La verdad sobre las extensiones de pestañas

Las extensiones de pestañas han ganado popularidad rápidamente, pero aún hay muchas dudas sobre su uso y mantenimiento. ¿Son cómodas? ¿Se pueden mojar? A continuación, desmentimos algunos de los mitos más comunes para que puedas conocer todo lo necesario sobre las extensiones y disfrutar de esta tendencia con confianza.



¿Se pueden mojar las extensiones de pestañas?

¡Claro que sí! Pero, para asegurar una fijación duradera, es importante evitar mojar las pestañas durante las primeras 24 horas después de la aplicación. Este tiempo permite que el adhesivo se seque por completo y se adhiera de manera óptima. Una vez transcurrido este periodo, puedes nadar sin problemas. Sin embargo, el cloro y el agua salada pueden desgastar el adhesivo con el tiempo, por lo que te recomendamos limpiar tus pestañas con un champú especializado si eres de las que disfrutan de la playa o la piscina con frecuencia.

Es importante esperar para mojar las pestañas ya que el pegamento necesita un tiempo adicional para fijarse en profundidad. Aunque la superficie parece secarse rápido, el núcleo del pegamento requiere más tiempo para secarse. Si las pestañas se mojan demasiado pronto, puede que el adhesivo se endurezca de manera inadecuada y acorte la duración de las extensiones. Al darles el tiempo necesario, conseguirás que tus pestañas luzcan increíbles por hasta 4 o 6 semanas.

¿De qué material están hechas realmente?

Nuestras extensiones están hechas de un material llamado tereftalato de polibutileno (PBT), un polímero sintético hipoalergénico que garantiza durabilidad y comodidad. Este material es ideal para pieles sensibles y, al ser sintético, permite que nuestras extensiones sean libres de crueldad animal y aptas para veganos. ¡En London Lash, la belleza y la ética van de la mano!

El estilo “efecto mojado” en pestañas, ¿cómo queda?

Una de las tendencias más populares actualmente es el estilo Efecto Mojado o en inglés “Wet Look”. Estas pestañas logran un look fresco, brillante y natural, como si estuvieran ligeramente húmedas. Este estilo es perfecto para quienes buscan un acabado limpio y abierto sin depender del rímel. Además, su versatilidad permite ajustar el volumen y lograr un estilo discreto o más llamativo, según tu preferencia.



¿Las extensiones de pestañas son cómodas?

¿Tienes dudas sobre si las extensiones molestan? ¡No te preocupes! Cuando se aplican correctamente, las extensiones son tan cómodas que algunas clientas llegan a dormirse durante la aplicación. La clave está en que la lashista aísle cada pestaña sin tocar la piel con el adhesivo, asegurando un acabado suave y sin molestias. De esta manera, las extensiones no solo resaltan tus ojos sino que también ofrecen una experiencia agradable.

Cuidados básicos para extensiones de larga duración

El cuidado adecuado de tus extensiones de pestañas marca la diferencia. Además de evitar el agua en el primer día, es aconsejable no usar productos a base de aceite cerca de los ojos, ya que pueden debilitar el adhesivo. También es preferible evitar el rímel, pues puede acumular residuos y dificultar la limpieza. En su lugar, usa un cepillo especial para mantener tus pestañas ordenadas y libres de polvo o restos de maquillaje. Con estos sencillos cuidados, ¡tus extensiones se mantendrán radiantes y duraderas!

Esperamos que esta guía haya aclarado algunos de los mitos sobre las extensiones de pestañas. Contar con la información correcta te permite disfrutar de esta tendencia al máximo y sin preocupaciones. Si tienes más dudas o quieres aprender sobre otros temas de belleza, en London Lash estamos aquí para ayudarte a verte y sentirte espectacular. ¡No olvides queen la Parte 2 de nuestro blog seguiremos compartiendo más consejos y aclarando otros mitos sobre las pestañas! Tu belleza es nuestra mayor inspiración.