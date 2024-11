Galardón Empresario y Agente Comercial Ejemplar 2024 a Ignacio Campoy

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla ha otorgado a Ignacio Campoy el galardón de Empresario y Agente Comercial Ejemplar en reconocimiento a su trayectoria profesional y compromiso con el sector comercial El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla ha distinguido a Ignacio Campoy con el galardón de Empresario y Agente Comercial Ejemplar, reconociendo así su destacada trayectoria y compromiso con el sector comercial. En un emotivo acto celebrado el 8 de noviembre en el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, Campoy recibió una placa grabada en honor a su labor y su ética profesional, en un evento que reunió a figuras claves del sector empresarial y comercial.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales quiso destacar la trayectoria de Campoy no solo como empresario, sino también como un colega que se caracteriza por su trato cordial y serio hacia sus compañeros, apoyando y facilitando en todo momento la labor profesional de los agentes comerciales que lo rodean. Esta distinción tiene como objetivo subrayar la relevancia de sus aportes a la comunidad comercial sevillana, andaluza y nacional, promoviendo los valores de dedicación, formación y excelencia en una profesión que considera su verdadera vocación.

Ignacio Campoy, visiblemente emocionado, compartió sus primeros recuerdos como estudiante en la Cámara de Comercio de Sevilla, recordando con cariño la experiencia de combinar su aprendizaje académico con su incipiente carrera profesional. "Este galardón simboliza años de esfuerzo y sacrificios; desde mis inicios, he sentido la necesidad de formarme continuamente y me he comprometido a aportar lo mejor de mí a esta profesión. Hoy me honra recibir este reconocimiento en mi tierra y en un entorno tan especial," expresó Campoy, quien agradeció profundamente a la Junta de Gobierno y al presidente del Colegio, Miguel Arrebola Medina, por haberle concedido un lugar destacado en el ámbito comercial de Sevilla.

La entrega del galardón fue realizada por el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, quien elogió la dedicación y el impacto positivo de Campoy en el sector. El acto también marcó la celebración del Día del Agente Comercial, un evento anual que pone en valor la importancia de los agentes comerciales en el desarrollo económico provincial, regional y nacional.

Al concluir la ceremonia, los asistentes compartieron un brindis en la sede del Colegio, reafirmando el sentido de comunidad y la relevancia de la colaboración en esta profesión. Para Ignacio Campoy, este reconocimiento representa una motivación adicional para continuar con su labor y apoyar el desarrollo de las Ciencias Comerciales en Sevilla, Andalucía y el resto de España.