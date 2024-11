La incompetencia también mata

Las catástrofes derivadas de la fuerza de la lluvia desbocada no son una novedad en el País Valencià. Desde tiempo inmemorial, de tanto en tanto, ríos, barrancos y riberas se desbordan sembrando de muerte y destrucción las riberas de sus cauces. Hace unos años Raimon puso letra y música a este fenómeno de la naturaleza: “al meu País la pluja no sap ploure”. La lluvia no sabe llover, nadie le ha enseñado a hacerlo, y de tanto en tanto la naturaleza se venga de las agresiones humanas disfrazada de riada sembrando el paisaje de muerte y desolación.

En tierras valencianas, los octubres hay que estar pendientes de las previsiones meteorológicas, antes con la “gota fría” y ahora con la DANA. Hasta este 2024 en mi currículum de riadas tenia anotadas dos fechas: el 14-O del 1957, la salida de su cauce de las aguas del Túria inundaron la ciudad de València y diversos pueblos, cobrándose 81 muertos, y la ruptura del pantano de Tous en 1982 con 8 muertos y numerosos daños materiales. Ahora, a este currículum siniestro, tengo que añadir el luto que nos ha traído el 29 del Octubre de este 2024, una catástrofe dantesca que ha llenado de muerte, ruina y desolación especialmente a Requena, Utiel y las comarcas de Requena-Utiel, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta y l'Horta Sud. Una catástrofe debida a la incompetencia criminal de Mazón, presidente de la Generalitat, y de su equipo. Una incompetencia que ha costado vidas humanas. Hay que decirlo alto y claro, la responsabilidad de algunas muertes es del Presidente Mazón y su equipo de Gobierno, incapaces de hacer frente a una catástrofe como ésta.

Todo comenzó hace un año cuando para conseguir la Presidència de la Generalitat el PP tuvo que pactar con la ultra derecha y entre las concesiones a VOX estaba dejar en sus incultas manos no solo. la Vicepresidencia y Cultura sino también el área de la que depende la prevención y resolución de las emergencias Y Mazón que, antes de las elecciones, según dijo él mismo, estaba dispuesto hasta a hacer ciertos favores sexuales a los de VOX a cambio de la Presidència, dejó en manos de los negacionistas del cambio climático la vara de mando de las emergencias, incluso las que pudieran derivarse del cambio climático.

Meses después, por un quitame esas pajas, Abascal ordenó a los suyos romper los pactos, una ruptura teatral, de cara a la galería, porqué en el País Valencià una incompetente militante de VOX sigue al frente del legislativo, y en el Ayuntamiento de València la alcaldesa Català sigue gobernando con fascistas en su gobierno municipal. Fruto de esta ruptura y de la desidia del PP la dirección del área de emergencias el pasado 29 de Octubre llevaba tres meses sin director. Pero, casualidades de la vida, ese mismo día fue nombrado Director General de Interior Vicent Huet, según Mazón los méritos de este ex alcalde del PP para ocupar el cargo son “sus conocimientos del mundo taurino”. El tal Huete no ha dado la cara en ningún momento durante la catástrofe. A la vista de las actuaciones de Mazón y su equipo es lo mejor que puede haber hecho por el bien de los valencianos.

Que Mazón es un incompetente ya lo sabíamos, que a Mazón el cargo de President le viene grande también era cosa sabida, que a Mazón el Pais Valencià y sus gentes le importan un higo también es conocido desde hace tiempo, que a Mazón, desde que su mentor Zaplana, le montó en un coche oficial lo único que le ha gustado es acudir a “saraos” y ganar dinero ,al precio que fuera, también es del dominio público. Pero, hasta ahora, no había mostrado su faceta de ególatra y negligente. Una negligencia que el pasado 29 de octubre llenó de luto a muchas familias valencianas.

El martes 29 la AEMET a las 7,30 lanzó una alerta roja avisando del peligro de fuertes lluvias sobre València. El día anterior la Universidad de València, por lo que pudiera pasar, había suspendido la actividad lectiva del martes. A lo largo de la jornada la Confederación Hidrográfica emitió diversos avisos alertando de las fuertes lluvias y la crecida de ríos, barrancos y ramblas. La delegada del Gobierno con sede en València llamó tres veces a la Consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas para preguntarle si necesitaba alguna cosa, la Consellera, por tres veces, negó tener ninguna necesidad , a la cuarta ya solicitó la ayuda del Ejército, hacia horas que las fuerzas militares estaban preparadas para actuar y desde que fueron llamadas hasta que llegaron al,lugar de los hechos tardaron sólo 15 minutos. A las 13 horas Mazón, que estaba en la entrega de un premio a la labor turística, lanzó un mensaje en el que afirmó que a las 18.30 la DANA desaparecería del territorio valenciano marchando hacia la Sierra de Cuenca, más tarde borraría este tuit que ya comenzaba a dejarle con las vergüenzas al aire. Y a partir de ahí el President de la Generalitat estuvo desaparecido, había citado al Comité de Coordinación a las 17 horas, pero no hizo acto de presencia hasta más de dos horas más tarde, cuando ya las aguas comenzaban su largo camino de estragos por el cauce del Barranco del Poyo.

Muchas de estas noticias se han conocido días después de suceder. Mazón y su entorno han ido tapando todo un cúmulo de desatinos a los que les ha llevado su incompetencia. Una semana después se ha conocido que el Gobierno Mazón desconocía hasta diez minutos antes de utilizarlo el día 29 la existencia del sistema de avisos ES-Alert para informar a la ciudadanía de la catástrofe provocada por la DANA, Lo ha admitido este jueves la Consellera de Justicia e Interior,responsable de Emergencias en declaraciones a À Punt. Fue un técnico el que la avisó de la existencia de este sistema que fue enviado a los móviles diez minutos después. Demasiado tarde, la catástrofe natural era inevitable, pero si este aviso se hubiera dado horas antes, se hubieran evitado muchas muertes, muertos que han fallecido por la incompetencia de un President y un Gobierno que, como dijo hace diez años Mónica Oltra, «son más peligrosos por incompetentes que por corruptos».

Y, a partir de aquí se ha desencadenado toda una serie de desastres en la gestión de la catástrofe, porque Mazón y su gobierno son incapaces e incompetentes para atender situaciones que sobrepasan sus conocimientos y aptitudes. El resultado son, hasta ahora, casi doscientos muertos y cerca de cien desaparecidos, esto sólo en vidas humanas. La valoración económica de los daños será de miles de millones de euros. Pero Mazón sigue, impertérrito, en su sitio, intentando, a base de mentiras, echar la culpa de su mala gestión a Pedro Sánchez, a quien también Feijóo intenta colocar el «marrón» pidiendo que se haga cargo de la situación y que sea el Ministro del Interior quien tome la dirección. Parece mentira que tanto el President de la Generalitat, como el Jefe de la Oposición desconozcan el camino constitucional marcado para esta clase de catástrofes. La responsabilidad es, siempre, del Presidente de la CC.AA, quien pùede declarar el nivel 3 de Emergencia para que, en ese caso, la responsabilidad y la dirección de los trabajos y decisiones pase al Gobierno central. Ni Feijóo ni Mazón han solicitado el pase a esta situación. Ellos, como todo el PP y sus socios de la extrema derecha lo que quieren es socavar la moral de Pedro Sánchez aprovechando la desgracia traída a València por esta DANA.

Y así lo hicieron durante la visita de los reyes a Paiporta. Desde Moncloa aconsejaron aplazar la visita para más adelante, pero los reyes se empecinaron en hacerla el domingo 3, con las calles llenas de barro y ruinas. La visita conllevó la prohibición para que los voluntarios pudieran seguir sacando barro y agua en Paiporta, algunos consiguieron entrar en el pueblo, pero los que no tuvieron ningún impedimento para estar presentes fueron diversos dirigentes de grupos fascistas que acudieron a la llamada que Javier Negre y otros hicieron por las redes sociales. Por allá estaban, soliviantando al pueblo con sus arengas, gentes como el líder de Desokupa, Alvise, Vito Quiles y dos jóvenes dirigentes de una entidad fascista, uno con una camiseta de la División Azul,con los que, casualmente, el rey se paró a conversar. Gritos, especialmente, contra Pedro Sánchez al que, finalmente agredieron cobardemente por la espalda, rompiendo también las lunas de su coche oficial. Al final la visita real quedó, tal vez se había programado así, como un acto de valentía de la pareja Borbón. Tal vez con esta visita a Paiporta Felipe VI ya tiene su 23-F particular en Octubre.

Mazón, que para algunos dirigentes del PP ya está amortizado, sigue con su cabezoneria, cree que lo ha hecho todo bien, chuta el balón hacia adelante en un último esfuerzo para ver si consigue que las culpas recaigan sobre Pedro Sánchez. Para ello cuenta con las inestimable ayuda de sus amigos y socios en algunas instituciones, los fascistas de VOX que ya han denunciado a Sánchez ante la Justicia para ver si tienen la suerte que en el reparto la causa caiga en manos de un juez amigo, de los muchos que visten toga al servicio de la derecha. Es Mazón quien debe responder ante la Justicia por su ineptitud criminal, por su incompetencia culpable de algunas muertes, por su empecinamiento en seguir ocupando un puesto para el que no reúne condiciones, está en él, simplemente, porqué un delincuente como Eduardo Zaplana, su mentor, le colocó un día en las juventudes del PP, le subió a un coche oficial, y cuando no tenian otro candidato mejor o más sumiso al poder para la Generalitat valenciana le trajeron de Alacant y le pusieron encabezando la lista. Si es verdad que existe la Justicia debería entrar en Picassent de manera inmediata.

Dentro de tanta muerte y tanto desastre, no podemos olvidar lo poco bueno y heroico que nos ha dejado esta catástrofe. A mí me ha hecho volver a tener esperanza en los jóvenes, esos voluntarios que me han recordado que no todo en el mundo es maldad y «pasotismo», caminado kilómetros llegaban a las zonas devastadas para dar su ayuda a los que se habían quedado sin nada, para dejar las calles sin barro, sin maquinas que les ayudasen, con sus manos y su brazos. Espero que con sus votos consigan que esta lacra de politicos como Mazón salgan de la política valenciana. También la solidaridad de otras CC.AA y pueblos de España llegados para ayudar en todo lo que pudieran, aunque Mazón no admitiera la ayuda de bomberos de Euzkadi, Catalunya o Extremadura, Ellos vinieron, y, espero, que a no mucho tardar Mazón se vaya.