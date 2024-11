Cada cierto tiempo sale a la luz la famosa encuesta de satisfacción ciudadana, y año tras año esta encuesta refleja que la seguridad es la primera preocupación de la ciudadanía. Los datos indican que existe un aumento real de la delincuencia: okupaciones en masa, robos en comercios... La percepción ciudadana es que la seguridad es un problema, un gran problema al que no se le presta la atención adecuada.

Dicen los expertos policiales que la delincuencia siempre existirá y que siempre tendrá afectación en pueblos y ciudades... ¿Pero hasta llegar a niveles tan altos? El objetivo de cara al futuro es minimizar esta afectación, pero con las políticas de las mayorías de hoy parece bastante improbable, ya que para conseguir reducir los delitos se han de producir una serie de cambios y transformaciones y abordar el problema de manera integral.

Pienso que se han de adoptar medidas preventivas para evitar los delitos... ¿Cómo? Trabajando conjuntamente con los agentes sociales, políticos, institucionales y también económicos. Hay que entender que la delincuencia cero no existe, pero con verdadero interés y con decisiones valientes, se puede reducir de forma consistente el alto índice de delitos de hoy día.

Para acabar, decir que la cohesión social debería jugar un papel esencial, pero a ciertas formaciones políticas de izquierdas no le interesa.