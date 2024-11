​Pinceladas sobre la ética

Definición de ética: es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. De ahí se desprende lo que verdaderamente es moral: no se cae bajo la jurisdicción de los sentidos por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. ¿Y bien? ¿Qué pasa si es verdad que todos tenemos un precio? Si fuese afirmativa la respuesta resultaría que apenas podríamos quejarnos cuando alguien, por ejemplo, fuera un caradura. Comprendo que eso no gustará a muchos lectores. ¿Pero es cierto o no que eso sucede diariamente? Creo que es legítimo luchar por la justicia y la igualdad, pero pienso que siempre está acechando la posibilidad de una oferta tentadora. Por eso creo que, si bien todos no somos iguales, sí es cierto que ante una oferta interesante somos corruptibles por naturaleza y es muy difícil escapar de ella... La verdad es que no me gusta esta conclusión, pero opino que todos tenemos una inteligencia y que cada cual sabe lo que es o lo que no es cierto. Sobre los grupos políticos creo que son legítimos todos los que no amparan la violencia y que intentan llegar a acuerdos entre sí que permitan dar seguridad y confianza a sus compatriotas. Así entiendo la ética y la moral.