Los últimos datos sobre el hambre en el norte de Gaza reflejan un nuevo deterioro

El viernes 8 de noviembre de 2024, la publicación de los nuevos datos sobre el hambre (IPC) que elabora Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, alertó sobre el "peor de los escenarios" para la zona norte de la Franja de Gaza. Debido a la escalada e intensificación de las hostilidades, las órdenes de desplazamiento, la paralización de los camiones comerciales y la desintegración de las redes de seguridad social, la hambruna es inminente a menos que se tomen medidas inmediatas.

Distribución de paquetes de alimentos secos a familias desplazadas en la Ciudad Vieja de Gaza



Desde las órdenes iniciales de desplazamiento en algunas zonas del norte de la Franja de Gaza a principios de octubre de 2024, más de 71.000 mil personas han sido desplazadas desde el norte a la ciudad de Gaza en las últimas tres semanas. Se estima que unas 100.000 personas permanecen en las zonas sitiadas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de camiones de ayuda que entran en la Franja de Gaza ha alcanzado su punto más bajo desde octubre de 2023. Además, se estima que el 80 por ciento de las zonas comerciales del norte están dañadas o completamente destruidas.

Ante esta situación, en las últimas dos semanas, los equipos de Acción contra el Hambre han distribuido más de mil paquetes de alimentos secos a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza, algunos de los cuales huyeron de las zonas sitiadas de Jabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia. "Para todo tipo de asistencia, Gaza depende únicamente de lo que viene del exterior. Especialmente en el norte y en la ciudad de Gaza", comenta un palestino desplazado al personal de Acción contra el Hambre. "Aquí no hay nada nutritivo. Solo latas. Ni verduras, ni carne, ni pollo, ni fruta".

Sin no se pone fin de inmediato al asedio, que garantice un acceso humanitario seguro y la entrada masiva de alimentos frescos, estos paquetes de alimentos secos solo seguirán cubriendo una fracción de las necesidades humanitarias.

Los equipos de Acción contra el Hambre continúan trabajando en la Franja de Gaza con programas de nutrición, asistencia humanitaria y provisión de agua potable. Desde el comienzo del conflicto, hemos proporcionado asistencia vital, a través de estos programas, a más de un millón de personas. Acción Contra el Hambre recuerda a la comunidad internacional: una declaración de hambruna no significa simplemente que la gente tenga hambre, significa que la gente ya está muriendo.

Después de más de un año de intensa violencia y de continuas atrocidades, en particular en las zonas septentrionales de la Franja de Gaza, la comunidad internacional debe adoptar todas las medidas posibles para evitar un mayor deterioro del acceso humanitario, garantizar el alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de los rehenes y poner fin a la posible utilización del hambre como arma de guerra.

Acción contra el Hambre necesita de las donaciones de individuos y empresas para poder llevar a cabo su intervención en esta y otras emergencias. Los ciudadanos pueden hacer sus donaciones de las siguientes formas:

En nuestra página web accioncontraelhambre.org En el teléfono gratuito 900 100 822 Con bizum indicando en la sección de ONG de tu banco el código 11250 Por transferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas: Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000 Caixa Bank ES86 2100 2999 9302 0003 0018 Las empresas pueden escribir a empresas@accioncontraelhambre.org Todas las donaciones tienen su correspondiente desgravación fiscal que pueden consultar en nuestra página web.