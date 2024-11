CSIF apuesta por la seguridad y salud de las empresas, ampliando la cardioprotección de sus centros por todo el territorio nacional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) refuerza su compromiso con la salud y la seguridad en el entorno laboral a través de su colaboración con Almas Industries, que se traduce en la instalación de centros cardioprotegidos en la Comunidad de Madrid Hoy, CSIF no solo es uno de los sindicatos más representativos en la Administración Pública de España, sino que también cuenta con una presencia constante y significativa en los foros europeos e incluso a nivel mundial. CSIF trabaja incansablemente para incrementar la protección y seguridad de las empresas y sus empleados. La colaboración con Almas Industries es un paso crucial para ofrecer soluciones innovadoras en materia de cardioprotección, garantizando así un entorno laboral más seguro.

Desde la firma del acuerdo de colaboración el 16 de noviembre de 2021, Almas Industries ha instalado un total de 16 centros en diversas comunidades, incluyendo Castilla y León, Región de Murcia, Cantabria y ahora, la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta colaboración es ofrecer asesoramiento y soluciones tecnológicas innovadoras para maximizar la seguridad y la prevención de la salud de todos los afiliados de CSIF y sus sedes en España.

Bajo este convenio, Almas Industries se compromete a proporcionar un servicio integral que incluye la instalación, mantenimiento "full service" de dispositivos tecnológicos, planificación, seguimiento de instalaciones, y formación en el manejo de los sistemas contratados. Además, ofrece condiciones especiales dirigidas a miembros afiliados y sedes de CSIF.

Nuño Azcona, CEO de Almas Industries, ha expresado su intención de ampliar la presencia de la empresa en otras comunidades autónomas, buscando establecer conexiones con más centros CSIF que aún no cuentan con soluciones de cardioprotección. "Queremos que nuestra labor sea visible y accesible, para así facilitar la entrada a más centros y proteger a un mayor número de personas", afirmó.

Esta iniciativa no solo responde a una necesidad creciente en materia de salud pública, sino que también posiciona a Almas Industries como un referente en el ámbito de la cardioprotección en el país. La empresa está en conversaciones con diferentes comunidades autónomas para extender su red de centros cardioprotegidos y así continuar su labor en pro de la salud y la seguridad.