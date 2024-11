Sin vivienda tras la DANA y sin seguro: alternativas y ayudas para estos afectados

La falta de acceso a una vivienda digna se ha convertido en el centro de la causa de Diario Siglo XXI este mes de noviembre. Será un tema que abordaremos desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, debido a que una de las consecuencias derivadas de la DANA para muchos ciudadanos ha sido la pérdida de sus casas, es sin duda prioritario ofrecer líneas de acción a aquellas personas que tristemente han resultado afectadas.

Los afectados que cuentan con un seguro pueden verse beneficiados por la ayuda del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para recibir una indemnización tras los graves desperfectos causados por las intensas lluvias. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no tienen asegurada su casa?

Pasos a seguir: asistencia para los más vulnerables

Para quienes se encuentran sin hogar y sin seguro, el camino hacia la recuperación puede parecer difícil, pero existen alternativas. El primer paso es acudir al ayuntamiento de su localidad para registrarse como afectado por la DANA. Esto no solo ayudará a las autoridades a tener un censo de los daños, sino que es fundamental para solicitar las ayudas públicas.

Una vez registrado, el siguiente paso es solicitar la ayuda de emergencia del Ministerio de Política Territorial. El Gobierno español activa estas ayudas tras declarar la zona como de “emergencia” o “zona catastrófica”. Este apoyo, que puede alcanzar hasta 15.120 euros, está destinado a quienes han sufrido daños en sus viviendas habituales. Para solicitarlo, es necesario presentar documentación que acredite la titularidad de la vivienda y un informe de daños realizado por un profesional. El plazo para entregar esta solicitud es generalmente de 30 días tras la declaración de emergencia, por lo que es importante actuar con rapidez.

Además, para quienes necesitan alojamiento temporal, la Cruz Roja y otras ONG ofrecen albergues y centros de acogida para los afectados. En algunos casos, las autoridades municipales también habilitan polideportivos u otros espacios municipales para proporcionar refugio temporal.

Ayudas autonómicas y municipales: qué se está haciendo en la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana ha anunciado un paquete de ayudas adicionales que complementa las otorgadas por el Gobierno central. En casos de emergencia habitacional, algunas poblaciones están proporcionando subvenciones de alquiler a las personas que han perdido su hogar. Estas ayudas se pueden solicitar directamente a través de los Servicios Sociales municipales.

Además, en colaboración con el Instituto Valenciano de la Vivienda, se están identificando viviendas sociales disponibles para alojar a aquellos que han quedado sin hogar. Si bien el acceso a estas viviendas depende de varios factores, como la disponibilidad y el número de solicitantes, esta alternativa puede ser un recurso para las familias más vulnerables que lo han perdido todo.

Impuestos: ¿hay alivio fiscal para quienes han perdido su hogar?

Una de las grandes dudas para los afectados es si deben continuar pagando impuestos, como el IBI, sobre una propiedad que ya no pueden utilizar. La buena noticia es que, tras la declaración de zona catastrófica, las autoridades suelen ofrecer exenciones o reducciones en estos impuestos para las propiedades afectadas. En muchos casos, los ayuntamientos en Valencia ya han comunicado que los propietarios que presenten la documentación necesaria podrán eximirse del pago del IBI correspondiente a este año. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de extender esta exención al año siguiente, dado el impacto que la DANA ha tenido en la economía local.

Otra ayuda a tener en cuenta es la exención del IRPF para aquellas personas que reciban subvenciones o indemnizaciones a causa de daños derivados de la DANA. Según el Ministerio de Hacienda, estas ayudas están exentas de tributación, lo que supone un alivio adicional para quienes han visto sus ingresos mermados por la catástrofe.

¿Qué pueden hacer los afectados si su hogar necesita reconstrucción?

Para quienes han perdido su hogar o necesitan una reconstrucción mayor, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda contactar con los servicios técnicos municipales. Estos pueden ofrecer orientación sobre los requisitos y normativas para reconstrucciones o reformas en viviendas ubicadas en zonas inundables.

Además, se están movilizando fondos europeos destinados a la recuperación de áreas afectadas por catástrofes naturales. Estos fondos, conocidos como “Fondos de Solidaridad de la Unión Europea,” tienen como objetivo ayudar en la rehabilitación de infraestructuras y viviendas afectadas por desastres. En este caso, la Comunidad Valenciana ya ha solicitado apoyo europeo para ayudar a las familias damnificadas por la DANA.

Recursos psicológicos: el impacto emocional de perder el hogar

La pérdida de una vivienda no solo tiene un impacto económico, sino también emocional. Los afectados pueden experimentar un estrés profundo que afecte su salud mental. Afortunadamente, algunos municipios han implementado servicios de apoyo psicológico gratuito para aquellos que se enfrentan a esta situación. La Generalitat también ofrece un servicio de atención psicológica a través del teléfono gratuito 112.

Organizaciones como Cruz Roja y Cáritas están reforzando sus equipos de apoyo psicológico en las zonas afectadas para ofrecer acompañamiento a las personas que han perdido sus hogares. Se recomienda a los afectados no dudar en buscar ayuda psicológica si sienten que la situación los desborda.

Un futuro incierto, pero con opciones

Perder el hogar a causa de un fenómeno natural como la DANA es un golpe devastador. No obstante, hay recursos y ayudas que pueden mitigar los efectos. Para aquellos sin seguro, la clave es actuar rápidamente, informarse sobre las ayudas disponibles y no dudar en solicitar el apoyo de organizaciones y entidades municipales.

Aún quedan muchos desafíos por delante para las poblaciones afectadas de la Comunidad Valenciana, y el camino hacia la recuperación será largo. Sin embargo, con el respaldo de los recursos locales, autonómicos y nacionales, quienes han perdido su hogar pueden tener la esperanza de volver a reconstruir su vida tras la DANA.

