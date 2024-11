Este mes de noviembre… bigotes para todos los gustos y rostros

Ya son muchos años de Movember, el movimiento solidario que nació en Reino Unido y que cada mes de noviembre, pretende concienciar a la población masculina de aquellos problemas y enfermedades que les afectan o pueden llegar a afectarles, como el cáncer de próstata o testicular, pero también la depresión u otros. De nuevo, su distintivo principal es el bigote, que como la barba y el cabello, requiere de unos cuidados especiales que también debemos tener en cuenta.



Recaudar fondos para la investigación de las diversas enfermedades que afectan a los hombres, es el objetivo principal de la campaña Movember que todos los meses de noviembre, se inicia en todo el mundo con el bigote como reclamo para la solidaridad y visibilidad, una iniciativa que anima a todos los hombres a dejar crecer el vello facial por esta importante y noble causa. Además, sirve de ayuda a barberías y empresas relacionadas con el sector gracias en parte al impulso de las redes sociales.

¿Qué bigote me queda mejor?

El bigote piramidal es uno de los más demandados, algo rasurado en la zona central y cayendo progresivamente hacia el borde del labio. No es un bigote espeso ni tampoco llega a montar en el labio y queda muy bien. También el bigote aristócrata o inglés, más denso que el anterior y terminado en curvatura en la punta. O el beardstache, que no deja de ser un bigote con barba pero que aúna ambos estilos. En este caso, se debe rebajar la barba considerablemente y el bigote dejarlo largo para darle todo el protagonismo. Un tipo u otro de bigote queda mejor dependiendo del rostro y espesor de pelo de cada hombre, por eso es aconsejable acudir a un barbero que nos pueda orientar.

Desde los salones David Künzle recomiendan pensar antes qué estilo es el que mejor nos puede quedar: “Llegado a una cierta edad, un hombre sabe perfectamente lo que le queda mejor, no está tan abierto a cambios como cuando se es joven. El bigote requiere de un tipo de cara muy concreta, mejor angulosa, alargada. Por la perilla suelen optar más quiénes buscan afilar el rostro si son de cara redonda u ovalada, así como por la barba, que más pronunciada en la parte de la barbilla, causa el mismo efecto”.

Su director de formación,David Lesur, prefiere el chevron, un mostacho alto que roza la nariz: “Es un bigote muy denso, ancho y espeso, sólo para hombres con mucho vello facial, que cubra bien los labios y su comisura. Se arregla recortándolo de vez en cuando y aplicando gomina al final”.

También se puede jugar con la longitud e incluso con el color, pudiéndose teñir o decolorarse para darle un toque determinado: “Si hablamos de los tipos de bigote que se pueden probar, todo dependerá de lo lampiño o velludo que se sea. En el primer caso, obviamente un bigote lápiz o tal vez el inglés, y en el segundo, un buen moustache en herradura o un imperial”.

Claves para cuidarlo y que siempre esté suave

El cuidado del bigote es igual que el de la barba, hay que lavarlo diariamente y aplicar aceite para nutrir el vello y cuidar la piel circundante, aunque hay bigotes que necesitan trabajo extra. Los más largos necesitan ser domados y para ello existen ceras especiales. En algunos países, para conseguir esa forma daliniana, usan pomadas de cabello para fijar al extremo y definirlo, incluso lacas para los más excéntricos. En el caso de que quieras afeitar la barba y dejar solo el bigote más largo, lo mejor es un aceite que permita no solo hidratar sino aportar un estupendo aroma, que se aplica dando pequeños masajes en la zona. Están recomendados si además se es fumador, ya que eliminamos el olor y ese tono amarillento que coge en caso de no asearlo mucho. Si además quieres peinarlo, hay que usar productos naturales y especialmente jabón en barra, que cuida la piel y elimina el exceso de suciedad y polución diaria, ya que el bigote está muy cerca de nuestra boca y pueden entrar muchas bacterias.



Cosméticos para un bigote sano y limpio

Por ejemplo, un buen jabón en barra a ser posible emoliente y con base de aceite, para eliminar impurezas, un cepillo, un acondicionador para suavizarlo y disciplinarlo, y un aceite especial que lo mantenga hidratado, manera de evitar la descamación y formación de caspa en la zona. La firma gaditana Di Oleo cuenta con uno vegetal y vegano con propiedades antibacterianas, a partir de ácido láctico del maíz con pimentón dulce, aloe vera ecológico, lavanda, manzanilla, árbol de té y aceites de coco y oliva virgen extra.

En Sevilla, la firma de champús sin sulfatos Dalire dispone de un aceite con ingredientes de origen natural para mantenerlo, al igual que la barba, siempre hidratado y con aspecto saludable.