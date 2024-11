​Nueve de cada diez usuarios de pantallas sufren fatiga ocular

Cada vez son más las horas que pasamos estando frente a pantallas y dispositivos digitales, ya sean un ordenador, tableta, teléfono móvil o televisor. Esta sobreexposición puede generar fatiga ocular, un trastorno cada vez más común que afecta a 9 de cada 10 usuarios de pantallas, aunque no hay que confundir esta fatiga con patologías como la presbicia o vista cansada. Si bien la sensación de fatiga puede ser molesta, no suele ser grave y acostumbra a desaparecer una vez la vista ha descansado correctamente.





Este estrés o fatiga se conoce técnicamente como astenopía y aparece tras realizar un esfuerzo acomodativo excesivo y prolongado con la musculatura de los ojos. Esta musculatura debe trabajar más para enfocar la vista en distancias cortas, como a las que normalmente se tienen las pantallas digitales, por lo que presenta un cansancio mayor que al mirar a distancias más largas.

Entre los síntomas más frecuentes del estrés ocular, encontramos la sequedad ocular. La fatiga provoca una deficiencia en la producción de flujo lagrimal, el líquido que se encarga de mantener la superficie del ojo lubricada. Como consecuencia, el ojo se seca y se produce la sensación de tener “arena” en él, provocando irritación, visión borrosa y picor. También se puede producir una hipersensibilidad a la luz, ojos lagrimosos y dolor de cabeza, ya que se genera un aumento de la tensión que puede llegar a provocar cefaleas o, en los casos más graves, migrañas.

Cómo cuidar la fatiga ocular

Identificar estos factores es clave para minimizar los efectos de la fatiga ocular. Los expertos recomiendan, como mínimo una vez cada hora, realizar descansos visuales de la pantalla del ordenador enfocando la vista en un objeto lejano durante al menos 20 segundos. También se pueden aprovechar estos descansos para realizar otras actividades como llamadas telefónicas, preparar un café o caminar brevemente. Por otro lado, prestar atención a la iluminación es fundamental para prevenir el estrés ocular. Es importante no tener ni demasiada luz, ni poca. También se deben intentar evitar los reflejos, la iluminación demasiado brillante y los excesos de contraste de algunas pantallas.

