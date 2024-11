Hasta aquí llegó la riada

Información obtenida desde la margen derecha del río:

-Sánchez provocó la riada. -Sánchez deja morir de hambre a la gente y no declara el estado de emergencia ni toma el mando. Y si lo toma sería peor. -El palo que le tiran a Sánchez estaba editado con Photoshop. El que dicen que lo tiró era un señor cabreado con razón y sus vecinos dicen que era un tipo muy amable que siempre saludaba en el ascensor. -Su majestad el Rey, ejemplar, y Mazon muy bien haciendo de guardaespaldas. Sánchez una rata. -La Aemet, la CHJ y todo lo demás que gestionara el estado, pues fatal. No comunicaron nada pues el objetivo era cargarse a Mazon. -La alarma 10 horas tarde es culpa de Sánchez. -Sánchez dice que pidan ayuda, que ante el vicio de pedir la virtud de no dar. -Fuera Sánchez.

Información obtenida desde la margen izquierda:

-Mazon dimisión y vete a Eurovisión. -Mazon se fue de comilona y picos pardos 5 horas durante la emergencia climática. -Mazon borró el tweet donde decía que todo remitía a las 6 de la tarde. Posteriormente empezó a mandar comunicados imitando la voz de Aznar y diciendo que no tiene la culpa, que él en realidad no sabe nada, que trabajaba en el metro durante la guerra y no sabía lo que pasaba arriba. -El dinero para limpiar las márgenes del río se gastó en toros. -El estado no puede tomar el mando de la Emergencia porque le llamarán fascista.

Y en el centro del río la gente de a pie, espectadores aún pasmados del desastre, están hasta más arriba de Urano de estas estupidas ansias de ganar el relato político por unos y otros. Solo quieren ayuda, comprensión, sentirse arropados por el resto, y que la lluvia de trastos que se arrojan unos y otros no les alcance. Que cosas, ¿eh?

Va por todos. Ayudar y no enmendar. Que de lo segundo ya está la gente hasta arriba.