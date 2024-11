Tembo Family Brunch ya ha abierto sus puertas en Sant Cugat, ofreciendo diversión y gastronomía para toda la familia

El pasado viernes 25 de octubre tuvo lugar la inauguración de Tembo Family Brunch, un espacio innovador diseñado para ofrecer una experiencia de ocio y gastronomía en un entorno familiar Situado en la calle Sant Bartomeu 9, en el centro de Sant Cugat, este nuevo local ofrece 250 m² de espacios dedicados a la diversión, de los cuales 150 m² están diseñados como zona de juego infantil, combinando una amplia área de juego con una cafetería que sirve un menú de brunch para adultos y niños.

El acto de inauguración contó con la presencia de Albert Salarich, regidor de Empresa e Innovación del Ayuntamiento de Sant Cugat, quien dio la bienvenida al nuevo establecimiento, destacando que "es una oferta de calidad con unas instalaciones amplias y adaptadas para los niños". Salarich también expresó su satisfacción por la incorporación de este nuevo espacio a la ciudad, celebrando su llegada y su apuesta por el entretenimiento y la inclusión familiar.

Diseño seguro y sostenible para los más pequeños

Kay Little, Co-CEO de Tembo Family Club, destacó la propuesta del espacio: "Es un lugar donde toda la familia puede disfrutar. Las familias pueden venir, tomar un café o una tostada de aguacate mientras los niños juegan en un entorno seguro. Además, ofrecemos la posibilidad de alquilar el espacio para cumpleaños y eventos, creando así un punto de encuentro para la comunidad de Sant Cugat".

El espacio de juego se caracteriza por su estructura de madera y materiales naturales que no solo ofrecen un ambiente cálido y acogedor, sino que también garantizan un espacio seguro y sostenible. "Tembo es diferente de las típicas ludotecas, ya que cada elemento está hecho de materiales naturales, favoreciendo la interacción de los niños con los juguetes y las estructuras de una manera orgánica y segura", añade Little.

Cèlia Arroyo, también Co-CEO de Tembo Family Club, anunció su propuesta de actividades, que incluirá cuentacuentos, actuaciones de payasos y espectáculos de magia, por citar solo algunas. "Queremos ofrecer una programación variada que fomente la creatividad y el aprendizaje a través del juego. Animamos a todas las familias a seguirnos en las redes sociales para estar informadas de todas las actividades que organizaremos", declaró Arroyo.

Horarios y servicios disponibles

Tras la inauguración, Tembo Family Brunch abrirá al público el próximo lunes, 11 de noviembre. Su horario será de lunes, martes, miércoles y viernes, de 9:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas, con servicio de ludoteca y cafetería. Los jueves permanecerá cerrado, aunque ofrecerá la posibilidad de alquilar el espacio para fiestas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas o de 17:30 a 19:30 horas. Los viernes, además, se podrá reservar el local para cenas, y los sábados estará disponible para fiestas y eventos durante todo el día, con una duración máxima de 3 horas por celebración. Los domingos, el horario será de 9:00 a 15:30 horas, también con servicio de ludoteca y cafetería.

Sobre Tembo Family Club

Tembo Family Club abrió sus puertas en Barcelona en julio de 2019 con el objetivo de ser un espacio de acogida para familias que necesitan conciliar la vida laboral con la atención a los más pequeños. Con un proyecto educativo bilingüe y una oferta de actividades lúdicas y pedagógicas, el centro se ha convertido en un referente para familias tanto locales como internacionales.

Tembo Family Brunch, en Sant Cugat, sigue esta misma filosofía, ofreciendo un espacio abierto, cálido y seguro donde las familias pueden crecer, aprender y disfrutar juntas.