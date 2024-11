Cada consumidor gastará en el Black Friday 181€, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores

Un año más se va a producir un periodo de compras masivas con motivo de la oferta comercial que se pone en marcha con el denominado ‘Black Friday’. Un periodo de compras que cada año se anticipa más, no quedándose ceñido al viernes que era habitual. Y es que ya es usual ver publicidades referentes a este periodo de ventas.



Ante esta realidad, la Asociación Española de Consumidores ha realizado una encuesta sobre previsión de gastos y porcentajes de compras en este periodo con datos muy significativos por provincias. En total, han sido 5.000 los consumidores encuestados.

En cuanto al porcentaje de compras en cada Provincia, la provincia de Valencia ha sido la que menor porcentaje de consumidores tiene previsto comprar en el Black Friday con un 66% de consumidores, seguida por Meilla (68%) y Almería, Logroño y Zamora (69%).

Por el contrario, Barcelona es la provincia española donde hay un mayor porcentaje de consumidores que van a comprar con un 97%. Tras esta provincia estarían Madrid (90%) y Oviedo, Sevilla y Bilbao con un 88%. El porcentaje medio de España es del 76%.

También en la encuesta se ha tenido en cuenta la media de gasto por consumidor que en el caso de todo el país se sitúa en los 181€ por cada consumidor que compre en el Black Friday. Almería (132 €) será la provincia con menor gasto seguida de Albacete (145 €) y Huelva (159 €). En Madrid es donde se prevé mayor gasto con 245 €, seguida de Barcelona con 243 € y Málaga y Pamplona con 214 €.

Además, en la encuesta hemos preguntado por las preferencias del canal de venta que tienen los consumidores. Así, un 58% comprará online únicamente, un 20% lo hará en tienda física y un 22% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales.

En cuanto a las preferencias de compra, un 44% aprovechará estos descuentos para comprar ropa y complementos, un 30% comprará juguetes y un 20% adquirirá Tecnología y Electrodomésticos. Por otro lado, un 5% contratará servicios de ocio y restauración y un 1% lo hará en otro tipo de artículos y servicios.

En cuanto al grado de satisfacción de años anteriores a este los consumidores han señalado que se han sentido insatisfechos en un 40% siendo menor el porcentaje de los satisfechos, con un 35%. Un 25% de los consumidores se siente indiferente con dichas compras.

La Asociación Española de Consumidores también ha querido elaborar un Decálogo de Recomendaciones para estas compras:

1- Realizar un consumo responsable acorde con nuestras posibilidades económicas. Para ello, desde la Asociación Española de Consumidores se recomienda no dejarse llevar por una compra impulsiva atraídos por la publicidad de los descuentos. El ‘Black Friday’ debe ser una oportunidad y nunca una trampa. Para ello es muy importante comprar solo lo necesario, controlar el gasto que se realiza, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.

2- Toda publicidad tiene carácter vinculante. Por tanto, lo que se prometa a través de dicha publicidad debe cumplirse.

3- Se recomienda elegir productos antes del comienzo del período de descuentos, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar la adquisición de productos de escasa calidad o fabricados expresamente para estas fechas.

4- Comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año.

5- En la etiqueta debe constar el precio antiguo y el rebajado.

6- Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período, salvo que por un cartel informativo se diga lo contrario.

7- El ticket o la factura de compra es imprescindible para realizar una devolución o reclamación; además, los comercios se encuentran obligados por Ley a facilitarlo siempre. También es esencial para hacer válido el inicio del periodo de garantías.

8- En los establecimientos los productos con descuento deben estar claramente identificados y separados de los que no lo tengan para evitar confusiones a los clientes.

9- El consumidor tiene el derecho de pedir la hoja de reclamaciones si no está conforme.

10- Finalmente, solicitamos que haya inspecciones y sanciones ante posibles incumplimientos que se produzcan. Esto debe hacerse especialmente en las compras a través de internet que se produzcan dado el auge que está teniendo este tipo de ventas entre los consumidores.