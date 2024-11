Diversidades no aplicables

Analizar causas o explorar nuevas posibilidades, deben poseer la base de sostener la responsabilidad, una responsabilidad ineludible. Hecha esta breve introducción, mis ideas sostienen la idea de que la diversidad y la pluralidad no son siempre aceptables: el rol diferencial siempre ha de estar presente. Respecto a esa diversidad que hoy tanto se estila, sólo diré esto en forma de pregunta: ¿Se sentiría bien una jirafa en los hielos del Polo Norte?

Háganme caso, el mundo no se muere sin diversidad, cada nación debe mirar por sí misma: iría todo mucho mejor. Estos planes estratégicos para relanzar diversidades muy distintas en todos los rincones del planeta, es un error, un error que a medio plazo pagaremos con creces. Los gobiernos no quieren comprender que no toda diversidad es aplicable en sus territorios, ya que hay diversidades que nacen con el rasgo o características de no ser aplicables.

La comunicación entre diversidades no debe ser fácil, porque si es fácil ya no es diversidad, y estas modas e imposiciones de hoy detestan verlo. Participar en tradiciones, costumbres o actos entre diversidades, aunque hoy se niegue, sólo trae consecuencias que no destacan por la buena relación.

Estoy segurísimo de que el lector habrá deducido que lo escrito en esta columna hace referencia a la diversidad cultural.