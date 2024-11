​XPENG debutó en el Paris Motor Show 2024 presentando XPENG P7+

XPENG tiene como objetivo utilizar la IA y la tecnología de soluciones de movilidad avanzadas para ayudar a los conductores a disfrutar de una experiencia de conducción más segura, inteligente, sostenible y agradable. Por ello, XPENG extiende su visión a todos los nuevos modelos de vehículos mediante la incorporación sistemática de la tecnología de IA en productos, I+D y estructuras corporativas beneficiosas para el cliente.



"XPENG cree que el futuro de la industria automovilística está arraigado a la tecnología, con la IA y la conducción autónoma como palancas para llevar a cabo la próxima revolución", afirma Xiaopeng He, presidente y CEO de XPENG. "La tecnología debe beneficiar al usuario. Hoy en día, los automóviles XPENG ayudan a los conductores con sistemas ADAS avanzados y, en un futuro próximo, tomarán decisiones autónomas, convirtiéndose en acompañantes del conductor, revolucionando la experiencia de movilidad para nuestros clientes. XPENG continuará invirtiendo en I+D para expandir nuestra cartera de productos y llevar tecnología inteligente e innovadora a un mundo con cero accidentes, libre de tráfico y cero emisiones".

XPENG P7+: pionero en el futuro de la movilidad definida por IA

En París, XPENG presentó el esperado sedán hatchback inteligente y 100% eléctrico XPENG P7+ como muestra de la innovación desarrollada por la marca.

Las características avanzadas de los vehículos definidos por IA de XPENG incluyen la capacidad de aprender de los comportamientos y preferencias de los usuarios individuales. Esta tecnología facilita la conducción y mejora la experiencia de conducción inteligente, asegurando que el vehículo comprenda las necesidades de cada conductor para un viaje personalizado.

El P7+ integra tecnología avanzada de IA en el chasis, el tren de potencia, el sistema de conducción, la cabina inteligente y la solución visual AI Hawkeye de XPENG, lo que hace que la conducción inteligente sea una característica esencial de la experiencia de movilidad del futuro.

Como el primer vehículo definido por IA del mundo, una de las misiones del P7+ es permitir que más usuarios de automóviles antiguos experimenten el placer de la conducción eléctrica inteligente. Los aspectos más destacados de la tecnología XPENG P7+ son:

Cuenta con estándares avanzados de ADAS en todas las líneas, sin tarifas ni suscripciones, en constante evolución a través de actualizaciones OTA.

Adopta la Solución Visual XPENG AI Hawkeye, impulsada por modelos de IA de extremo a extremo, mejora la comprensión del tiempo y el espacio en los entornos circundantes, al tiempo que mejora la precisión, el rango y la resolución del color.

Ofrece un interior espacioso que supera al de un SUV, acomodando fácilmente 32 maletas de mano con los asientos traseros abatidos.

Con la plataforma de SiC de alto voltaje de 800 V de XPENG G9 y G6, el P7+ no solo ofrece una carga ultrarrápida excepcional, sino que también alcanza un impresionante consumo de energía de solo 11,6 kWh / 100 km, superando a los demás competidores en su segmento.

Aspectos destacados de la solución visual XPENG AI Hawkeye Vision:

Equipado con dos cámaras de 8M (delantera y trasera), radares de ondas milimétricas y radares ultrasónicos, ofrece un rendimiento de conducción inteligente comparable a las soluciones anteriores que dependían de costosos sistemas LiDAR y cobertura de mapas HD.

Proporciona una visión y percepción más claras, precisas y de mayor alcance, lo que permite que el sistema operativo del coche funcione de manera efectiva incluso en condiciones de luz tenue, retroiluminada y de alto contraste.

Tiene un sentido del tiempo y el espacio y reconoce varias señales de tráfico y sistemas de señales de tráfico de diferentes ciudades, lo que garantiza la funcionalidad en diversos entornos urbanos.

XPENG continúa innovando en tecnologías revolucionarias

Las innovaciones de XPENG continúan con su Sistema ADAS denominado XNGP, que ofrece cobertura ilimitada en todo tipo de ciudades, rutas y condiciones de la carretera. Estas funcionalidades están actualmente disponibles para los conductores en China. Para hacer que esta tecnología avanzada sea accesible en toda Europa y en todo el mundo, XPENG ha probado con éxito su Highway NGP en Alemania, y el desarrollo global de las funciones XNGP seguirá a lo largo de 2025. Además, los vehículos XPENG ofrecen un cockpit inteligente altamente personalizado, donde los modos de conducción, los temas del dashboard y la duplicación de pantalla universal se adaptan a las preferencias de cada usuario.



XPENG ha presentado recientemente su chip Turing, desarrollado internamente para potenciar vehículos con IA, robots y coches voladores eVTOL. Este chip refuerza el ecosistema de IA de la compañía, que incluye modelos de IA, chips de alto rendimiento, vehículos autónomos y robótica.

Comprometidos con Europa

XPENG está expandiendo su presencia global, con vehículos disponibles en 30 países y regiones, y está comprometido con Europa. Desde que ingresó al mercado europeo en Noruega en 2021, XPENG ha introducido tecnologías y soluciones avanzadas, que ahora operan en Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia, Islandia, España y Portugal, con planes de mayor expansión.

La compañía ha lanzado con éxito tres vehículos en Europa: el elegante sedán P7, el popular SUV insignia G9 y el ultra-inteligente SUV coupé G6, cada uno de los cuales recibe calificaciones de seguridad de 5 estrellas de Euro NCAP.

XPENG ha producido más de 500.000 vehículos eléctricos inteligentes y, en septiembre, estableció un récord de ventas con el MONA M03 en China, convirtiéndose en el primer modelo de vehículo eléctrico en China en entregar más de 10.000 unidades en su primer mes después del lanzamiento.

XPENG tiene como objetivo obtener una mayor participación en el segmento de 40.000 € o más al ofrecer vehículos inteligentes, seguros, ecológicos y altamente equipados. Para finales de 2025, la compañía planea operar en más de 60 mercados a nivel mundial, con el objetivo a largo plazo de lograr la mitad de sus ventas en el extranjero.

Durante su visita al Paris Motor Show 2024, el Presidente francés, Emmanuel Macron, pasó por el stand de XPENG, donde le llamó la atención el vehículo volador AEROHT X2. Al mismo tiempo, entabló una breve conversación con el equipo de XPENG.

Acerca de XPENG

Fundada en 2014, XPENG es una empresa china líder en movilidad impulsada por IA que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa vehículos eléctricos inteligentes, atendiendo a una creciente base de consumidores expertos en tecnología. Con el rápido avance de la IA, XPENG aspira a convertirse en un líder mundial en movilidad de IA, con la misión de impulsar la revolución de los vehículos eléctricos inteligentes a través de tecnología de vanguardia, dando forma al futuro de la movilidad.



Para mejorar la experiencia del cliente, XPENG desarrolla internamente su tecnología de sistema avanzado de ADAS y su sistema operativo inteligente en el automóvil, junto con los sistemas centrales del vehículo, como el tren de potencia y la arquitectura eléctrica/electrónica (EEA). Con sede en Guangzhou, China, XPENG también opera oficinas clave en Beijing, Shanghái, Silicon Valley y Ámsterdam. Sus vehículos eléctricos inteligentes se fabrican principalmente en sus instalaciones de Zhaoqing y Guangzhou, provincia de Guangdong.

XPENG cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: XPEV) y en la bolsa de Hong Kong (HKEX: 9868).

La frase célebre Miré a mi alrededor y no encontré el auto de mis sueños, por lo que decidí construirlo yo mismo.– Ferdinand Porsche