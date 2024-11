El Sastre de los Libros presenta su Sorteo de Navidad

El Sastre de los Libros lanza a través de Facebook e Instagram el Primer Sorteo de Navidad para publicar gratis obras de autores independientes Como ya ocurrió hace unos meses con el primer sorteo de primavera, vuelve la oportunidad de poder publicar gratis obras inéditas con El Sastre de los Libros.

¿Qué incluye el premio?

La publicación de una obra de hasta un máximo de 250 páginas de tamaño hasta 15 x 21 cm impresas en negro sobre papel offset ahuesado de 90 gr y encuadernación rústica con cola PUR y cubierta de cartulina estucada mate de 300 gr impresa en color por una cara y plastificada en brillo o mate. Si la obra exige otras características de edición, no hay problema: tiene arreglo. Una oportunidad única para dar vida a obras de escritores independientes.

Además, el premio se podrá canjear hasta 720 días después de la publicación de los resultados del sorteo. Y lo mejor de todo: todos los ingresos generados por la venta de ejemplares, en los siguientes cinco años al de la publicación, serán para el autor. No cobrarán ni el papel. Y lo irá viendo porque, cada vez que una obra es vendida en la tienda online de El Sastre de los libros, se emite una notificación al autor.

Más allá de regalar libros en estas fechas, es poder regalar la propia obra de un autor independiente a familiares y amigos y venderla en todo el territorio nacional.

¿Cómo participar? Es muy sencillo:

- Comentar en la publicación de Instagram etiquetando a un amigo.

- Darle "me gusta".

- Seguir la cuenta de Instagram (@elsastredeloslibros).

- Compartir la publicación en tus historias de Instagram.

Bases legales del sorteo en la publicación de Facebook.

La impresión bajo demanda ha transformado el mercado editorial en las últimas dos décadas, permitiendo que autores independientes publiquen sus obras sin el concurso de una gran editorial. A diferencia de los modelos tradicionales, en los que se imprimían grandes tiradas de ejemplares de antemano, la impresión bajo demanda permite producir libros en cantidades mínimas, incluso desde una sola copia, lo cual es viable económicamente y ajustable según la demanda. Esto ha facilitado que los autores, el auténtico germen del mundo editorial, puedan entrar en el mercado sin los elevados costes y riesgos financieros que implica una tirada inicial de cientos o miles de ejemplares, surgiendo y consolidándose así la "edición de autor" antes peyorativamente conocida como "autoedición".

El modelo de impresión bajo demanda ha abierto una puerta importante para los autores, especialmente aquellos que no encuentran un espacio en el sistema editorial tradicional. De este modo, pueden lanzar publicaciones de solo 100 ejemplares y reimprimir conforme aumenta la demanda, lo que les permite explorar su audiencia sin asumir riesgos elevados de inventario. Este enfoque elimina la dependencia de los servicios de distribución tradicionales y reduce significativamente los costes de almacenamiento y transporte, haciendo que los libros solo ocupen espacio cuando realmente se venden.

Un ejemplo destacado en este ámbito es la editorial El Sastre de los Libros, que ha creado una plataforma de servicios integrales para autores independientes. Además de ofrecer la impresión bajo demanda, esta editorial brinda a los autores herramientas de edición, diseño, y comercialización, facilitando que sus libros lleguen al mercado online sin necesidad de una gran infraestructura. Una de las principales ventajas que ofrece El Sastre de los Libros es su modelo de reparto de ingresos, en el que los autores reciben hasta el 80% del valor de las ventas, una cifra muy superior al porcentaje que suelen ofrecer las editoriales convencionales, donde las regalías apenas alcanzan el 10%. Al no depender de grandes intermediarios o de redes de distribución que absorben hasta el 50% del precio final del libro, los autores pueden beneficiarse directamente de las ventas de su obra.

Este modelo presenta una ventaja económica y ecológica, ya que evita la producción en masa y el desperdicio de libros no vendidos, lo que no solo representa un ahorro en términos de costos, sino también un impacto ambiental menor debido a la reducción de transporte y almacenamiento. La venta directa al consumidor, sin pasar por distribuidores, refuerza también la autonomía de los autores y les permite una relación más cercana con sus lectores, ya que pueden monitorizar en tiempo real las ventas y ajustar su estrategia promocional de acuerdo con la demanda.

En resumen, la impresión bajo demanda y plataformas como El Sastre de los Libros están democratizando la industria editorial, ofreciendo a los autores una vía económica y sostenible para publicar y distribuir sus obras. Estos avances reflejan una tendencia en la que la tecnología y la autonomía editorial benefician tanto a los creadores como a los consumidores, mientras reducen la dependencia de intermediarios tradicionales y su carga económica y ambiental.

#SorteoDeNavidad #Escritores #PublicarLibro