​Se necesita una sopladora

Siempre utilizo mis colaboraciones para ayudar a los demás (el medio ambiente, las personas o los animales), pero esta vez quiero pediros ayuda por si alguien pudiera dejarme unos días una sopladora que me hace falta, pues trabajo en la limpieza de 6 colegios y una guardería que tras este desastre del que una vez más me solidarizo con todas las víctimas, quedaron días sin limpiar siendo la temporada fuerte de caída de hojas, bolas y más.

Por ello, necesito si alguien pudiera dejarme una sopladora para no tener que trabajar en esta situación caótica que se suma también al transporte desde Burjassot, pues la única sopladora que había en toda la empresa y que pocas veces podíamos tenerla parece ser que salió flotando en uno de los coches que se llevó el agua.

Lógicamente, con los horarios que tengo es complicado poder volver a la normalidad y que me dé tiempo a limpiarlo bien cuando se acumuló en la semana que no se pudo acudir allí, pero con una sopladora sí.

La empresa por el momento no va a hacer nada porque los recursos los tiene que destinar a los colegios más afectados por el barro y destrozos, pero sí que es necesario que yo pudiera tener una sopladora para poner los patios al día pensando en los usuarios y también en poder trabajar algo más a gusto.

Si alguien pudiera dejarme una, yo vivo en Burjassot y también podemos quedar por Valencia o intentar desplazarme si es algún pueblo cercano y tendría que ser de esas eléctricas cuyas baterías se pueden cargar, pues la de gasolina supone mucho gasto para reponerla y daño medioambiental innecesario por lo rápido que se consume la gasolina.

Otra opción que me planteaba era pedir ayuda a gente voluntaria que pudiera venir un día a echar una mano, pero entiendo que es más urgente hacerlo en los colegios más afectados y que no van a poder abrir en mucho tiempo mientras que los míos dentro de lo que cabe han vuelto a una mínima normalidad.

Por ello, si tuvieras una sopladora eléctrica que pudieras dejarme aunque sea unos días, escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com o mediante mensaje al 691093886 (no llamadas por favor).

Os doy las gracias de antemano, pues es tiempo de ayudarnos unos a otros.