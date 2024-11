​Tengo muchos logros, pero no soy feliz

Eres una persona que tiene casa, comida, ropa bonita, zapatos bonitos, gimnasio, vehículo, tiene espacio para el ocio, sale con amigos, tiene trabajo o ingresos económicos, pero es infeliz, está agotado y no tiene ganas. para ir más allá. Hay muchas personas que darían su vida en diferentes sacrificios, solo por tener esta realidad que vives, pero ¿por qué tanta infelicidad? ¿Por qué no puedes hacerlo bien o ser feliz en las relaciones románticas que eliges?

¿Qué significa tenerlo todo hoy en día? ¿Es justo lo que logras en el asunto? ¿Y cómo está tu salud emocional? ¿Compras salud emocional a través de tus salidas con amigos? ¿Por qué hay personas que salen con familiares y amigos a beber y divertirse, pero cuando regresan a casa, una vez terminada la diversión o la resaca, todo el dolor y el vacío empeoran?

Hoy vives sonriendo pero llorando, acompañada pero sola, casada pero soltera. Se trata de variaciones dolorosas, inestabilidades emocionales progresivas, que llevan a algunas personas a la ansiedad, la depresión o el suicidio.

Son muchos los escenarios que se presentan de forma compleja y al mismo tiempo, en los que buscas una solución alternativa y no encuentras fácilmente una prenda en tu armario. Son momentos en los que tu salud emocional está siendo puesta a prueba y necesitas una gran fuerza interior para superar estos momentos. Hay muchos dolores ocultos que hacen que muchas personas experimenten una profunda vergüenza y vergüenza consigo mismas. ¿En cuál de estos escenarios te encuentras hoy?

- Refugiarse en las redes sociales para compensar la falta de opciones en la vida social presencial puede provocar aislamiento, trastornos del sueño, baja autoestima, caída de la productividad, ansiedad, entre otros. Muchos se sienten atraídos por la posibilidad de mostrar una vida ideal, pero en realidad es todo lo contrario, por lo que se sienten felices colgando los escaparates de sus tocadores.

- Incrementar el consumo de bienes y servicios para una falsa satisfacción personal como forma de consuelo, lo que constituye un alto nivel de desequilibrio emocional. La compra compulsiva es un tipo de enfermedad que se trata como un trastorno psicológico grave. Hay personas que se vuelven acaparadoras hasta el punto de no utilizar muchos de los bienes que consumen o incluso llegar con bolsas y ni siquiera abrir o desempacar lo comprado y ponerse a llorar o incluso entrar en un completo vacío e insatisfacción.

- El consumo de alcohol entra en escena, pero siempre justificando que es socialmente, pero ahí está naciendo o consolidándose una persona alcohólica, otro gesto visible de desequilibrio, donde el alcohol altera sus patrones de conducta en diferentes niveles. Muchos beben alcohol y muchos se emborrachan con él, hasta el punto de alcanzar el nivel de inflamabilidad, ¡personas inflamables, que no pueden tener contacto con el fuego! Con todo respeto a tu dependencia te digo que puedes cambiar tus preferencias y encontrarte en una plantación, pescando, carpintería, tu mente necesita un nuevo modelado para que uno de tus sectores cerebrales no te muestre ni exprese este deseo de ustedes sean víctimas.

- Fumar es la salida para muchas otras personas, la nicotina, además de provocar cambios críticos en el sistema respiratorio pulmonar, según el estado clínico de esta persona, surgen otras condiciones que son favorables al surgimiento de cáncer y otras enfermedades. El tabaquismo es una enfermedad crónica provocada por la dependencia de la nicotina, que también trae consigo otros puntos de desequilibrio emocional. ¡Tú eres dueño de tu vida!

- Recluidos en prisiones mentales, tengo y no tengo. ¿Qué es eso? Tengo sustancia, pero no tengo esencia, no tengo conexiones sanas con la gente. La dependencia emocional es una realidad destructiva en la vida de muchas personas que, indefensas consigo mismas, muchas veces se apegan a relaciones tóxicas que generan terribles situaciones de tortura psicológica, explotación y manipulaciones diversas por parte de personas cercanas a ellas o de quienes conocen sus sentimientos débiles. ¡Tú llevas la llave de tu libertad!

A pesar de esforzarte tanto por lograr mejores condiciones y calidad de vida, no sientes o no puedes ver las mejores opciones que te permitan cambiar verdaderamente. La mente atrapada en el dolor y los conflictos existenciales genera innumerables actitudes de autosabotaje que impiden que se produzca un verdadero cambio. ¡Tienes muchos logros, pero te olvidaste de conquistarte a ti mismo! Por eso, encontrar una salida a esta dolorosa y angustiosa realidad sin ayuda es muy difícil, por lo que otros fracasos silenciosos te consumen poco a poco. ¿Es este tu caso hoy? Quiero hablar con tu yo interior. Puedes respirar, perdonarte a ti mismo y ser la primera persona en la vida en alentar tu propio viaje hacia el siguiente nivel. Pero en este nivel, no hay lugar para que el miedo tenga coraje, ni tampoco puedes ser compañero del miedo. ¿Vamos?

Sé que tus días han sido muy amargos, complejos y difíciles porque no crees que puedas cambiar todo este escenario en el que estás inserto. Finalmente, ¿qué significa tenerlo todo para muchas personas hoy en día? ¿Qué te hace creer que lo tienes todo? ¿Sobre qué base sólo algunas materialidades de esta vida pueden definirse como todo? ¿Cuánto cuesta un minuto de paz junto al mar?

¿Cuál es el costo de mirar la luna llena en momentos de angustia y luego alcanzar la serenidad y la paz? Nos falta conexión con nuestro interior, madurez emocional, conexión con la naturaleza, tanto por la protección del medio ambiente. Pero ¿quién se ocupa de tu ecología interior y de tu tranquilidad ante las pruebas de la vida? ¿No estamos siendo víctimas de nuestras propias pasiones?