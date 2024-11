Jeep Avenger 4xe: el atractivo atemporal del diseño y la capacidad de Jeep, tracción total más sostenible y tecnología de vanguardia

Ya están abiertos los pedidos en Europa para el muy esperado Jeep® Avenger 4xe y su exclusiva edición The North Face. Sobre la base del abrumador éxito del Avenger desde su debut, estas últimas incorporaciones a la gama Jeep muestran el compromiso de la marca de ofrecer una sensación de libertad sin igual. Diseñado para el aventurero moderno, este nuevo capítulo en la gama de Jeep representa un importante salto adelante en la estrategia de electrificación de la marca, al tiempo que mantiene los legendarios estándares de capacidad de Jeep.



Eric Laforge, director de la Marca Jeep en Europa, comentó: " El Jeep Avenger 4xe y The North Face Edition representan nuestro objetivo de combinar tecnología avanzada con el espíritu aventurero de Jeep. Estamos orgullosos de presentar un modelo que no solo ofrece rendimiento y sostenibilidad, sino que también establece un nuevo estándar de versatilidad y estilo. Como marca en transición, que desarrolla constantemente nuevas soluciones de movilidad electrificada y tecnologías que satisfacen las necesidades cambiantes de los consumidores, el Avenger 4xe y The North Face Edition representan la última demostración de nuestro compromiso".

Con una excepcional atención al detalle, el Jeep Avenger 4xe combina el atractivo atemporal del diseño y la capacidad de Jeep con una tracción total más sostenible y tecnología de vanguardia, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable. The North Face Edition eleva el concepto de exploración, encarnando los valores de ambas marcas con el objetivo de respetar la naturaleza de los clientes principales y llegar a un público más amplio. El equipo de diseño de Jeep y The North Face ha trabajado en equipo durante los últimos dos años, y han reunido perspectivas y habilidades diferentes, pero complementarias, y luego han añadido mucha pasión para crear algo que es verdaderamente único e innovador.

Redefinición de la energía sostenible: conoce la gama Jeep Avenger 4xe

Sobre la base del éxito del modelo, el Jeep Avenger 4xe se convertirá en el nuevo punto de referencia en el segmento B-SUV, ofreciendo un diseño exclusivo, un rendimiento de primer nivel y encarnando el rico legado de Jeep de tracción total. El Avenger 4xe está listo para hacer historia para Jeep con dos versiones que pronto serán icónicas: Upland y la exclusiva The North Face Edition. Este modelo representa un salto significativo en la legendaria capacidad de Jeep. Ambos modelos están equipados con un innovador tren motriz que establece un nuevo estándar para el diseño ligero y el placer de conducir, combinando a la perfección el rendimiento todoterreno con la movilidad sostenible.

El innovador tren motriz del Jeep Avenger 4xe combina a la perfección la eficiencia híbrida con la tecnología AWD de vanguardia. En su núcleo se encuentra un sistema híbrido de 48 V, con un potente motor turbo de 1.2 litros que genera 136 cv, junto con dos motores eléctricos de 21 kW ubicados en la parte delantera y trasera. Esta configuración proporciona tracción total y se combina con una transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades, lo que permite que el vehículo conduzca en modo totalmente eléctrico a bajas velocidades.

Esta configuración garantiza un rendimiento de primer nivel, ya que el Avenger 4xe alcanza una potencia máxima de 136 CV y una velocidad máxima de 194 km/h, 10 km/h más rápido que la versión e-Hybrid. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 9,5 segundos. El tren motriz 4xe se destaca como el más potente de la línea híbrida Avenger, ofreciendo 36 cv y 25 Nm más de par que el e-Hybrid FWD, lo que da lugar a una aceleración más rápida y una velocidad máxima más alta, mientras mantiene solo un ligero aumento en las emisiones de CO2. Este equilibrio entre potencia y respeto por el medio ambiente es un sello distintivo del compromiso de Jeep con la sostenibilidad, lo que permite a los conductores disfrutar de un rendimiento impresionante sin sacrificar la responsabilidad medioambiental.

Más allá de la potencia bruta, las capacidades del Avenger 4xe se ven reforzadas por su rendimiento todoterreno superior. Cuenta con ángulos todoterreno mejorados, 10 mm adicionales de distancia al suelo y una profundidad de vadeo de hasta 400 mm, lo que lo hace más resistente y versátil que el modelo de tracción delantera. La capacidad de tracción en las cuatro ruedas ofrece una tracción superior en diversos terrenos, lo que garantiza que el Avenger 4xe esté listo para cualquier aventura. El Jeep Avenger 4xe está diseñado para conquistar una amplia gama de terrenos con facilidad y confianza, gracias a sus características robustas y tecnología avanzada. Los neumáticos estándar M+S brindan tracción confiable en diversas condiciones climáticas, mientras que los neumáticos All Terrain 3PMSF opcionales están disponibles para aquellos que buscan un mejor agarre en superficies más desafiantes.

El Avenger 4xe cuenta con ángulos todoterreno optimizados, que incluyen una aproximación de 22°, un ángulo de giro de 21° y un ángulo de salida de 35°, junto con una distancia al suelo de 210 mm. Estas características, junto con la mayor capacidad de vadeo de agua, hacen que el vehículo sea ideal para los aventureros listos para explorar los terrenos más accidentados. Un componente clave de la potencia del Avenger 4xe es la reductora de 22,7:1 en el eje trasero, que ofrece un extraordinario par en la rueda trasera de 1.900 Nm, lo que garantiza una tracción excepcional incluso en superficies empinadas y desafiantes. El vehículo puede superar pendientes de hasta el 40% en terrenos difíciles como la grava, y mantener hasta un 20% de tracción cuando el eje delantero tiene poco o ningún agarre.

Equipado con un sistema inteligente de tracción total, el Avenger 4xe garantiza que las capacidades 4x4 estén disponibles cuando sea necesario. Dependiendo del modo de conducción seleccionado, a bajas velocidades (entre -30 y +30 km/h), se mantiene la tracción permanente en las cuatro ruedas con un reparto de par 50:50. A velocidades medias (de 30 a 90 km/h), la tracción del eje trasero se activa solo cuando es necesario, mientras que a altas velocidades (por encima de 90 km/h), el motor eléctrico trasero se desacopla del eje para optimizar el consumo de combustible.

El sistema Selec-Terrain permite a los conductores cambiar entre modos adaptados a condiciones de conducción específicas: Auto, que proporciona tracción total solo cuando es necesario, equilibra el rendimiento y permite la conducción eléctrica hasta 1 km en EV a menos de 30 km/h; Nieve, mejorando la tracción y la estabilidad, y garantizando la seguridad durante los viajes de invierno; Sand & Mud, para terrenos irregulares, con relaciones de transmisión específicas y control de tracción para mantener el agarre; Sport, que libera todo el potencial del sistema 4xe, incluida una función E-boost para el par de las ruedas traseras, para lograr una aceleración más rápida.

El Avenger 4xe también incluye el exclusivo sistema de suspensión trasera Multilink de Jeep, una característica que generalmente se encuentra en vehículos más grandes. Este innovador sistema mejora significativamente la articulación del eje trasero, lo que da como resultado una conducción más suave en carreteras accidentadas y brinda una comodidad superior en terrenos desafiantes.

El diseño único de Upland

En el Jeep Avenger 4xe Upland, Jeep ha diseñado cada aspecto del vehículo para encarnar la resistencia y la aventura. El exterior capta inmediatamente la atención con sus robustas mejoras, que incluyen luces antiniebla rediseñadas que se colocan más arriba y más hacia afuera, mejorando la visibilidad en condiciones de conducción nocturna desafiantes. Los rieles del techo y el gancho de remolque trasero son adiciones prácticas que mejoran tanto la capacidad del vehículo como su estética robusta y aventurera. Los parachoques delantero y trasero, construidos con material moldeado en color con un acabado antiarañazos, garantizan que el Avenger mantenga su durabilidad y aspecto prístino incluso en condiciones difíciles. Destaca especialmente el parachoques delantero, con un diseño de ruedas expuestas que ofrece una mayor seguridad en terrenos rocosos, mientras que su revestimiento elevado y prominente protege de los impactos elementos críticos como la matrícula.

Para subrayar aún más su carácter robusto, la parrilla inferior delantera y el radar están protegidos por parachoques reforzados, lo que aumenta la robustez del vehículo en entornos todoterreno. Además, el nuevo adhesivo opcional en el capó agrega estilo y funcionalidad al reducir el resplandor del sol, lo que facilita la navegación en condiciones de mucha luz. Con sus llamativos detalles en verde, llantas de aleación negras de 17", faros reflectores LED completos, tiradores de las puertas del color de la carrocería y placas protectoras plateadas, el modelo Upland ofrece una estética audaz pero refinada que lo distingue de otros SUV.

En el interior, el Avenger 4xe Upland cuenta con un habitáculo diseñado para ser tan funcional como cómodo, perfecto para aventureros. Los asientos están fabricados con materiales muy duraderos y lavables, que ofrecen el doble de resistencia que los tejidos estándar. Esta opción práctica hace que el interior no solo sea elegante, sino también perfecto para aquellos que disfrutan del exterior, asegurando que el habitáculo permanezca en excelentes condiciones a pesar de la exposición frecuente a la suciedad y el agua. El refinado interior también incluye un techo interior negro y un tablero de instrumentos con detalles plateados con un logotipo 4xe dedicado, lo que agrega un toque de sofisticación al diseño robusto. El volante de cuero sintético, junto con las selecciones de control de clima automático, garantiza que cada viaje sea cómodo y se adapte a las necesidades de los ocupantes.

Más allá de la comodidad, el Avenger 4xe Upland está equipado con una impresionante variedad de tecnologías avanzadas y funciones de asistencia al conductor que elevan la experiencia de conducción. La pantalla de radio de 10,25" y el cuadro de instrumentos digital completo de 10,25" ofrecen una integración perfecta de infoentretenimiento y datos de conducción, proporcionando una experiencia de conducción moderna y conectada. El control de crucero adaptativo mejora la conducción en carretera al ajustar automáticamente la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con otros automóviles.

En carreteras sinuosas o montañosas, características como el control de descenso de pendientes proporcionan una confianza adicional, y este último garantiza descensos suaves y controlados en pendientes pronunciadas. Para aquellos que navegan por entornos urbanos concurridos, la cámara trasera de 180° ofrece una perspectiva de "vista de dron", lo que hace que estacionar y maniobrar sea más fácil y seguro. En términos de conectividad, la caja telemática y los servicios conectados permiten a los conductores mantenerse informados y tener el control de las funciones del vehículo a través de un smartphone, lo que agrega comodidad a la experiencia de conducción diaria. La inclusión de un retrovisor con atenuación automática minimiza el deslumbramiento de otros vehículos por la noche, mientras que las luces largas automáticas ajustan el brillo según las condiciones de la carretera y el tráfico que se aproxima. Además, el freno de estacionamiento eléctrico ofrece la comodidad de un sistema de frenado moderno que requiere un esfuerzo mínimo, y el arranque sin llave proporciona facilidad de uso para los conductores ocupados y en movimiento.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edición Limitada

El Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, nacido de la colaboración de dos marcas legendarias, se encuentra en la cima de la gama Jeep Avenger. Este vehículo tan exclusivo lleva el potencial del Avenger a nuevas cotas, ofreciendo una sinergia perfecta entre el icónico legado todoterreno de Jeep y la experiencia de The North Face en la exploración al aire libre. Juntos, han creado un producto que abraza la naturaleza y redefine el concepto de exploración, al tiempo que defiende la movilidad electrificada. Esta configuración única sirve como un tributo al mundo natural, encarnando los valores fundamentales compartidos de ambas marcas y el compromiso con la aventura y la responsabilidad ambiental.

The North Face Edition refleja la excelencia que representan tanto Jeep como The North Face, fusionando sus elementos distintivos en un producto que encapsula perfectamente la filosofía de la exploración sostenible.

La naturaleza, y en particular la montaña, es la principal fuente de inspiración de esta asociación. El vehículo se producirá en una tirada limitada de 4.806 unidades, una cifra simbólica que refleja la altura del Mont Blanc, la montaña más alta de Europa. El diseño del Avenger 4xe refleja las formas y características de este icónico pico, rindiendo homenaje a la fuerza y la elegancia del paisaje montañoso. Esta atención al detalle se extiende más allá del propio vehículo. Jeep y The North Face también han creado un kit de bienvenida dedicado a los compradores, The North Face Explore Pack, que incluye una tienda de campaña, una bolsa de lona y una botella de agua, todo ello adornado con los logotipos de la marca. El color Summit Gold característico de la equipación, un guiño al legendario tono de The North Face, es una característica distintiva y reconocible en toda la colaboración.

El Summit Gold también juega un papel destacado en el diseño exterior del vehículo, complementando su paleta inspirada en la naturaleza de Tormenta, Volcán y Nieve. Estos tonos miméticos neutros, diseñados estratégicamente para mezclarse a la perfección con el entorno natural, se ven realzados por acentos refinados, como las llantas de aleación negras de 17" con detalles dorados, la parrilla de siete ranuras característica de Jeep con líneas topográficas y anillos negros brillantes, y un inserto de protección en la placa protectora Summit Gold. El adhesivo antirreflectante del capó, otra adición funcional y estética, lleva el color Summit Gold y el logotipo de The North Face, fusionando visualmente las identidades de las dos marcas en un poderoso tributo a su espíritu compartido de exploración.

En el interior, el habitáculo también es una celebración del mundo natural. El salpicadero incorpora líneas topográficas, con una silueta del Mont Blanc y la inscripción One of 4806 que se muestra con orgullo bajo el logotipo del Avenger, enfatizando la conexión de la edición limitada con la altura del pico. Las alfombrillas personalizadas están diseñadas con cadenas montañosas en 3D, lo que ofrece a los pasajeros un punto de apoyo literal en la naturaleza.

Los asientos, un verdadero sello distintivo de esta colaboración, están fabricados con materiales duraderos y lavables y acentuados con el contorno Summit Gold. También incluyen un detalle de diseño exclusivo que se hace eco de las famosas chaquetas acolchadas de The North Face, con correas elásticas en los respaldos de los asientos, que recuerdan a las de las mochilas de The North Face. Los respaldos de los asientos lucen el logotipo de la marca, un guiño inequívoco a la ropa outdoor que se ha convertido en la firma de The North Face, ya que es la única posición visible cuando un atleta está escalando.

Para aumentar la sensación de exclusividad y practicidad, el Avenger 4xe The North Face Edition incluye una variedad de características avanzadas, como iluminación ambiental multicolor, un sistema de navegación, un parabrisas con calefacción para aventuras en climas fríos y asientos delanteros con calefacción para mayor comodidad durante las expediciones de invierno. Las características funcionales del vehículo subrayan aún más su capacidad moderna, con entrada pasiva y un portón levadizo trasero eléctrico manos libres que facilita la carga de equipos y la salida a la próxima aventura.

El acabado Avenger 4xe Upland comienza con ofertas de 33.400, y el Avenger 4xe The North Face Edition está disponible desde 39.400€.

La frase del día "La vida sin riesgo no es vida".