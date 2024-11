Cuenca se posiciona en el epicentro internacional del emprendimiento verde e innovador con el congreso Bieconomy Business Market

El Ayuntamiento de Cuenca, UFIL Urban Forest Innovation Lab y la Red Business Market en colaboración con el grupo EOBS y más de 40 firmas del ecosistema emprendedor e innovador impulsan un evento orientado al ecosistema startup de impacto verde en el marco del programa de Impulso al Ecosistema Emprendedor Innovador Spain Up Nation El Ayuntamiento de Cuenca, UFIL Urban Forest Innovation Lab y la Red Business Market impulsan un evento orientado al ecosistema startup de impacto verde en el marco del programa de Impulso al Ecosistema Emprendedor Innovador Spain Up Nation. Este programa está financiado por la Fundación EOI y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (Unión Europea).

El congreso reunirá a más de 50 speakers e inversores de ámbito nacional e internacional con una capacidad de inversión representada por un importe superior a los 100 millones de euros durante los días 26 al 28 de noviembre en la sede de la Universidad Castilla-La Mancha en la ciudad de Cuenca.

El Bieconomy Business Market reunirá experiencias de éxito en el marco del emprendimiento verde y del ecosistema startup de EE. UU., Latinoamérica, Europa y África.

La Universidad de Castilla-La Mancha es la sede del congreso internacional Bieconomy Business Market, una cita, que durante los días 26 al 28 de noviembre, reunirá a líderes del ecosistema emprendedor, startup, inversor e investigador de más de 20 países de América Latina, Europa, España y EE. UU. El evento impulsado por el Ayuntamiento de Cuenca, UFIL Urban Forest Innovation Lab y la Red Business Market se encuentra dentro del Programa de Impulso al Ecosistema Emprendedor Innovador Spain Up Nation de la Fundación EOI, entidad patrocinadora principal. Entre sus objetivos fundamentales destacan el posicionamiento del vertical de la bieconomía en el ecosistema startup y emprendedor nacional, la conexión del ecosistema inversor con procesos de emprendimiento orientados a un impacto social y sostenible, así como el desarrollo del ecosistema de nómadas digitales en zonas rurales y ciudades medias como Cuenca.

Con una experiencia previa en el desarrollo de los foros Cuenca Business Market, la ciudad se posiciona con este congreso internacional como epicentro de la innovación en el campo de la sostenibilidad, la economía verde y la bieconomía, movilizándose en este foro una capacidad de inversión superior a 100 millones de euros.

De esta forma, con un programa estructurado en mesas redondas, conferencias, espacios one to one, zona pitch y networking y áreas de stand e innovación, los participantes podrán acceder a un espacio de conexión con líderes del sector, orientado a facilitar la inversión directa en modelos de capital riesgo para proyectos emprendedores en fase presemilla, semilla, seed y serie A principalmente.

Así, entre las firmas participantes destacan la presencia de universidades de América Latina como ECOTEC de Ecuador, Universidad de los Andes o IUSH de Colombia o UTN de Argentina, y firmas inversoras como Core Angels, Pinama Capital, MIT Forum Spain, Clipperton, Work Global Hub, European Ventures, Dinamiza, Eoniq Found, Startups.St, Incubetors Hub,GFS consulting o EO Enterprise entre otras.

Junto a las mismas destaca la presencia de firmas del ecosistema emprendedor y startup global como Fundación Emprende Mejor, la Fundación Finnova de Bruselas, Jaguars Startup de América Latina con más de 2500 startups socias y la Asociación Internacional de Startups con una red superior a 17.000 miembros en 52 países.

Destacan de igual forma la presencia de startups de bieconomía de ámbito global como la mexicana Bret o firmas de consultoría global en el sector como Endeavor.

Foro bioeconomía forestal, responsabilidad empresarial y territorio

En el marco del congreso se desarrollará el Foro bioeconomía forestal, responsabilidad empresarial y territorio. Este foro reunirá a destacados líderes del sector público y privado nacional e internacional con enfoque en el desarrollo de los servicios ecosistémicos de los bosques y modelos de gestión forestal con impacto sostenible.

Mesas como alianzas y herramientas para mejorar la viabilidad económica del medio forestal y la gestión de estos entornos en la región de Castilla-La Mancha se unirán a las visiones de otros ejemplos de éxito en este campo.

De manera paralela al desarrollo del foro, los asistentes podrán participar de diversos talleres en la zona de innovación y talento, tales como: "Ingredientes para la inversión en un proyecto startup e innovador" e "Innovación e intraemprendimiento".

La inscripción al BBM Bieconomy Business Market es gratuita y abierta hasta completar aforo. Se puede realizar a través de la web oficial www.bbmcuenca.com, pudiendo los interesados solicitar participación en rondas de negocios, encuentros y presentaciones pitch de proyectos.