‘CONTOS DO MAR’; EL LEGADO OCULTO DE UN PIRATA GALLEGO.

CÍRCULO ROJO.- La historia está llena de personajes legendarios que han dejado huella en los mares, pero pocos saben que Galicia tuvo su propio pirata, una figura tan fascinante como desconocida. "Contos do Mar. Hasta aquí hemos llegado", la nueva obra de Petra Bienvenido, desvela la vida de un corsario gallego cuyos actos podrían haberlo situado al nivel de Barbarroja o Barbanegra si hubiera nacido en otras latitudes.

Pedra Bienvenido, apasionada de la novela histórica y la narrativa basada en hechos reales, se sumerge en una profunda investigación para reconstruir la historia de este personaje, cuyo legado ha permanecido en las sombras. Bienvenido recopiló información y exploró documentos históricos para dotar a su relato de autenticidad, trasladando al lector a los albores del siglo XIX, una época de aventuras, intrigas y secretos en alta mar.

"Contos do Mar" se distingue por su base histórica sólida y por ofrecer un retrato vívido de Galicia y sus mares. A través de una prosa envolvente, Petra sumerge al lector en un viaje apasionante donde la realidad y la ficción se entrelazan magistralmente. La obra está dirigida a todos los públicos, especialmente a aquellos que disfrutan de la novela histórica y las narraciones de aventuras con un trasfondo verídico.

“Si este personaje hubiera nacido en otro país, sería tan conocido como Nelson o cualquier otro gran marino”, comenta Petra Bienvenido, cuya motivación surgió de una pequeña historia que llegó a sus manos y que despertó su interés por indagar en los misterios de este enigmático pirata gallego.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, "Contos do Mar" ya está disponible para aquellos lectores que deseen descubrir una faceta desconocida de la historia marítima de Galicia. Con esta obra, Petra Bienvenido no solo rinde homenaje a la tradición marinera gallega, sino que también reivindica un capítulo olvidado de su historia.

SINOPSIS

Albores del siglo XIX. Un joven contrabandista pontevedrés, un bon vivant medio francés, un serio y trabajador vizcaíno, un responsable marinero brasileño o un culto y educado esclavo guineano, ¿qué tienen en común? ¡Avatares de la vida que los une!

Recorrer medio mundo, pasar las mil y una y hacer piña. Así, conformarán la tripulación de los últimos piratas del Atlántico, una historia real e inquietante, desde el Caribe al Golfo de Guinea, isla de Ascensión y rumbo norte, a Galicia. En su periplo arrasarán lo que se interponga en su camino.

Se dice que José de Espronceda escribió su poema «Canción del pirata» subyugado por la reciente y mediática historia de Benito Soto y compañía. Quizás. ¿Quién lo sabe? Ambos protagonistas portan con orgullo su desprecio por lo convencional y el ansia de libertad.

Amén

