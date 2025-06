Optoma lanza 'Photon Go'; Proyector portátil de triple láser con Google TV

Proyector compacto con triple láser RGB, batería y Google TV para escenarios de proyección inalámbrica flexibles

Optoma, proveedor de soluciones visuales profesionales, lanzó su nuevo proyector “Photon Go” el pasado 21 de mayo de 2025. Este dispositivo compacto combina tecnología de triple láser RGB, un alto brillo percibido, una batería integrada y Google TV incorporado, lo que lo hace ideal para su uso portátil en eventos, durante viajes o en exteriores. Optoma es uno de los pocos actores del mercado que ofrece este nivel de integración en un sistema de proyección láser portátil.

Triple láser RGB para un contraste rico y colores realistas El Photon Go cuenta con una fuente de luz de triple láser RGB de última generación, que lo diferencia de los proyectores LED o de láser único convencionales. Esta tecnología ofrece colores de alta precisión, un contraste profundo e imágenes brillantes, incluso en entornos con luz ambiental. Con su batería integrada, el proyector puede funcionar de forma inalámbrica hasta 1 hora y media sin necesidad de alimentación externa.

“Con Photon Go, abordamos escenarios donde la movilidad, la calidad de imagen y la simplicidad son igualmente importantes”, afirma Oliver Blundell, Director de Producto para Hogar y Consumo General en Optoma. “Desde cines pop-up y uso en hostelería hasta eventos de gaming, las aplicaciones son diversas”.

Google TV para acceso directo a streaming Una característica clave del Photon Go es su Google TV integrado. Los usuarios pueden transmitir contenido directamente desde servicios como YouTube, Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video, sin necesidad de dispositivos externos. El sistema se controla mediante el mando a distancia incluido o por comandos de voz.

Uso versátil: desde cines al aire libre hasta ‘vanlife’ Photon Go está diseñado para una amplia gama de casos de uso portátiles, incluyendo:

Eventos temporales y cines pop-up

Hostelería, hoteles e instalaciones temporales

Uso doméstico: salón, jardín, terraza

Viajes, camping, ‘vanlife’ y casas flotantes

Noches de gaming y sesiones de cine espontáneas

Su diseño compacto, rápida configuración y funcionalidad inalámbrica lo hacen adecuado tanto para usuarios particulares como para entornos semiprofesionales.

Optoma es un proveedor de soluciones de proyección profesional que opera a nivel mundial. La compañía desarrolla proyectores, pantallas LED y paneles interactivos para empresas, educación y, cada vez más, para casos de uso portátiles y orientados al estilo de vida. En el campo de la proyección láser portátil, Optoma es uno de los pocos proveedores a nivel mundial que ofrece triple láser RGB totalmente integrado, funcionamiento con batería y capacidades de Smart TV en un solo dispositivo.

