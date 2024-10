Por qué es tan importante una escuela infantil

La elección de una escuela infantil es una de las decisiones que se toman con mayor decisión a la hora de comenzar el proceso educativo de nuestros hijos. Una escuela infantil debe contar con los profesionales adecuados, y ser un espacio plagado de estímulos. A la hora de elegir una escuela infantil en Burgos, es interesante conocer cuál es aquella que ofrece el mejor equilibrio entre educación de calidad, compromiso y adaptación a las necesidades de los más pequeños.

Un espacio para el desarrollo

Puzzle Escuela infantil en Burgos - Guardería se encuentra ubicada en la C. Autónoma, 13, bajo frente a la Universidad de Humanidades. Cuenta con la pertinente autorización por la Junta de Castilla y León, y dispone de un amplio horario, de 7:30 a 18:00 horas. Este centro educativo ha sido diseñado para garantizar que los niños encuentren la motivación necesaria para seguir creciendo. Desde las diferentes aulas, a las zonas de juego, todo está pensado para que el aprendizaje sea un estímulo, siempre a través de la creatividad, el juego y la interacción con otros niños. Solo de esta manera es posible ir forjando un desarrollo integral que será muy necesario en la siguiente etapa de educación infantil que empiezanos a los 3 años.

Esta escuela proporciona un trato personalizado a cada uno de los alumnos, que pueden comenzar el proceso educativo desde los primeros meses de vida hasta los tres años. Para ello, el profesorado establece una relación de confianza, además de un trato cercano el próximo con la familia. El objetivo es promover el adecuado desarrollo del alumno, y se hace a través del juego, y las actividades.

Profesionales al servicio de las familias

Esta etapa del alumno es un momento para ir forjando una serie de hábitos muy necesarios. Para ello, el equipo de profesionales cuenta con una formación especializada en el desarrollo infantil, así como la experiencia necesaria para el adecuado tratamiento con los alumnos. De esta manera, se ofrece un servicio de calidad, que se anticipa a cualquier problemática que se pueda detectar y, trabajando, codo con codo con las familias, encontrar la manera de ir solucionando todos esos retos que las niñas y los niños se van encontrando.

Es importante que la guardería sea un espacio de puertas abiertas para la familias. Los padres son uno de los pilares básicos en el proceso educativo, y desde el centro se fomenta la comunicación constante. Todo ello tiene como objetivo ir fomentando que los hijos vayan adquiriendo las habilidades necesarias para su desarrollo de una forma adecuada, en la que la colaboración entre guardería y familia sea muy beneficiosa. Es muy importante respetar los ritmos de aprendizajes de cada niño, adaptándose a cualquier interés o necesidad que pueda surgir. Es una ayuda a la hora de fomentar el bienestar emocional a la vez que se desarrollan las habilidades cognitivas y sociales.

Metodología educativa centrada en el juego

El juego es el vehículo para fomentar el aprendizaje, ya que no deja de ser una forma de descubrimiento y exploración para los más pequeños. Junto con las canciones, actividades manuales, cuentos o los propios juegos, los alumnos van adquiriendo poco a poco nuevas habilidades. En Puzzle Escuela infantil aprenden los primeros hábitos y a desenvolverse en un entorno en el que encuentran todo lo necesario para seguir creciendo.

La escuela pone el centro de atención en el desarrollo integral de las habilidades de los alumnos, y para ello, aborda tanto aspectos físicos como cognitivos o emocionales. La metodología basada en el juego no solamente es divertida, sino que permite ir desarrollando el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la comunicación. Todas las actividades están pensadas para fomentar algo innato en los niños, la curiosidad. Además, las actividades son creativas, algo que es fundamental en los primeros momentos del desarrollo. Los niños pueden ir conociendo y experimentando con el mundo que les rodea, siempre desde una perspectiva lúdica y que fomenta la curiosidad.

Tu escuela infantil en Burgos

En Puzzle estarán encantados de atenderte para ampliar informacion, pudiendo llamar al teléfono 947 461 003. Igualmente, puedes escribir un correo electrónico a contacto@escuelainfantilpuzzle.es y, de esta manera, solventar todas las dudas que puedan surgir. Un equipo de profesionales comprometido y debidamente formado se pone a tu disposición para acompañar el proceso de desarrollo de tu hijo.

Una escuela infantil que cumple con todos los requisitos y las normativas exigidas para esta etapa educativa, lo que no deja de ser un aval para el centro y una gran tranquilidad para todas las familias. Atender a las necesidades de tu hijo, pasa por encontrar una educación de calidad y personalizada, y Puzzle Escuela infantil es una opción a tener en cuenta para todas aquellas familias que tienen en la calidad de la educación de sus hijos su punto de partida.