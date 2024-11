Teñido de cejas con henna: consejos, ventajas y precauciones

Teñirse las cejas con henna es una de las técnicas más suaves y efectivas para que resalten más y las veamos siempre perfectamente moldeadas, pintadas y maquilladas. En este caso, tanto el pelo como la piel se tiñen, creando unas cejas más bonitas y con efecto relleno. Especialistas nos cuentan los secretos del tinte de cejas con henna, por qué deberíamos probarlo, qué riesgos tiene y cuáles son los principales beneficios más allá de los evidentes.

Imagen de campaña de Pe Cosmetics (Netherlands)

La henna es un pigmento vegetal altamente utilizado en el campo de la belleza y la estética desde tiempos inmemoriales, aplicada tanto en el rostro como en el cuerpo con resultados siempre positivos. Su función principal consiste en teñir de manera natural. En el caso de las cejas, esto es doblemente interesante respecto a los tintes químicos y los daños que pueden ocasionar: “La henna que utilizamos nosotras está en su forma más pura, sin nada de amoniaco, plomo, parabenos u otros agentes nocivos de origen químico. Además, podemos conseguir tonos diferentes si la mezclamos con otros ingredientes naturales. Es totalmente segura, pero recomendamos hacer un test de alergia 48h antes de aplicarla” – nos cuenta Rosa Díaz, una de las responsables de belleza en el salón Twenty NLB Retiro (Avenida Menéndez Pelayo, 53).

El procedimiento una vez que se llega al salón es el siguiente: “Primero, se limpia y exfolia la piel de la zona que vamos a tratar para después predibujar el diseño de las cejas que desea la clienta, tras consultarlo con ella y aconsejarla. Luego, tomamos las medidas necesarias y elegimos el tono del pigmento, aplicamos el producto y pasado el tiempo oportuno, más o menos entre 15-20 minutos, lo retiramos con cuidado y le contamos a la clienta los pasos que deberá seguir en casa para su cuidado y conservación” – aclara Rosa.

Bárbara Torres es distribuidora oficial de la firma holandesa Pe Cosmetics en España: “Una de las propiedades de la henna que mucha gente no conoce es que fortalece el vello de las cejas y las vuelve más densas, su efecto relleno es de gran ayuda para mujeres y hombres con calvas en la zona o pocos pelitos. Lo que hace la henna es definirlas, enmarcarlas, dar una apariencia más uniforme de cejas completamente pobladas. Dependiendo del tipo de piel que se tenga, el color durará más o menos, visible en el pelo durante 6-8 semanas y en la piel entre 5-10 días”.

Información a tener en cuenta:

- Debemos tener cuidado con la llamada henna negra que se vende en puestos ambulantes, por ejemplo en mercadillos, o centros y tiendas no especializadas. No es legal y puede provocar daños en la piel, lo que no ocurre en absoluto con la henna natural, de color entre marrón y rojo, que es su tono auténtico tal y como resulta de machacar las hojas de la planta de la que procede: Lawsonia Inermis, muy utilizada en países de África (caso de Marruecos) y Oriente Medio.

- La henna puede aplicarse sobre todo tipo de pieles, no es un producto caro y además de estimular el crecimiento de las cejas, nutre los folículos pilosos.

- Para acentuar el resultado, conviene usar un iluminador y un corrector, así como un resaltador de cejas, que los hay en varios colores. Nada más llegar del salón, conviene aplicar gel de aloe vera 100% puro para refrescar y suavizar la piel del área de las cejas. Hay que tener en cuenta que la piel de esta zona es más sensible y el aloe vera ayudará a hidratar y favorecerá su capacidad de recuperación.