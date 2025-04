Llega a los cines la comedia negra ‘Lo carga el diablo’

‘Lo carga el diablo’, la ópera prima de Guillermo Polo, se estrena en salas el 25 de abril. Lo hace tras su paso por los festivales de Miami, Mar del Plata, Cinema Jove, Seminci o Rizoma, y de haber participado en Abycine Lanza. Produce Los Hermanos Polo Films, Japonica Films, Volcano Films y Batiak Films. Con distribución de Begin Again Films.



Una 'road movie' ibérica de Avilés a Benidorm pasando por Soria, Teruel, Calpe… Bajo la premisa de que la familia no se elige, la película es una comedia negra con estética retro y toque kitsch con dirección de arte a cargo de la artista Carla Fuentes, quien además ha diseñado título y créditos. En el elenco de ‘Lo carga el diablo’ están Pablo Molinero como protagonista, junto con Mero González, Isak Férriz, Antonia San Juan, Emilio Buale, Luifer Rodríguez, Manuel de Blas, Pino Montesdeoca e Itziar Castro. También aparecen Manolo Kabezabolo y Eloi Yebra. La película fue rodada en Alicante, Valencia, Teruel, Pontevedra, Zaragoza y Tenerife.

94 minutos de metraje en los que además de los neones y las carreteras secundarias, la música adquiere un especial protagonismo contribuyendo a la atmósfera del filme, con una banda sonora original en la que suenan Dover, Pony Bravo, Yo Diablo, Los Invaders, Los Premios, Gabriel Ríos, Fred Buscaglione, OH Dulceari, Leston, Los Top-Son, Lhasa de Sela, Opez, Cálido Lehamo, 9ckles, Piero, Jorge López Ruiz y su orquesta, The Paragons, Camela, Los Rockets, y Hogar.



Sinopsis:

“Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, una puede ser suficiente”.

Tristán es un escritor frustrado que vive de escribir frases inspiradoras en las sobrecillos de azúcar. Su rutinaria vida cambia cuando acepta, en misteriosas circunstancias, transportar el cuerpo congelado de su hermano Simón a través de España, para enterrarlo en la casa donde crecieron. Aunque llevaban años sin hablarse, Tristán pronto descubrirá que el pasado y los errores de su hermano le persiguen. Sin embargo, Álex, una joven autoestopista a la que recogerá por el camino, le convencerá de que los obstáculos a los que tendrá que enfrentarse en este extraño viaje por carretera son quizá su última oportunidad para vivir una experiencia verdadera.

Sobre su director, Guillermo Polo

Guillermo Polo es un director, productor y guionista valenciano que ha escrito y dirigido varios cortometrajes y lleva trabajando en el sector del cine y audiovisual desde 2008. También ha trabajado en numerosas ocasiones como director de fotografía algo que indudablemente tiene influencia visual en su trabajo como director.

Junto a su hermano Javier, fundan la productora Los Hermanos Polo Films en 2017. Productora de cine que nace de la unión de ambos hermanos con dos miradas distintas y una misma curiosidad por contar historias donde el humor negro, la excentricidad y cierto patetismo tienen protagonismo. Ambos comparten interés por explorar narrativas visuales y sonoras expresivas creando universos particulares donde sus personajes transitan.

La productora ha tenido una nominación a los Goya con el cortometraje ‘Una terapia de mierda’ dirigido por Javier y también han estado en festivales como SXSW, Raindance, IDFA, Málaga, Bafici y Han obtenido premios Berlanga y nominación a los Gaudí entre otros.

‘Lo Carga el Diablo’ es su debut en el largometraje como director y ahora está desarrollando su próxima película de ficción.