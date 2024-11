Soluciones financieras para impulsar las ventas; El 'Préstamo Puente' sobre un nuevo pedido o contrato adjudicado

Son muchos los autónomos y pymes que querrían crecer y poder trabajar también para las grandes empresas o con entes públicos, pero carecen de pulmón financiero, avales y garantías suficientes para poder ser adjudicatarios de "contratos importantes" teniendo que rechazarlos y ver como se les adjudican a empresas de mayor tamaño o con más antigüedad y experiencia en ejecución de este tipo de contratos.

Otros directamente no se plantean entrar en la pugna de los "grandes contratos" porque van a su banco y ante la negativa a darles más financiación ya presuponen que ningún otro banco se lo va a dar y se conforman con aquellos pedidos de clientes que les financien su banco de toda la vida.

La financiación puente (Bridge Financing) es una forma de financiación temporal destinada a cubrir los costes a corto plazo de una empresa hasta que consiga una financiación regular a largo plazo.

Este tipo de préstamos vienen a satisfacer la necesidad de liquidez inmediata que tienen muchas empresas, fundamentalmente micropymes y pymes sin fondos propios, con la adjudicación de nuevas obras para sufragar los gastos de preparación de obra, desplazamiento de personal de la empresa, compra de material y maquinaria adecuada, etcétera. Hasta que obtengan financiación en su banco cuando empiecen a facturar los trabajos realizados.

Los préstamos puente son más caros que otro tipo de préstamos por el mayor riesgo que conllevan, ya que, si la empresa a la que se le concede el préstamo no pudiera posteriormente ejecutar la obra por cualquier circunstancia o hubiera problemas para el cobro de las facturas, el banco o prestamista se podría encontrar en una situación de impago y, por tanto, con un cliente en mora, por eso suelen concederse más a empresas con experiencia previa y fondo de maniobra positivo o que aporten avales suficientes.

La gran mayoria de micropymes y pymes que tienen necesidades temporales de liquidez recurren a pólizas de crédito o préstamos a corto plazo en sus bancos, pero, muchas veces, hay problemas temporales de concentración de riesgo, saturación de líneas o surgen oportunidades de mercado que requieren conseguir liquidez inmediata para no perder la oportunidad (Ej.: Descuento por Pronto-pago de compra de maquinaria) que hacen que muchas empresas que no quieren o no pueden perder estas oportunidades acudan al mercado financiero alternativo en búsqueda de financiación aunque sea más cara, el fin justifica los medios, y actualmente hay varios vehículos de financiación alternativa dispuestos a prestar capital a las empresas en estas tesituras con la cesión de cobros de algún cliente recurrente como colateral durante la vigencia del préstamo.

En COAN Correduria de Financiación, y en su división especializada en financiación alternativa (COAN CFC), están especializados en la búsqueda de las mejores soluciones tanto de FINANCIACIÓN como de LIQUIDEZ INMEDIATA a toda clase de empresas intermediando a éxito con los principales operadores financieros presentes en el mercado nacional fomentando la libre concurrencia competitiva para beneficio de sus clientes.

Para aquellos lectores que fueran empresari@s y quisieran crecer y expansionar su compañía con financiación sostenible o dotarla de recursos económicos a medida de sus necesidades, pueden contactar y consultar su caso con la Correduría de financiación entrando en su web coanconsultoria.es.