción a igualdad de potencia y adaptándose automáticamente a las necesidades de cada proceso de producción, lo que contribuye así a un ahorro energético importante.

Máxima eficiencia y reducción de costes operativos Otra ventaja clave del ET ECO-TÚNEL® es su capacidad para reducir los costes operativos mediante un consumo energético muy reducido, que supera con creces en ahorro a otros métodos de presecado y secado convencionales. El sistema, diseñado por Pretecval, alcanza una eficiencia sobresaliente al eliminar la necesidad de instalaciones de almacenamiento de combustibles y al simplificar los procesos operativos.

Esto supone un ahorro de espacio y tiempo, permitiendo a las empresas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía beneficiarse de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos asociados al manejo de combustibles inflamables.

Gracias a esta tecnología, las empresas pueden mejorar su eficiencia y reducir costes en cada etapa del proceso de secado. Los estudios comparativos demuestran que el ET ECO-TÚNEL® tiene un consumo energético notablemente inferior al de los túneles de gasóleo y gas, destacándose como una solución económica y eficaz para el secado de alimentos.

Esto facilita a las empresas la posibilidad de mantener altos estándares de calidad mientras reducen sus gastos operativos y cumplen con las normativas ambientales vigentes.

Un futuro de conservación alimentaria más sostenible El ET ECO-TÚNEL® de Pretecval impulsa a la industria alimentaria de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacia una práctica más sostenible, ayudando a las empresas a mantener la calidad de sus productos y mejorar su competitividad en el mercado. Con esta tecnología, la firma española demuestra su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, apoyando a los sectores clave de la región en su transición hacia una industria alimentaria más respetuosa con el medioambiente y energéticamente eficiente.