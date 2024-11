Inmuebles e inversiones en España; Opiniones de expertos de MOTTI GRUZMAN de Excelion

Un reciente análisis de Excelion destaca el creciente atractivo de España como destino privilegiado para las inversiones inmobiliarias. Motti Gruzman señala que las favorables condiciones del mercado impulsan esta tendencia, mientras que Vladislav Nemirovsky, de MGR Capital, respalda estas conclusiones con datos recientes sobre la rentabilidad de las inversiones y el potencial de crecimiento del mercado inmobiliario español.

España se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para inversores inmobiliarios y expatriados de todo el mundo. A medida que el país sigue subiendo puestos en las clasificaciones mundiales de turismo y mantiene la estabilidad económica, más personas dirigen su atención a sus amplias oportunidades en inversión inmobiliaria.

¿Por qué invertir en inmuebles en España? Seguridad y estabilidad

A la hora de mudarse o invertir en un nuevo país, la seguridad es una prioridad absoluta. España figura sistemáticamente entre los 41 países más seguros del mundo, gracias a sus bajos índices de delincuencia, un entorno político estable y un riesgo mínimo de catástrofes naturales. Esto hace del país un lugar muy deseable para familias, jubilados y empresarios que buscan un lugar seguro para vivir y trabajar.

Asistencia sanitaria de calidad

El sistema sanitario español ocupa el octavo lugar en el mundo y ofrece a sus residentes servicios médicos gratuitos o de bajo coste. Este nivel de atención es una de las razones por las que España es uno de los principales destinos para personas y familias que buscan una asistencia sanitaria excelente sin los elevados gastos que se registran en muchos otros países.

Coste de la vida asequible Elia

A pesar de las tendencias inflacionistas mundiales, España ha conseguido mantener un coste de la vida razonable. Los precios de los bienes, el ocio y los servicios cotidianos son, por lo general, un 20-30% más bajos que en otros países europeos. Esta asequibilidad se extiende al sector inmobiliario, donde los precios suelen ser más competitivos que en los países vecinos. Tanto si está interesado en villas, apartamentos o casas de campo, el país ofrece una variedad de opciones que se ajustan a diferentes presupuestos.

El programa Golden Visa

El programa Golden Visa es un importante atractivo para los inversores no residentes. Al invertir un mínimo de 500.000 euros en inmuebles españoles, se asegura el derecho a vivir y trabajar en España, y este beneficio se extiende a los miembros de su familia, incluidos los padres e hijos adultos que dependan económicamente de usted. El programa ofrece una vía clara hacia la residencia sin exigir vivir todo el año en el país, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores internacionales.

Clima y estilo de vida

España es un país diverso con 17 comunidades autónomas y 50 provincias, cada una de las cuales ofrece climas, culturas y oportunidades inmobiliarias únicas, desde las soleadas playas de la Costa del Sol hasta la riqueza cultural de Barcelona y Madrid.

El clima varía mucho según la región. Las zonas costeras suelen tener un clima más suave, mientras que las regiones del interior pueden experimentar temperaturas más extremas. Es una buena idea pasar algún tiempo en la zona que estás considerando antes de hacer una compra para ver si el clima y el estilo de vida se adaptan a las necesidades.

Precios inmobiliarios y tendencias del mercado

Aunque el mercado inmobiliario local no ha recuperado totalmente los niveles anteriores a la crisis, todavía hay regiones en las que las propiedades tienen precios hasta un 40% más bajos que en 2007. Sin embargo, es importante ser cauteloso cuando uno se siente atraído por precios más bajos, ya que pueden indicar propiedades menos deseables.

Ventajas de invertir en propiedades de lujo

Para quienes disponen de un presupuesto mayor, España ofrece una amplia gama de opciones inmobiliarias de lujo. Invertir en propiedades de alta gama, como villas en primera línea de playa o apartamentos urbanos de lujo, no solo proporciona un estilo de vida confortable, sino que también encierra un gran potencial de revalorización del capital a largo plazo. La demanda de propiedades de lujo sigue creciendo, impulsada por el atractivo de España entre los particulares con grandes patrimonios.

Ventajas financieras y fiscales La ley de Beckham

Una de las ventajas financieras para los expatriados en España es la "Ley Beckham", que permite a los recién llegados disfrutar de reducciones fiscales durante los seis primeros años de residencia. Esta ley significa que los extranjeros solo pagan un 24% impuestos sobre sus ingresos en España, en lugar de los tipos más altos sobre los ingresos en todo el mundo. Esta reducción fiscal puede suponer un ahorro sustancial, lo que hace que España resulte aún más atractiva para los inversores internacionales.

Opciones hipotecarias para extranjeros

España destaca por ofrecer opciones hipotecarias a los inversores extranjeros, una flexibilidad no disponible en muchos otros países. Esta ventaja financiera permite a los no residentes financiar sus compras inmobiliarias, lo que facilita la entrada en el mercado inmobiliario y el apalancamiento de las inversiones para su crecimiento futuro.

Un centro para emprendedores

España tiene un próspero panorama empresarial, con 1,9 millones de autónomos de los 3,4 millones de empresas del país. La normativa laboral flexible y el apoyo a los autónomos la convierten en un lugar ideal para emprender un negocio o trabajar a distancia. El buen desarrollo de las conexiones de transporte, incluidos los trenes de alta velocidad y los aeropuertos internacionales, también facilitan los desplazamientos por Europa, lo que aumenta su atractivo para los empresarios de todo el mundo.

Invertir en inmuebles en España ofrece una combinación de beneficios financieros, mejoras en el estilo de vida y ventajas estratégicas. Con sus diversas regiones, su clima favorable, un sistema sanitario de primera categoría y un marco jurídico favorable, el país sigue atrayendo a inversores, jubilados y expatriados de todo el mundo. Tanto si busca un lugar seguro para vivir, una inversión inmobiliaria rentable o un entorno dinámico para emprender un negocio, España tiene algo que ofrecer a todo el mundo.

