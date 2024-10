El 73% de los españoles confiesa que los fallos tecnológicos han arruinado algún momento importante de su vida

HONOR, la marca de tecnología global, ha llevado a cabo un estudio entre 3.000 adultos en España para analizar el impacto de los fallos tecnológicos relacionados con el uso de nuestro móvil en situaciones clave de la vida cotidiana. ¿Y por qué ahora? Pues porque dentro de bien poco nos veremos envueltos en una época festiva en la que reconectaremos con amigos y familiares, y para ello nuestro smartphone se convertirá en la herramienta esencial.

Pues bien, los resultados han sido claros: el 73% de los encuestados admite haber experimentado algún fallo tecnológico en este aspecto en un momento clave, como pueden ser las fiestas que se aproximan.

Entre los fallos más temidos, el 45% asegura que quedarse sin batería en el móvil es su mayor preocupación en ocasiones especiales, como citas amorosas, mudanzas, entrevistas de trabajo, o incluso el nacimiento de un hijo.

Las videollamadas también son una fuente de preocupación: el 49% confiesa que el riesgo de activar accidentalmente la cámara o el micrófono en una reunión importante les pone en tensión. De hecho, un 35% admite haber dicho o hecho algo embarazoso pensando que nadie les veía ni escuchaba.

Otros problemas tecnológicos comunes incluyen llamadas accidentales (37%), olvidar el cargador al salir de casa (35%) y romper la pantalla del móvil (26%). Aunque estos contratiempos resultan frustrantes en cualquier situación, cuando ocurren en momentos o fechas especiales o eventos importantes, se convierten en una fuente de estrés añadida.

Para ilustrar de forma humorística el impacto de estos fallos, HONOR ha lanzado una parodia de la canción clásica I Just Died in Your Arms Tonight de Cutting Crew, con un videoclip que muestra a un joven enamorado que fracasa en sus intentos de encontrar el amor debido a estos problemas con la tecnología.



“Los usuarios necesitan poder confiar en sus dispositivos en los momentos clave de la vida”, afirma Nuria Presa, directora de marketing de HONOR España y Portugal “Si nos encontramos ante un reto importante o un momento de nuestras vidas muy señalado es esencial contar con un smartphone con la mejor batería, con una buena conectividad y que resista el ajetreo del día a día".

HONOR Magic V3 se presenta como respuesta a esta necesidad, ofreciendo una batería de larga duración, un rendimiento sobresaliente y gran resistencia, para que sus usuarios puedan confiar en su tecnología en todos los momentos más importantes de nuestras vidas.

Otros datos curiosos del estudio:

- La mitad de los encuestados teme que un fallo tecnológico pueda arruinar eventos importantes de su vida. - El 73% ha experimentado un fallo tecnológico en un momento clave. - Para el 45%, quedarse sin batería es el fallo más temido durante los hitos relevantes de su vida, mientras que el 39% teme que el GPS les lleve a una ubicación equivocada. - El 49% se pone nervioso al silenciar el micrófono o la cámara en videollamadas importantes, por si por lo que sea no ha funcionado y se le sigue escuchando. - El 35% ha dicho o hecho algo embarazoso en una videollamada, creyendo que no le veían ni escuchaban. - Un 16% ha enviado por error un mensaje coqueto al contacto equivocado. - El 8% ha mandado sin querer una foto comprometida a la persona equivocada. - El 91% considera importante la duración de la batería al elegir un teléfono nuevo. - El 69% pagaría más por un smartphone diseñado para ser duradero.