​Menos niños que mascotas

España alcanza ya las 6 mascotas por niño. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga más niños que mascotas. Constatar esto no es ridiculizar a quienes tienen animales de compañía, ni a los animales en sí mismos. La cifra y la tendencia desvelan una cuestión más profunda que tiene que ver con la concepción que tenemos del propio ser humano. Cuando se humaniza a los animales es porque, en no pocas ocasiones, se animaliza al ser humano. Todo ello mezclado con el emotivismo imperante y la dificultad que muchos de nuestros contemporáneos experimentan para concebir al otro como un bien, hacen que sea heroico apostar por la cultura de la vida.